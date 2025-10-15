Các nhà thực vật học tại Việt Nam mới đây đã công bố loài hoa Camellia hoangbacii hay còn gọi là "trà my Hoàng Bắc", một loài trà my mới được phát hiện ở Gia Lai, nhằm vinh danh PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

Niềm tự hào của y học Việt Nam

Công trình nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (tháng 9-2025) và được ghi nhận tại chỉ mục quốc tế IPNI (International Plant Names Index) - dấu mốc quan trọng xác nhận tên loài trong hệ thống tên thực vật toàn cầu.

Theo tác giả phát hiện, ông Nguyễn Văn Cảnh và nhóm cộng sự, quần thể "trà my Hoàng Bắc" được ghi nhận tại rừng thường xanh nguyên sinh ở độ cao khoảng 700 mét (thuộc tỉnh Gia Lai), diện tích khoảng 2-3 ha. Trong khu vực, có hơn 50 cây trưởng thành được ghi nhận kèm theo cây non tái sinh, cho thấy quần thể nguyên thủy còn có sinh khả năng duy trì - mặc dù nếu sinh cảnh bị phân mảnh hoặc khai thác sẽ đối mặt nhiều nguy cơ.

Tên của PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, được lấy đặt tên cho một loài hoa mới phát hiện.

Về đặc điểm thực vật, cây trà này là cây thân gỗ nhỏ, cao trung bình 3-4,5 mét. Hoa có đường kính 7-8 cm, thường có viền trắng mảnh ở mép cánh hoa đỏ rực, nở rộ vào mùa khô (tháng 12 đến tháng 3).

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên ông Cảnh chọn đặt tên loài thực vật theo tên một bác sĩ. Theo ông, bác sĩ Bắc là người giản dị, yêu thiên nhiên và đóng góp không nhỏ cho ngành y nên loài hoa đẹp, bền bỉ như trà my là món quà xứng đáng để vinh danh ông.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc hiện là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

Đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ trẻ

Trong cộng đồng y khoa, bác sĩ Bắc được xem là một trong những người tiên phong đưa các kỹ thuật phẫu thuật nội soi, nội soi ít xâm lấn từ cấp cao vào thực hành tại Việt Nam - giúp nâng cao chất lượng phẫu thuật và đào tạo cho nhiều thế hệ bác sĩ trẻ.

Khi biết loài hoa được đặt theo tên mình, bác sĩ Bắc - vốn là người kín tiếng - đã bày tỏ sự biết ơn chân thành. Theo lời kể của bác sĩ Phạm Hòa Anh (học trò, đồng nghiệp tại Bệnh viện Thiện Hạnh, Buôn Ma Thuột), quyết định đặt tên không chỉ để vinh danh cá nhân mà còn là cách kết nối giữa y học và khoa học tự nhiên, lan tỏa giá trị nhân văn và tri thức bền vững.

Việc một loài hoa mới được phát hiện và đặt tên là tin đáng mừng đối với khoa học thực vật Việt Nam, góp phần làm giàu danh mục bản địa và tăng nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học.



