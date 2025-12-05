Hàng ngàn người đi xem khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025 lần đầu tiên ở Đà Lạt

Tại lễ khai mạc World Tea Fest 2025, Tổ chức VietKings đã công bố bốn kỷ lục Việt Nam mới, gồm: Nhà máy Chè cổ 1927 tại Bảo Lộc - một trong những cơ sở chế biến chè lâu đời còn tồn tại ở Việt Nam; Đơn vị tổ chức Lễ hội Trà Quốc tế với chuỗi hoạt động văn hóa, kinh tế, ngoại giao quy mô lớn nhất; Tiết mục "Vũ khúc thanh tâm trà" với 1.111 Trà nương pha trà và dâng trà theo phong cách "Việt trà thức" đông nhất tại một địa điểm; và lễ hội có nhiều hoa hậu, đại diện sắc đẹp của Miss Cosmo đến từ các quốc gia tham gia trải nghiệm nhất.

Cũng tại sự kiện, Liên hiệp UNESCO Việt Nam và Liên hiệp UNESCO Nhật Bản trao chứng nhận Thực hành Di sản Văn hóa Phi vật thể cho Công ty CP Chè Lâm Đồng (Ladotea) nhờ nỗ lực quy tụ cộng đồng thực hành và lan tỏa tri thức trà trên quy mô chưa từng có. Đồng thời, Thương hiệu Văn hóa UNESCO Đôi Dép được trao nhằm ghi nhận đóng góp trong bảo tồn, phát huy văn hóa trà Việt và kết nối cộng đồng quốc tế hướng tới hòa bình và phát triển bền vững.