Thời sự

Tea Summit 2025: Đưa trà Việt Nam ra thế giới

Trường Nguyên

(NLĐO) - Chương trình Tea Summit thuộc Lễ hội Trà Quốc tế 2025 kỳ vọng mở ra hành trình đưa văn hoá và kinh tế trà Việt Nam ra thế giới.

Sáng 6-12, trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế 2025, chương trình Tea Summit đã diễn ra tại Tea Resort Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Tea Summit 2025: Đưa trà Việt Nam ra thế giới - Ảnh 1.

Chương trình Tea Summit thuộc Lễ hội Trà Quốc tế 2025 tại Tea Resort Prenn.

Chương trình có sự tham gia của các diễn giả uy tín hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu trà học, văn hóa, y học, kinh tế đến ngoại giao như ông Hoàng Vĩnh Long - Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam; BSCKI Trần Ngô Phúc Quân - Giám đốc vận hành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế; TS Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế; chuyên gia trà học Trịnh Quang Dũng…

Phát biểu khai mạc, ông Mori Kazuki, Tổng Giám đốc Công ty Chè Lâm Đồng - đại diện Ban Tổ chức Lễ hội Trà Quốc tế 2025 - nhấn mạnh giá trị kết nối đặc biệt của trà trong đời sống hiện đại.

"Trà mang trong mình sức mạnh kết nối giữa con người với con người. Chỉ cần cùng ngồi xuống bên một chén trà, con người có thể mở lòng, lắng nghe và thấu hiểu nhau" - ông Mori Kazuki nhìn nhận.

Trong chủ đề "Trà - sự lựa chọn vì một tương lai khỏe đẹp" và "Trà ngoại giao - biểu tượng văn hóa toàn cầu", các diễn giả đã đưa ra cái nhìn toàn diện về sản xuất, tiêu dùng trà trong nước và quốc tế; chỉ ra những cơ hội phát triển mới cho ngành chè Việt Nam. Các đại biểu cũng phân tích tác dụng của trà đối với sức khỏe, đặc biệt là mối liên hệ giữa thói quen uống trà và tuổi thọ cao của người Nhật.

Tea Summit 2025: Đưa trà Việt Nam ra thế giới - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự chương trình Tea Summit 2025.

Tại chương trình, các diễn giả cũng đã làm rõ các chủ đề đối với ngành trà Việt Nam, như thế mạnh - hạn chế của ngành; canh tác bền vững, tài chính xanh và cơ hội từ kinh tế xanh. Các chuyên gia cũng đưa ra mô hình thành công của quốc tế và dự báo tương lai ngành nông nghiệp chè trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Những chia sẻ từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu, nghệ thuật, nông nghiệp và văn hóa được kỳ vọng tạo nên một bức tranh toàn diện về hành trình di sản và tương lai của trà Việt Nam.

Tea Summit 2025: Đưa trà Việt Nam ra thế giới - Ảnh 3.

Các diễn giả, chuyên gia ngành trà trao đổi tại phiên tọa đàm chương trình Tea Summit 2025.

"Với nội dung đa chiều và sự tham gia của nhiều diễn giả hàng đầu, Tea Summit trở thành điểm nhấn quan trọng của Lễ hội Trà Quốc tế 2025, đồng thời mở ra các hướng tiếp cận mới cho sự phát triển bền vững của ngành trà trong bối cảnh toàn cầu hóa" - đại diện Ban Tổ chức Lễ hội Trà Quốc tế 2025 khẳng định.

Công trình nghiên cứu "Nguồn gốc trà thế giới" của học giả Nhật Bản Matsushita Satoru, kết tinh từ hơn 70 năm khảo sát và điền dã khắp các vùng trà trên toàn cầu, cũng được giới thiệu tại sự kiện.

Đại diện ủy thác của tác giả - ông Goto Hirosato đã trao tặng Ban Tổ chức Lễ hội Trà Quốc tế 2025 bộ ảnh quý ghi lại toàn bộ hành trình nghiên cứu kéo dài 7 thập kỷ. Món quà này không chỉ mang giá trị tư liệu hiếm có mà còn thể hiện sự kết nối học thuật sâu sắc giữa Việt Nam và cộng đồng nghiên cứu trà thế giới.

