Quốc tế

Tên lửa “quái vật” Oreshnik của Nga chính thức trực chiến tại Belarus

Xuân Mai

(NLĐO) - Hệ thống tên lửa Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga đã chính thức đi vào trực chiến tại Belarus.

Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thông tin trên hôm 30-12. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực của Mỹ nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine đang bước vào giai đoạn then chốt. 

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết Oreshnik có tầm bắn lên tới 5.000 km.

Giữa lúc đàm phán, Nga đưa tên lửa “quái vật” Oreshnik tới Belarus - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa Oreshnik. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các xe chiến đấu thuộc hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung di động này đang di chuyển xuyên qua một khu rừng trong khuôn khổ hoạt động huấn luyện tác chiến.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau tuyên bố của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vào đầu tháng này, theo đó xác nhận Oreshnik đã được chuyển đến nước này. Ông Lukashenko cho biết sẽ có tới 10 hệ thống tên lửa như vậy được triển khai tại Belarus.

Theo kênh Ukrainska Pravda, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả điều kiện đã được chuẩn bị trước ở Belarus cho nhiệm vụ chiến đấu, bố trí chỗ ở của binh sĩ Nga và các nhân viên của đơn vị làm quen với khu vực tuần tra chiến đấu mới.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hệ thống Oreshnik sẽ đi vào trực chiến trước cuối năm nay. Ông đưa ra phát biểu này tại một cuộc họp với các tướng lĩnh quân đội hàng đầu của Nga, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ tìm cách mở rộng đà tiến công tại Ukraine nếu nước này và các đồng minh phương Tây bác bỏ những yêu cầu của Điện Kremlin trong cuộc đàm phán hòa bình.

Hệ thống tên lửa Oreshnik. Video: Bộ Quốc phòng Belarus

Nga lần đầu tiên thử nghiệm phiên bản trang bị đầu đạn thông thường của Oreshnik để tấn công một nhà máy tại Ukraine vào tháng 11-2024. Ông Putin từng tuyên bố các đầu đạn của Oreshnik lao xuống mục tiêu với tốc độ lên tới Mach 10, là tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh, không thể bị đánh chặn. 

Việc sử dụng một vài quả tên lửa này trong một đòn tấn công thông thường cũng có sức tàn phá khủng khiếp như một cuộc tấn công hạt nhân.

Truyền thông nhà nước Nga cho hay tên lửa này chỉ mất 11 phút để bay tới một căn cứ không quân ở Ba Lan và 17 phút để tới trụ sở NATO tại Brussels. Không có cách nào để biết liệu tên lửa này mang đầu đạn hạt nhân hay đầu đạn thông thường trước khi nó đánh trúng mục tiêu.

Nghị sĩ Nga muốn dùng tên lửa "không thể đánh chặn" Oreshnik trả đũa Ukraine

Nghị sĩ Nga muốn dùng tên lửa "không thể đánh chặn" Oreshnik trả đũa Ukraine

(NLĐO) - Một nghị sĩ Nga đề xuất Tổng thống Vladimir Putin sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm mới nhất Oreshnik để đáp trả Ukraine.

Điểm nóng xung đột ngày 30-12: Thực hư việc Ukraine "tấn công dinh thự tổng thống Nga"

(NLĐO) - Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Ukraine đã không kích dinh thự Tổng thống Vladimir Putin ở vùng Novgorod, song ông Zelensky cho rằng đó là "lời dối trá"

Tên lửa "không thể đánh chặn" Oreshnik của Nga bảo vệ Belarus

(NLĐO) - Belarus chuẩn bị triển khai một hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung ở biên giới, cách Nga 60 km.

Ukraine Donald Trump Belarus hạt nhân Nga tên lửa Oreshnik
