Ông Donald Trump bối rối trước việc Moscow cáo buộc Ukraine “tấn công tư dinh tổng thống Nga"

Ngày 29-12, khi đang trả lời câu hỏi của các phóng viên tại lối vào CLB Mar-a-Lago cùng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Donald Trump nhận được câu hỏi từ phóng viên về việc Nga cáo buộc Ukraine dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công dinh thự của ông Vladimir Putin.

Ban đầu, ông chủ Nhà Trắng lắc đầu và phủ nhận: "Không, thực ra tôi không biết về việc đó. Tôi chỉ mới nghe qua thôi, nhưng tôi không biết rõ". Ông còn nói thêm một cách mơ hồ rằng nếu chuyện đó có thật thì "thật tồi tệ" và "không tốt chút nào".

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, chính ông Donald Trump lại tiết lộ thông tin gây sốc: Tổng thống Vladimir Putin đã báo cho ông về vụ việc trong cuộc điện đàm vào sáng sớm cùng ngày.

"Tôi nghe về chuyện đó sáng nay. Các anh biết ai đã nói với tôi không? Tổng thống Putin đã nói với tôi vào sáng sớm. Ông ấy nói dinh thự của mình bị tấn công. Điều đó không tốt" - ông Donald Trump nhìn nhận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở câu lạc bộ Mar-a-Lago, Mỹ, ngày 29-12. Ảnh: NBC News

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ sự tức giận trước vụ việc. Ông nhấn mạnh: "Đây không phải là lúc để làm bất kỳ điều gì như vậy, và không được phép làm thế. Tôi đã biết chuyện từ Tổng thống Putin hôm nay và tôi thực sự rất tức giận".

Khi phóng viên hỏi liệu có báo cáo tình báo nào xác nhận vụ tấn công hay không, ông Donald Trump cho biết "có thể" cuộc tấn công đã không xảy ra như ông Vladimir Putin tuyên bố.

"Anh nói rằng có thể cuộc tấn công không diễn ra. Điều đó cũng có thể lắm, tôi đoán vậy, nhưng Tổng thống Putin đã nói với tôi sáng nay rằng cuộc tấn công đã xảy ra" - ông Donald Trump nói.

Theo trang The Daily Beast, những câu hỏi trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Donald Trump có cuộc điện đàm với ông Vladimir Putin từ CLB của mình ở bang Florida - Mỹ.

Sự việc cũng diễn ra chỉ một ngày sau khi ông có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - người đã lặn lội đến Mar-a-Lago để hội đàm với Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh ông đang nỗ lực cho thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Về phía Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Maria Zakharova, ngày 29-12 cảnh báo rằng phản ứng của Moscow đối với "cuộc tấn công bằng UAV bất thành của Ukraine vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin" sẽ không chỉ dừng lại ở các biện pháp ngoại giao, theo đài RT.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1, bà Maria Zakharova khẳng định Kiev sẽ phải đối mặt với sự trả đũa.

Bà Zakharova cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đang "cố gắng cáo buộc Nga nói dối và tuyên bố rằng không có chuyện gì xảy ra".

Hãng tin TASS dẫn lời bà Zakharova nhấn mạnh ông Zelensky "không hề muốn hòa bình".