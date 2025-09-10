HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tay vợt Pickleball huyền thoại Ben Johns chuẩn bị đến Việt Nam đấu giải

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Ben Johns, Tyson McGuffin, Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang… sẽ cùng tranh tài ở Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 tại Đà Nẵng.

Ngày 10-9, Ban tổ chức Giải Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 họp báo trước giải đấu Pickleball quốc tế PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 tại TP Đà Nẵng.

Giải Pickleball quy mô lớn nhất châu Á

PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 do Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA), Công ty TNHH Liên kết America & Aisa (AAC) và Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng (DPF); AAC phối hợp tổ chức.

Tay vợt Pickleball huyền thoại Ben Johns chuẩn bị đến Việt Nam đấu giải- Ảnh 1.

Các ngôi sao Pickleball top 10 thế giới sẽ cùng tranh tài tại Đà Nẵng từ ngày 30-9

Giải đấu diễn ra từ 30-9 đến 4-10 tại Cung thể thao Tiên Sơn và Làng thể thao Tuyên Sơn (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

PPA Tour là giải đấu Pickleball đẳng cấp và kịch tính nhất thế giới thuộc hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA), bao gồm: PPA Open (Giải mở rộng, quy tụ nhiều VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên); PPA Cup (Giải đấu danh giá, điểm đến của các tay vợt xuất sắc trong mùa); PPA Slam (Cấp độ cao nhất, tương tự "Grand Slam" trong tennis, chỉ dành cho những VĐV mạnh nhất hành tinh).

PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 lần đầu tiên diễn ra tại Đà Nẵng là giải Pickleball lớn nhất châu Á về quy mô giải thưởng, số VĐV tham dự và cả lượng khán giả.

Ben Johns nói "nóng lòng muốn đến Đà Nẵng đánh Pickleball"

Các VĐV top 10 thế giới sẽ tham dự giải gồm Federico Staksrud, Anna Bright, Tyson McGuffin, Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian, Alix Truong… Cùng với đó, các tay vợt số 1 Việt Nam như Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh… cũng sẽ tham gia tranh tài tại PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025.

Tay vợt Pickleball huyền thoại Ben Johns chuẩn bị đến Việt Nam đấu giải- Ảnh 3.

Quang cảnh lễ họp báo trước Giải Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025

Đặc biệt, tay vợt Pickleball huyền thoại Ben Johns xác nhận sẽ tham dự giải. Qua clip gửi đến chương trình, Ben Johns cho biết rất nóng lòng được đến Việt Nam để thi đấu. "Việt Nam là đất nước xinh đẹp nơi có những người hâm mộ bộ môn Pickleball rất tuyệt vời. Tôi rất nóng lòng chờ đến ngày giải đấu khởi tranh" - Ben Johns chia sẻ.

Dự kiến, tay vợt Ben Johns sẽ bắt đầu thi đấu tại PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 từ ngày 1-10-2025.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết sự kiện này không chỉ giúp phát triển du lịch thể thao cho Đà Nẵng nói riêng mà được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người thành phố đến với thế giới.

"Đề nghị trung tâm xúc tiến du lịch nghiên cứu, mời thêm du khách đang có mặt ở Đà Nẵng đến tham dự để góp phần tạo nên thành công của giải" - ông Tào Viết Hải nói.

Theo ban tổ chức, trong PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025, các nội dung dành cho người chơi phong trào (amateur) cũng sẽ là một phần quan trọng của giải. Người chơi ở mọi độ tuổi và hạng mục sẽ được thi đấu cùng các vận động viên chuyên nghiệp, với huy chương vàng và danh dự chờ đón.


Tin liên quan

Phúc Huỳnh hạ Lý Hoàng Nam, lần đầu vô địch PPA Tour pickleball

Phúc Huỳnh hạ Lý Hoàng Nam, lần đầu vô địch PPA Tour pickleball

(NLĐO) - Lý Hoàng Nam thua chóng vánh trước Phúc Huỳnh trong hai set đấu và lỡ cơ hội vô địch trong trận chung kết đơn nam pickleball Pro đầu tiên tại PPA Tour.

Trịnh Linh Giang hạ Lý Hoàng Nam, vào chung kết Pickleball Hồng Kông Open 2025

(NLĐO) - Thắng 2-0 Lý Hoàng Nam ở bán kết đơn nam Pro, Trịnh Linh Giang vào chung kết và tái đấu Jack Wong.

Doanh nhân Madam Truyền: Niềm đam mê bất tận với pickleball

(NLĐO) - Bén duyên với pickleball chưa lâu nhưng Madam Truyền bằng đam mê của mình đã góp phần truyền cảm hứng, kết nối cộng đồng pickleball trong và ngoài nước

giải đấu pickleball Ben Johns Lý Hoàng Nam Trịnh Linh Giang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo