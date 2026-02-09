HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tay vợt nữ Đông Nam Á chính thức lọt top 40 thế giới

Quốc An

(NLĐO) - Trong bảng cập nhật mới nhất của WTA, tay vợt người Philippines Alex Eala chính thức bước vào top 40 trong chiều 9-2.

Sau chiến dịch tại Abu Dhabi, Alex Eala tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng WTA, đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp ở cả đơn lẫn đôi trước thềm Giải WTA 1000 Qatar Open ở Doha.

Tay vợt trẻ người Philippines đã vươn lên hạng 40 đơn nữ (tăng 5 bậc) và lần đầu vào Top 100 đôi nữ với vị trí 99, nhờ những màn trình diễn ấn tượng tại WTA 500 Abu Dhabi Open, giúp cô tăng liền 37 bậc. Trong đó, Eala vào đến bán kết đôi khi có màn kết hợp với Janice Tjen (Indonesia).

Phải biết đầu năm 2025, tay vợt Philippines ở vị trí thứ 140 vào tháng 3-2025, và bức phá vào Top 100 - ở vị trí 73 vào cuối tháng. Cuối mùa giải 2025, cô tiến vào top 50 và giờ là top 40, cho thấy sự thăng tiến của vượt bậc chỉ trong 1 năm.

Tay vợt nữ Đông Nam Á chính thức lọt top 40 thế giới - Ảnh 1.

Eala tăng 5 bậc để bước vào top 40 thế giới

Cũng như Eala, tay vợt người Indonesia cũng tăng 1 bậc, lên hạng 46 WTA nội dung đơn và bám đuổi ngay phía sau đàn em. Ở BXH đôi nữ, Tjen có vị trí cao hơn đàn em Eala, khi đứng hạng 56 thế giới với việc tăng liền 11 bậc.

Tại Doha, Eala có thể giành tối thiểu 65 điểm và 26.000 USD nếu vào vòng hai, mở ra cơ hội tiến gần Top 30. Đối thủ của Eala sẽ là Tereza Valentova (CH Czech).

Sau đó, cô tiếp tục thi đấu tại Dubai, Indian Wells và Miami.


Tin liên quan

Eala bị tay vợt Indonesia kém 69 bậc chấm dứt chuỗi 7 trận thắng

Eala bị tay vợt Indonesia kém 69 bậc chấm dứt chuỗi 7 trận thắng

(NLĐO) - Trong trận tứ kết giải WTA 250 tại Brazil, tay vợt nữ Philippines Alex Eala đã bất ngờ gục ngã trong 2 set đấu trước Janice Tjen của Indonesia.

Alex Eala vuột chức vô địch WTA 250, vẫn tạo nên lịch sử cho quần vợt Philippines

(NLĐO) - Tay vợt nữ số 1 Đông Nam Á, Alexandra Eala khép lại hành trình tại WTA 250 Eastbourne Open 2025 với ngôi á quân đầy tiếc nuối trước đối thủ người Úc.

Alex Eala thắng tay vợt hạng 20 thế giới, vào tứ kết WTA 250

(NLĐO) - Tay vợt người Philippines, Alex Eala vượt qua hạt giống số 3 của giải đấu để điền tên vào tứ kết Eastbourne Open 2025

