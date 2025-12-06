Bước vào trận chung kết PPA Asia Tour Hàng Châu 2025, Lý Hoàng Nam đụng độ đối thủ Jack Wong trong chiều 6-12.

Thời điểm nhập cuộc, tay vợt Việt Nam bị dẫn trước 0-4, nhưng vùng dậy mạnh mẽ, rút ngắn còn 1-4 rồi quân bình 4-4 với Jack Wong. Tận dụng đà hưng phấn, tay vợt Việt Nam vượt lên 7-4 và khép lại ván đấu 11-4 khi đối thủ liên tiếp phạm sai lầm bởi sức ép.

Sang set 2, dù để đối thủ mở điểm trước, Lý Hoàng Nam lập tức gỡ hòa 1-1, rồi bứt phá tạo cách biệt lớn tới 7-1, 9-1. Dù vậy, chức vô địch của Lý Hoàng Nam lại không dễ như tưởng tượng nhờ lợi thế lớn, khi cách biệt của cả hai trong set đấu thứ 2 được rút ngắn còn 4-9.

Tay vợt số 1 Việt Nam thi đấu kiên cường, dồn ép đối thủ mắc lỗi và giành chiến thắng ấn tượng 11-4, kết thúc trận đấu tại Trung Quốc.

Khép lại với chiến thắng 2-0 trước Jack Wong, Lý Hoàng Nam có lần đầu tiên vô địch một giải PPA Tour sau 5 lần tham dự các giải đấu của hệ thống.

Ở giải đấu này, Lý Hoàng Nam đã lần lượt hạ Shimabukuro ở vòng 1, Kenta Miyoshi rồi tay vợt số 2 thế giới Staksrud ở bán kết với cùng tỉ số 2-0.

Trước đó, Nam đã lỡ hẹn đến hai lần trước các tay vợt đồng hương. Anh lần lượt thất bại trước Phúc Huỳnh tại PPA Tour Vietnam, rồi thua Vinh Hiển tại chung kết PPA Tour Úc.