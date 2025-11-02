HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tổng thống Mỹ ra chỉ thị đặc biệt nhắm vào Nigeria, Bộ trưởng Quốc phòng dứt khoát

Hải Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump đe doạ cho lực lượng Mỹ tiến quân vào Nigeria “tiêu diệt tận gốc những phần tử khủng bố Hồi giáo”.

Lời đe doạ này được đưa ra hôm 1-11 (giờ Mỹ), một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump xếp Nigeria vào danh sách "quốc gia đặc biệt đáng quan ngại" - một danh sách bao gồm các quốc gia bị Mỹ cho là "vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo".

NBC News cho hay Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng "chuẩn bị cho hành động có thể xảy ra" tại Nigeria.

Tổng thống chỉ thị “tiến quân” vào Nigeria, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dứt khoát - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ "chuẩn bị cho hành động ở Nigeria". Ảnh: AP

"Nếu chính phủ Nigeria tiếp tục cho phép việc sát hại người Cơ Đốc giáo, Mỹ sẽ ngay lập tức chấm dứt toàn bộ viện trợ và hỗ trợ cho Nigeria" – lãnh đạo Nhà Trắng viết trên mạng xã hội, đồng thời nhấn mạnh Mỹ hoàn toàn có thể tiến vào Nigeria "để tiêu diệt tận gốc những phần tử khủng bố Hồi giáo đang gây ra những tội ác khủng khiếp này".

Tổng thống Mỹ tiếp tục: "Nếu chúng ta tấn công, mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh, dữ dội và mãn nhãn giống như cách khủng bố tấn công những người Cơ Đốc thân yêu của chúng ta! Cảnh báo: Chính phủ Nigeria tốt nhất là hãy hành động nhanh!". 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngay sau đó đáp lại bài đăng của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội bằng câu ngắn gọn nhưng dứt khoát: "Vâng, thưa ngài".

"Việc sát hại những người Cơ đốc vô tội tại Nigeria hay ở bất cứ đâu trên thế giới đều phải chấm dứt ngay lập tức" – Bộ trưởng Hegseth viết trên X và nhấn mạnh - "Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị cho hành động. Hoặc chính phủ Nigeria đảm bảo an toàn cho người Cơ đốc hoặc chúng tôi sẽ tiêu diệt những kẻ khủng bố Hồi giáo chịu trách nhiệm về những tội ác kinh khủng này".

Sau khi bị Mỹ đưa vào danh sách "quốc gia đặc biệt đáng quan ngại", chính phủ Nigeria cho biết nước này vẫn cam kết đấu tranh chống lại cái gọi là "chủ nghĩa cực đoan bạo lực".

"Giống như nước Mỹ, Nigeria không có lựa chọn nào khác ngoài việc tôn vinh sự đa dạng - điều tạo nên sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Nigeria là một quốc gia tôn kính Thượng đế, nơi chúng tôi tôn trọng đức tin, lòng khoan dung, sự đa dạng và hòa nhập, phù hợp với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ" - Bộ Ngoại giao Nigeria nêu trong thông cáo.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump từng xếp Nigeria vào danh sách "quốc gia cần đặc biệt quan tâm".

Tuy nhiên, đến năm 2021, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã rút Nigeria khỏi danh sách sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken đánh giá rằng quốc gia châu Phi này "không còn phù hợp vớ các tiêu chí" để bị xem là quốc gia vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo.

Lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh Washington đã tiến hành một số hành động quân sự ở nước ngoài thời gian gần đây.

Đại sứ Mỹ tại NATO: Ông Donald Trump có cách buộc Nga đàm phán về Ukraine

Đại sứ Mỹ tại NATO: Ông Donald Trump có cách buộc Nga đàm phán về Ukraine

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây công bố các lệnh trừng phạt toàn diện đối với Rosneft và Lukoil, hai nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất của Nga.

Mỹ có dễ thử nghiệm vũ khí hạt nhân trở lại theo lệnh Tổng thống Donald Trump?

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ tiếp tục thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 33 năm gián đoạn.

Điểm nóng xung đột ngày 31-10: Ukraine hứng đợt tấn công lớn, Nga phản hồi Mỹ

(NLĐO) - Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Nga đã phóng hơn 650 UAV và 50 tên lửa khắp Ukraine, trong khi Điện Kremlin phủ nhận việc nối lại thử hạt nhân.

