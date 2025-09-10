Ngày 10-9, Ban tổ chức Giải Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 họp báo trước giải đấu Pickleball quốc tế PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 tại TP Đà Nẵng.



Giải Pickleball quy mô lớn nhất châu Á

PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 do Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA), Công ty TNHH Liên kết America & Aisa (AAC) và Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng (DPF); AAC phối hợp tổ chức.

Các ngôi sao Pickleball top 10 thế giới sẽ cùng tranh tài tại Đà Nẵng từ ngày 30-9

Giải đấu diễn ra từ 30-9 đến 4-10 tại Cung thể thao Tiên Sơn và Làng thể thao Tuyên Sơn (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

PPA Tour là giải đấu Pickleball đẳng cấp và kịch tính nhất thế giới thuộc hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA), bao gồm: PPA Open (Giải mở rộng, quy tụ nhiều VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên); PPA Cup (Giải đấu danh giá, điểm đến của các tay vợt xuất sắc trong mùa); PPA Slam (Cấp độ cao nhất, tương tự "Grand Slam" trong tennis, chỉ dành cho những VĐV mạnh nhất hành tinh).

PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 lần đầu tiên diễn ra tại Đà Nẵng là giải Pickleball lớn nhất châu Á về quy mô giải thưởng, số VĐV tham dự và cả lượng khán giả.

Ben Johns nói "nóng lòng muốn đến Đà Nẵng đánh Pickleball"

Các VĐV top 10 thế giới sẽ tham dự giải gồm Federico Staksrud, Anna Bright, Tyson McGuffin, Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian, Alix Truong… Cùng với đó, các tay vợt số 1 Việt Nam như Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh… cũng sẽ tham gia tranh tài tại PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025.

Quang cảnh lễ họp báo trước Giải Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025

Đặc biệt, tay vợt Pickleball huyền thoại Ben Johns xác nhận sẽ tham dự giải. Qua clip gửi đến chương trình, Ben Johns cho biết rất nóng lòng được đến Việt Nam để thi đấu. "Việt Nam là đất nước xinh đẹp nơi có những người hâm mộ bộ môn Pickleball rất tuyệt vời. Tôi rất nóng lòng chờ đến ngày giải đấu khởi tranh" - Ben Johns chia sẻ.

Dự kiến, tay vợt Ben Johns sẽ bắt đầu thi đấu tại PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 từ ngày 1-10-2025.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết sự kiện này không chỉ giúp phát triển du lịch thể thao cho Đà Nẵng nói riêng mà được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người thành phố đến với thế giới.

"Đề nghị trung tâm xúc tiến du lịch nghiên cứu, mời thêm du khách đang có mặt ở Đà Nẵng đến tham dự để góp phần tạo nên thành công của giải" - ông Tào Viết Hải nói.

Theo ban tổ chức, trong PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025, các nội dung dành cho người chơi phong trào (amateur) cũng sẽ là một phần quan trọng của giải. Người chơi ở mọi độ tuổi và hạng mục sẽ được thi đấu cùng các vận động viên chuyên nghiệp, với huy chương vàng và danh dự chờ đón.



