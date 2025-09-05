Ngày 5-9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho hay vừa phẫu thuật thành công, cứu cụ bà 96 tuổi bị gãy cổ xương đùi.

Bệnh nhân là bà Đ.Q.T. (96 tuổi, ngụ TP HCM), nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng đùi và háng phải. Theo người nhà, bà T. đã bị té ngã cách đây khoảng 1 tháng, sau đó tình trạng đau tăng dần khiến việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

BSCK2 Đỗ Quang Sang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, thăm hỏi bệnh nhân

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi phải. Dù tuổi cao nhưng bà T. vẫn minh mẫn, sức khỏe ổn định, có tiền sử bệnh tim mạch và đã đặt máy tạo nhịp. Sau hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện phẫu thuật thay khớp háng bán phần cho bệnh nhân. Ca mổ diễn ra trong 50 phút và thành công.

Sau phẫu thuật, vết mổ ổn định, bệnh nhân có thể đứng dậy và vận động nhẹ nhàng, không còn đau và có thể xuất viện.

Theo BSCK2 Đỗ Quang Sang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (người mổ chính), phẫu thuật thay khớp háng ở bệnh nhân tuổi cao là thách thức rất lớn bởi nguy cơ biến chứng tim mạch và khả năng hồi phục chậm. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, ca mổ đã thành công tốt đẹp.

"Người cao tuổi có nguy cơ té ngã cao, dễ dẫn đến gãy xương, đặc biệt là gãy cổ xương đùi. Đây là chấn thương nguy hiểm, nếu không được phẫu thuật kịp thời có thể khiến bệnh nhân mất khả năng vận động, nằm lâu gây biến chứng viêm phổi, loét tì đè, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, khi người già có dấu hiệu đau bất thường sau té ngã, gia đình cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời" - BS Sang khuyến cáo.

