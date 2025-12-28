Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ bắn trượt mục tiêu ở Nigeria

Cụ thể, ít nhất ba tên lửa hành trình Tomahawk trong đợt tập kích mà Mỹ mô tả là "mạnh mẽ và chết chóc" nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Nigeria đã rơi trước khi tới đích.

Sáng hôm sau vụ tấn công, người dân địa phương đã phát hiện nhiều mảnh vỡ tên lửa và các đầu đạn chưa nổ. Bức ảnh về các mảnh vỡ đã được ông Trevor Ball, chuyên gia nghiên cứu xung đột thuộc nhóm báo chí điều tra Bellingcat, công bố.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Nigeria. Đợt không kích này cũng đã đánh trúng huyện Offa thuộc bang Kwara.

Một trong những tòa nhà bị tên lửa Tomahawk phá hủy. Ảnh: BBC

Ông Tajudeen Alabi, cựu trợ lý đặc biệt của Thống đốc bang Kwara về các vấn đề an ninh, đã xác nhận vụ việc với đài BBC. Theo ông Alabi, người dân địa phương đã nghe thấy ba tiếng nổ lớn vào khoảng 21 giờ ngày 25-12 (giờ địa phương).

Ông cho biết thêm rằng các tên lửa đã bắn trúng và làm hư hại các tòa nhà ở nhiều địa điểm. Hiện chưa có báo cáo về trường hợp tử vong nhưng đã có một số người bị thương.

"Ít nhất khoảng 5 tòa nhà đã bị phá hủy ở các địa điểm khác nhau. Chúng tôi nhìn thấy một số vật thể lạ trong một khách sạn nổi tiếng mà chúng tôi gọi là khách sạn Trung tâm Offa. Trông nó giống như một quả bom" - ông Alabi nói.

Bộ Ngoại giao Nigeria cũng xác nhận các cuộc tấn công đã diễn ra và cho biết chúng được thực hiện dựa trên sự phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ.

Theo bộ này, nỗ lực chung đã dẫn đến "các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu khủng bố ở Nigeria và các cuộc không kích ở khu vực phía Tây Bắc".

Các đầu đạn của tên lửa Tomahawk được tìm thấy tại Nigeria sau đợt không kích của Mỹ ngày 25-12. Ảnh: Trevor Ball

Tuy nhiên, các bức ảnh công bố cho thấy các đầu đạn nổ mạnh WDU-36/B nặng 310kg vẫn còn nguyên vẹn, cùng với các bộ phận của cánh tên lửa.

Về nguyên nhân, có khả năng khi phát hiện sai lệch so với quỹ đạo bay đã lập trình, cơ chế an toàn của tên lửa đã tự động khóa ngòi nổ, khiến đầu đạn không phát nổ khi va chạm.

Theo trang Militarnyi, hồi tháng 11, ông Donald Trump từng đe dọa sẽ cắt viện trợ và can thiệp vào Nigeria để "tiêu diệt hoàn toàn các phần tử khủng bố Hồi giáo" nếu chính phủ nước này "không bảo vệ các tín đồ Kitô giáo", đồng thời chỉ đạo Bộ Chiến tranh chuẩn bị cho "các hành động có thể xảy ra".

Đáp lại lời đe dọa của ông Donald Trump, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu khẳng định đất nước của ông không phải là một nhà nước không khoan dung về tôn giáo.

Trong hơn 20 năm qua, Nigeria đã rơi vào cuộc đối đầu căng thẳng với nhóm thánh chiến Boko Haram. Theo Liên hợp quốc, chỉ tính riêng từ năm 2009, hơn 40.000 người đã bị các nhóm thánh chiến sát hại và hơn hai triệu người dân Nigeria phải sống cảnh tị nạn.