Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ bắn trượt mục tiêu ở Nigeria

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ bắn trượt mục tiêu ở Nigeria

Huệ Bình

(NLĐO) – Đòn không kích bằng Tomahawk của Mỹ vào Nigeria bất ngờ gặp sự cố.

Cụ thể, ít nhất ba tên lửa hành trình Tomahawk trong đợt tập kích mà Mỹ mô tả là "mạnh mẽ và chết chóc" nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Nigeria đã rơi trước khi tới đích.

Sáng hôm sau vụ tấn công, người dân địa phương đã phát hiện nhiều mảnh vỡ tên lửa và các đầu đạn chưa nổ. Bức ảnh về các mảnh vỡ đã được ông Trevor Ball, chuyên gia nghiên cứu xung đột thuộc nhóm báo chí điều tra Bellingcat, công bố.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Nigeria. Đợt không kích này cũng đã đánh trúng huyện Offa thuộc bang Kwara.

Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ bắn trượt mục tiêu ở Nigeria - Ảnh 1.

Một trong những tòa nhà bị tên lửa Tomahawk phá hủy. Ảnh: BBC

Ông Tajudeen Alabi, cựu trợ lý đặc biệt của Thống đốc bang Kwara về các vấn đề an ninh, đã xác nhận vụ việc với đài BBC. Theo ông Alabi, người dân địa phương đã nghe thấy ba tiếng nổ lớn vào khoảng 21 giờ ngày 25-12 (giờ địa phương).

Ông cho biết thêm rằng các tên lửa đã bắn trúng và làm hư hại các tòa nhà ở nhiều địa điểm. Hiện chưa có báo cáo về trường hợp tử vong nhưng đã có một số người bị thương.

"Ít nhất khoảng 5 tòa nhà đã bị phá hủy ở các địa điểm khác nhau. Chúng tôi nhìn thấy một số vật thể lạ trong một khách sạn nổi tiếng mà chúng tôi gọi là khách sạn Trung tâm Offa. Trông nó giống như một quả bom" - ông Alabi nói.

Bộ Ngoại giao Nigeria cũng xác nhận các cuộc tấn công đã diễn ra và cho biết chúng được thực hiện dựa trên sự phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ.

Theo bộ này, nỗ lực chung đã dẫn đến "các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu khủng bố ở Nigeria và các cuộc không kích ở khu vực phía Tây Bắc".

Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ bắn trượt mục tiêu ở Nigeria - Ảnh 2.

Các đầu đạn của tên lửa Tomahawk được tìm thấy tại Nigeria sau đợt không kích của Mỹ ngày 25-12. Ảnh: Trevor Ball

Tuy nhiên, các bức ảnh công bố cho thấy các đầu đạn nổ mạnh WDU-36/B nặng 310kg vẫn còn nguyên vẹn, cùng với các bộ phận của cánh tên lửa.

Về nguyên nhân, có khả năng khi phát hiện sai lệch so với quỹ đạo bay đã lập trình, cơ chế an toàn của tên lửa đã tự động khóa ngòi nổ, khiến đầu đạn không phát nổ khi va chạm.

Theo trang Militarnyi, hồi tháng 11, ông Donald Trump từng đe dọa sẽ cắt viện trợ và can thiệp vào Nigeria để "tiêu diệt hoàn toàn các phần tử khủng bố Hồi giáo" nếu chính phủ nước này "không bảo vệ các tín đồ Kitô giáo", đồng thời chỉ đạo Bộ Chiến tranh chuẩn bị cho "các hành động có thể xảy ra".

Đáp lại lời đe dọa của ông Donald Trump, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu khẳng định đất nước của ông không phải là một nhà nước không khoan dung về tôn giáo.

Trong hơn 20 năm qua, Nigeria đã rơi vào cuộc đối đầu căng thẳng với nhóm thánh chiến Boko Haram. Theo Liên hợp quốc, chỉ tính riêng từ năm 2009, hơn 40.000 người đã bị các nhóm thánh chiến sát hại và hơn hai triệu người dân Nigeria phải sống cảnh tị nạn.

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ tiếp tục tuyên bố cứng rắn về Nigeria

Tổng thống Mỹ tiếp tục tuyên bố cứng rắn về Nigeria

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tái khẳng định “có thể” điều quân đội Mỹ vào Nigeria “tiêu diệt tận gốc những phần tử khủng bố Hồi giáo”.

Tổng thống Mỹ ra chỉ thị đặc biệt nhắm vào Nigeria, Bộ trưởng Quốc phòng dứt khoát

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump đe doạ cho lực lượng Mỹ tiến quân vào Nigeria “tiêu diệt tận gốc những phần tử khủng bố Hồi giáo”.

Xe chở nhiên liệu phát nổ, hơn 90 người thiệt mạng ở Nigeria

(NLĐO) – Hơn 90 người thiệt mạng và 50 người bị thương sau khi một xe bồn chở nhiên liệu phát nổ ở phía Tây Bắc Nigeria.

Donald Trump Nigeria Tên lửa hành trình Tomahawk
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo