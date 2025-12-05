HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hàng ngàn người đi xem khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025 lần đầu tiên ở Đà Lạt

Trường Nguyên

(NLĐO) - Trong đêm khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025 tại Đà Lạt, hàng ngàn người dân và du khách hào hứng đến Quảng trường Lâm Viên hòa cùng lễ hội.

CLIP: Hàng ngàn người đi xem khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025 lần đầu tiên ở Đà Lạt

Khai mạc Lễ hội trà quốc tế 2025 tại Đà Lạt: Sự kiện kinh tế nổi bật - Ảnh 1.

Tối 5-12, tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) diễn ra khai mạc Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025. Đây là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, lần đầu tiên diễn ra tại Đà Lạt từ ngày 11-11 đến 7-12.

Khai mạc Lễ hội trà quốc tế 2025 tại Đà Lạt: Sự kiện kinh tế nổi bật - Ảnh 2.

Trước thời điểm khai mạc, hàng ngàn người dân Đà Lạt và du khách đã hào hứng đến tham gia, ngồi kín Quảng trường Lâm Viên.

Khai mạc Lễ hội trà quốc tế 2025 tại Đà Lạt: Sự kiện kinh tế nổi bật - Ảnh 3.

Tham dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, 40 đại sứ của các quốc gia, đại diện Tổ chức UNESCO, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Khai mạc Lễ hội trà quốc tế 2025 tại Đà Lạt: Sự kiện kinh tế nổi bật - Ảnh 4.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết, thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, có nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cây chè (trà) phát triển vững mạnh, nâng cao vị thế trên thị trường thế giới, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Khai mạc Lễ hội trà quốc tế 2025 tại Đà Lạt: Sự kiện kinh tế nổi bật - Ảnh 5.

Lễ khai mạc tái hiện sinh động hành trình của cây chè (trà) đã gắn bó với đời sống người Việt hàng ngàn năm qua. Theo Phó Thủ tướng, để ngành chè Việt Nam phát triển bền vững, các bộ, ngành và địa phương, trong đó có tỉnh Lâm Đồng cần thực hiện hiệu quả Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030, trong đó có cây chè, hướng tới sản xuất quy mô lớn, liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Khai mạc Lễ hội trà quốc tế 2025 tại Đà Lạt: Sự kiện kinh tế nổi bật - Ảnh 6.

Lễ hội Trà quốc tế 2025 sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như đồng diễn của 1.111 Trà nương; Trưng bày 1.000 cây trà trên 100 năm tuổi từ nhiều quốc gia nổi tiếng về trà; 80 người đẹp từ nhiều quốc gia biểu diễn tại Lễ hội trà.

Khai mạc Lễ hội trà quốc tế 2025 tại Đà Lạt: Sự kiện kinh tế nổi bật - Ảnh 7.

Tại lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức các tiết mục sôi động của Noo Phước Thịnh, Dương Hoàng Yến, Trang Pháp, Đông Hùng, Duy Linh, NSƯT Quỳnh Hương… cùng màn carnival ấn tượng của gần 80 thí sinh Miss Cosmo quốc tế

Khai mạc Lễ hội trà quốc tế 2025 tại Đà Lạt: Sự kiện kinh tế nổi bật - Ảnh 8.

Tại Lễ khai mạc, Ban Tổ chức Lễ hội Trà Quốc tế 2025 đã trao tặng 3 tỉ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ an sinh xã hội và đồng hành cùng địa phương hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Khai mạc Lễ hội trà quốc tế 2025 tại Đà Lạt: Sự kiện kinh tế nổi bật - Ảnh 9.

Du khách nước ngoài tại Đà Lạt thích thú theo dõi chương trình khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025 tại Quảng trường Lâm Viên. Tại những địa điểm khác sẽ có nhiều hoạt động sáng tác nghệ thuật tại Nhà máy chè 1972; Tea Expo - Hội chợ, triển lãm trà quốc tế; Tea Summit - Hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành trà; Tea Fest - Chương trình đại nhạc hội; Tea Connect – Trà ngoại giao; Tea Carnival-Lễ hội đường phố và văn hóa trà…

Tại lễ khai mạc World Tea Fest 2025, Tổ chức VietKings đã công bố bốn kỷ lục Việt Nam mới, gồm: Nhà máy Chè cổ 1927 tại Bảo Lộc - một trong những cơ sở chế biến chè lâu đời còn tồn tại ở Việt Nam; Đơn vị tổ chức Lễ hội Trà Quốc tế với chuỗi hoạt động văn hóa, kinh tế, ngoại giao quy mô lớn nhất; Tiết mục "Vũ khúc thanh tâm trà" với 1.111 Trà nương pha trà và dâng trà theo phong cách "Việt trà thức" đông nhất tại một địa điểm; và lễ hội có nhiều hoa hậu, đại diện sắc đẹp của Miss Cosmo đến từ các quốc gia tham gia trải nghiệm nhất.

Cũng tại sự kiện, Liên hiệp UNESCO Việt Nam và Liên hiệp UNESCO Nhật Bản trao chứng nhận Thực hành Di sản Văn hóa Phi vật thể cho Công ty CP Chè Lâm Đồng (Ladotea) nhờ nỗ lực quy tụ cộng đồng thực hành và lan tỏa tri thức trà trên quy mô chưa từng có. Đồng thời, Thương hiệu Văn hóa UNESCO Đôi Dép được trao nhằm ghi nhận đóng góp trong bảo tồn, phát huy văn hóa trà Việt và kết nối cộng đồng quốc tế hướng tới hòa bình và phát triển bền vững.

Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng tiếp tục ngập sâu, giao thông nhiều nơi tê liệt

Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng tiếp tục ngập sâu, giao thông nhiều nơi tê liệt

Nước lũ về nhanh, Quốc lộ 1 bị chia cắt tại ngã ba Gộp – Lâm Đồng

(NLĐO) - Nước lũ dâng bất thường khiến Quốc lộ 1 qua ngã ba Gộp ngập sâu, giao thông tê liệt, hàng chục hộ dân phải sơ tán

Thông tin mới về phương án Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng sau hợp nhất

(NLĐO) - Sở Xây dựng cần thêm thời gian đánh giá tiềm năng từng khu vực trước khi trình phương án xây dựng Trung tâm hành chính mới tỉnh Lâm Đồng

Nước lũ về nhanh, Quốc lộ 1 bị chia cắt tại ngã ba Gộp – Lâm Đồng

(NLĐO) - Nước lũ dâng bất thường khiến Quốc lộ 1 qua ngã ba Gộp ngập sâu, giao thông tê liệt, hàng chục hộ dân phải sơ tán

