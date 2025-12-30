Điểm nóng xung đột ngày 30-12: Thực hư việc Ukraine "tấn công dinh thự tổng thống Nga"

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 29-12 tuyên bố lập trường đàm phán của Nga sẽ được điều chỉnh để tính đến vụ việc vừa nêu.

Ông Lavrov cho hay "tổng cộng 91 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ". Ông cảnh báo các mục tiêu và thời điểm cho đòn trả đũa của Nga đã được quyết định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, ông Lavrov khẳng định Moscow không có ý định rút khỏi tiến trình đàm phán về kế hoạch hòa bình. Ông cũng cho biết hiện chưa nhận được thông tin nào về thương vong hay thiệt hại tài sản liên quan vụ vệc nêu trên.

Theo Sky News, phản ứng về lời cáo buộc này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho đó là "những lời dối trá". Ông Zelensky cho rằng Nga muốn phá hoại những tiến bộ đạt được giữa Ukraine và Mỹ trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị tấn công các tòa nhà chính phủ của Ukraine tại Kiev. Ông cũng thúc giục Mỹ cần có phản ứng phù hợp trước các mối đe dọa từ phía Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho hay cáo buộc tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin là cái cớ cho các cuộc tấn công tiếp theo của Nga nhằm vào Ukraine, cũng như để cản trở tiến trình hòa bình.

Theo cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yury Ushakov, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “sốc” trước vụ tấn công của Ukraine vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin khi nói rằng ông không lường trước được những “hành động điên rồ” như vậy.

Trong diễn biến liên quan, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine.

Thư ký báo chí Karoline Leavitt hôm 29-12 thông báo trên mạng xã hội X rằng cuộc điện đàm này "tích cực". Trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết trong cuộc gọi, ông Vladimir Putin nói với ông Donald Trump rằng những "hành động quân sự gần đây của lực lượng Ukraine tất nhiên không thể không nhận phản ứng hà khắc nhất".