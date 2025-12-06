HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Vinh Hiển, Minh Quân vô địch, làm nên lịch sử đôi nam Việt Nam tại PPA Tour

Quốc An - Ảnh: PWC

(NLĐO) - Pickeball Việt Nam lần đầu tiên có HCV đôi nam pro tại PPA Asia khi Vinh Hiển, Minh Quân hạ cặp hạt giống số 1 của giải đấu.

Bước vào trận chung kết đôi nam pro tại PPA Asia Tour Hàng Châu 2025 chiều tối 6-12 tại Hàng Châu - Trung Quốc, Vinh Hiển và Minh Quân phải đối đầu "bức tường thép" mang tên Federico Staksrud/Amaan Batia, cặp hạt giống số 1 của giải.

Khởi đầu như mơ với lợi thế dẫn 7-1, bộ đôi Việt Nam lại để đối thủ vùng lên mạnh mẽ và thua ngược 10-12 ở set đầu.

Kịch bản căng thẳng tiếp tục tái diễn trong set 2 khi Vinh Hiển/Minh Quân lại bị dẫn điểm, nhưng bản lĩnh giúp họ kiên cường gỡ 3-3, 6-6 và bứt tốc thắng 11-6 để kéo trận đấu vào set quyết định.

Vinh Hiển, Minh Quân vô địch, làm nên lịch sử đôi nam Việt Nam tại PPA Tour - Ảnh 1.

Vinh Hiển (trái) và Minh Quân làm nên lịch sử cho đôi nam Việt Nam ở PPA Tour

Bước vào set đấu quyết định, bộ đôi người Việt Nam sớm vươn lên dẫn 3-1, và bị đối thủ gỡ hoà 3-3.

Dù vậy, sự hưng phấn của Vinh Hiển lên cao khi các pha phòng thủ trên lưới chắc chắn, kết thúc bằng các cú volley uy lực giúp hai tay vợt Việt Nam dẫn điểm. Đặc biệt, sự chú ý đổ dồn vào chuỗi 6 điểm liên tiếp để kết thúc trận đấu ở 3 set.

Vinh Hiển, Minh Quân vô địch, làm nên lịch sử đôi nam Việt Nam tại PPA Tour - Ảnh 2.

Lý Hoàng Nam mang về cúp vô địch đầu tiên tại PPA ASIA Tour Hàng Châu 2025

Ngược dòng thắng 2-1 (10-12, 11-6, 11-5), Vinh Hiển và Minh Quân không chỉ lên ngôi vô địch mà còn làm nên lịch sử giúp pickleball Việt Nam tạo cột mốc mới, với chức vô địch đôi nam đầu tiên PPA Tour cho các tay vợt Việt.

Tại giải đấu này, ngoài cúp vàng của Vinh Hiển và Minh Quân, đại diện Việt Nam có thêm chức vô địch của Lý Hoàng Nam ở nội dung đơn nam pro, khi đánh bại Jack Wong trong 2 set đấu.


Tin liên quan

Vinh Hiển đánh bại Lý Hoàng Nam, giành chức vô địch pickleball PPA Tour Úc

Vinh Hiển đánh bại Lý Hoàng Nam, giành chức vô địch pickleball PPA Tour Úc

(NLĐO) - Ở trận chung kết đơn nam PPA Tour Úc sáng 16-11, Vinh Hiển thắng Lý Hoàng Nam trong 2 ván đấu, bất chấp việc trận đấu gián đoạn gần 2 giờ vì mưa.

Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam vào chung kết Pickleball Cup - PPA Tour Úc, màn "tái ngộ" được mong chờ

(NLĐO) - Khép lại loạt trận bán kết PPA Tour Úc, Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam tái ngộ ở chung kết, mang đến nhiều sự thu hút từ quê nhà.

Phúc Huỳnh: Top 14 thế giới và kỷ lục mới tại pickleball PPA Tour Asia

(NLĐO) - Phúc Huỳnh giờ đây đang là một hiện tượng của pickleball châu Á, biểu tượng của khát vọng, sự bền bỉ và tinh thần Việt Nam vươn tầm thế giới.

