HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lý Hoàng Nam thắng đẹp Jack Wong, lần đầu vô địch Pickleball PPA Tour

Quốc An - Ảnh: PPA

(NLĐO) - Tại Giải Pickleball PPA Asia Tour Hàng Châu 2025, Lý Hoàng Nam chính thức có lần đầu tiên lên bục cao nhất của tour đấu này sau 2 lần lỡ hẹn trước đó

Bước vào trận chung kết PPA Asia Tour Hàng Châu 2025, Lý Hoàng Nam đụng độ đối thủ Jack Wong trong chiều 6-12.

Thời điểm nhập cuộc, tay vợt Việt Nam bị dẫn trước 0-4, nhưng vùng dậy mạnh mẽ, rút ngắn còn 1-4 rồi quân bình 4-4 với Jack Wong. Tận dụng đà hưng phấn, tay vợt Việt Nam vượt lên 7-4 và khép lại ván đấu 11-4 khi đối thủ liên tiếp phạm sai lầm bởi sức ép.

Sang set 2, dù để đối thủ mở điểm trước, Lý Hoàng Nam lập tức gỡ hòa 1-1, rồi bứt phá tạo cách biệt lớn tới 7-1, 9-1. Dù vậy, chức vô địch của Lý Hoàng Nam lại không dễ như tưởng tượng nhờ lợi thế lớn, khi cách biệt của cả hai trong set đấu thứ 2 được rút ngắn còn 4-9.

Tay vợt số 1 Việt Nam thi đấu kiên cường, dồn ép đối thủ mắc lỗi và giành chiến thắng ấn tượng 11-4, kết thúc trận đấu tại Trung Quốc.

Lý Hoàng Nam thắng dễ Jack Wong, để lần đầu vô địch PPA Tour - Ảnh 1.

Khép lại với chiến thắng 2-0 trước Jack Wong, Lý Hoàng Nam có lần đầu tiên vô địch một giải PPA Tour sau 5 lần tham dự các giải đấu của hệ thống. 

Ở giải đấu này, Lý Hoàng Nam đã lần lượt hạ Shimabukuro ở vòng 1, Kenta Miyoshi rồi tay vợt số 2 thế giới Staksrud ở bán kết với cùng tỉ số 2-0.

Trước đó, Nam đã lỡ hẹn đến hai lần trước các tay vợt đồng hương. Anh lần lượt thất bại trước Phúc Huỳnh tại PPA Tour Vietnam, rồi thua Vinh Hiển tại chung kết PPA Tour Úc.

Tin liên quan

Vinh Hiển đánh bại Lý Hoàng Nam, giành chức vô địch pickleball PPA Tour Úc

Vinh Hiển đánh bại Lý Hoàng Nam, giành chức vô địch pickleball PPA Tour Úc

(NLĐO) - Ở trận chung kết đơn nam PPA Tour Úc sáng 16-11, Vinh Hiển thắng Lý Hoàng Nam trong 2 ván đấu, bất chấp việc trận đấu gián đoạn gần 2 giờ vì mưa.

Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam vào chung kết Pickleball Cup - PPA Tour Úc, màn "tái ngộ" được mong chờ

(NLĐO) - Khép lại loạt trận bán kết PPA Tour Úc, Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam tái ngộ ở chung kết, mang đến nhiều sự thu hút từ quê nhà.

Phúc Huỳnh: Top 14 thế giới và kỷ lục mới tại pickleball PPA Tour Asia

(NLĐO) - Phúc Huỳnh giờ đây đang là một hiện tượng của pickleball châu Á, biểu tượng của khát vọng, sự bền bỉ và tinh thần Việt Nam vươn tầm thế giới.

Lý Hoàng Nam Jack Wong PPA Tour
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo