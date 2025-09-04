HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Xác minh danh tính, tìm thân nhân của một nữ bệnh nhân bị bỏ rơi ở bệnh viện hơn 2 tháng

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Người phụ nữ được hàng xóm đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu đến nay hơn 2 tháng đã tỉnh lại nhưng chưa nói được.

Ngày 4-9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đang phối hợp với Công an phường Linh Xuân, TP HCM xác minh danh tính, tìm thân nhân của một phụ nữ đang được điều trị tại bệnh viện

Xác minh danh tính, tìm thân nhân của một nữ bệnh nhân bị bỏ rơi ở bệnh viện hơn 2 tháng- Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đang phối hợp với công an địa phương tìm thân nhân của bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 20-6, một số người đưa một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) đến cấp cứu tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Những người này cùng hàng xóm, sau khi đưa bệnh nhân đến bệnh viện đã rời đi, không để thông tin liên lạc. 

Sau khi được xử trí cấp cứu ổn định, người bệnh được chuyển vào Khoa Nhiễm để tiếp tục điều trị. Đến nay, sức khoẻ của bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn còn yếu và không nói được nên chưa xác định được danh tính.

Để đảm bảo quyền lợi, an toàn cho người bệnh và hỗ trợ việc điều trị, chăm sóc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đề nghị UBND phường Linh Xuân, Công an phường Linh Xuân xác minh, tìm thân nhân của bệnh nhân và xem xét liên hệ với các cơ sở bảo trợ xã hội, viện dưỡng lão có chức năng tiếp nhận, chăm sóc người bệnh để có phương án hỗ trợ theo quy định. 

Mọi thông tin liên hệ Phòng Hành chính - Quản trị-Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức theo số điện thoại: 028.3722 3556 - số nội bộ 120. 


Tin liên quan

Mổ khẩn trong đêm cứu bé gái bị chấn thương vùng kín nghiêm trọng

Mổ khẩn trong đêm cứu bé gái bị chấn thương vùng kín nghiêm trọng

(NLĐO) - Một bé gái chơi patin không may trượt té dẫn đến chấn thương chảy máu vùng kín nghiêm trọng được các bác sĩ mổ cấp cứu trong đêm.

Cụ bà 90 tuổi ở Cần Thơ hồi phục kỳ diệu sau đột quỵ

(NLĐO) - Sau 45 phút được các bác sĩ can thiệp bằng thủ thuật, cụ bà 90 tuổi ở Cần Thơ đã tỉnh táo, sức khỏe hồi phục khả quan

Bị sảy thai có được hưởng BHYT không?

(NLĐO)- Nhiều lao động nữ bị sảy thai và thắc mắc trong trường hợp này họ có được hưởng BHYT hay không?

bệnh viện đa khoa tìm kiếm thông tin công an phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo