HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Té ngã cả tháng, tới bệnh viện mới phát hiện ra điều bất ngờ

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Cụ bà 96 tuổi bị té ngã sau 1 tháng mới đến bệnh viện và các bác sĩ phát hiện bà bị gãy cổ xương đùi.

 

Ngày 5-9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho hay vừa phẫu thuật thành công, cứu cụ bà 96 tuổi bị gãy cổ xương đùi. 

Bệnh nhân là bà Đ.Q.T. (96 tuổi, ngụ TP HCM), nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng đùi và háng phải. Theo người nhà, bà T. đã bị té ngã cách đây khoảng 1 tháng, sau đó tình trạng đau tăng dần khiến việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Cụ bà 96 tuổi bị té ngã phát hiện gãy cổ xương đùi tại Bệnh viện Thủ Đức - Ảnh 1.

BSCK2 Đỗ Quang Sang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, thăm hỏi bệnh nhân

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi phải. Dù tuổi cao nhưng bà T. vẫn minh mẫn, sức khỏe ổn định, có tiền sử bệnh tim mạch và đã đặt máy tạo nhịp. Sau hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện phẫu thuật thay khớp háng bán phần cho bệnh nhân. Ca mổ diễn ra trong 50 phút và thành công.

Sau phẫu thuật, vết mổ ổn định, bệnh nhân có thể đứng dậy và vận động nhẹ nhàng, không còn đau và có thể xuất viện.

Theo BSCK2 Đỗ Quang Sang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (người mổ chính), phẫu thuật thay khớp háng ở bệnh nhân tuổi cao là thách thức rất lớn bởi nguy cơ biến chứng tim mạch và khả năng hồi phục chậm. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, ca mổ đã thành công tốt đẹp.

"Người cao tuổi có nguy cơ té ngã cao, dễ dẫn đến gãy xương, đặc biệt là gãy cổ xương đùi. Đây là chấn thương nguy hiểm, nếu không được phẫu thuật kịp thời có thể khiến bệnh nhân mất khả năng vận động, nằm lâu gây biến chứng viêm phổi, loét tì đè, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, khi người già có dấu hiệu đau bất thường sau té ngã, gia đình cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời" - BS Sang khuyến cáo. 

Tin liên quan

Xác minh danh tính, tìm thân nhân của một nữ bệnh nhân bị bỏ rơi ở bệnh viện hơn 2 tháng

Xác minh danh tính, tìm thân nhân của một nữ bệnh nhân bị bỏ rơi ở bệnh viện hơn 2 tháng

(NLĐO) - Người phụ nữ được hàng xóm đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu đến nay hơn 2 tháng đã tỉnh lại nhưng chưa nói được.

Mổ khẩn trong đêm cứu bé gái bị chấn thương vùng kín nghiêm trọng

(NLĐO) - Một bé gái chơi patin không may trượt té dẫn đến chấn thương chảy máu vùng kín nghiêm trọng được các bác sĩ mổ cấp cứu trong đêm.

Cụ bà 90 tuổi ở Cần Thơ hồi phục kỳ diệu sau đột quỵ

(NLĐO) - Sau 45 phút được các bác sĩ can thiệp bằng thủ thuật, cụ bà 90 tuổi ở Cần Thơ đã tỉnh táo, sức khỏe hồi phục khả quan

bệnh viện đa khoa phẫu thuật thành công người cao tuổi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo