Tết Bính Ngọ 2026: Đường sắt tăng thêm 22 chuyến tàu

Ngành đường sắt cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, về quê đón Tết và du xuân của người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 14 đến 22-2-2026 sẽ tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khách khu đoạn trên các tuyến Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội – Vinh và Hà Nội – Lào Cai, cung ứng khoảng 7.300 vé.

Lịch chạy thêm tàu Hà Nội – Đà Nẵng, Vinh, Lào Cai

Cụ thể, trên tuyến Hà Nội – Đà Nẵng, ngành đường sắt chạy thêm tàu SE17 xuất phát ga Hà Nội lúc 20 giờ 25 ngày 13-2-2026 và tàu SE18 xuất phát ga Đà Nẵng lúc 18 giờ 50 ngày 14-2-2026. Tuyến Hà Nội – Lào Cai tổ chức chạy thêm tàu SP1 xuất phát Hà Nội lúc 21 giờ 35 các ngày 17, 18 và 19-2-2026; tàu SP2 xuất phát ga Lào Cai lúc 20 giờ 55 ngày 20-2-2026.

Vé tàu đã được mở bán trên tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt

Riêng tuyến Hà Nội – Vinh, ngành đường sắt chạy tăng cường nhiều chuyến với các mác tàu NA và SE. Trong đó có tàu NA3 xuất phát Hà Nội lúc 22 giờ 55 các ngày 14, 15 và 17-2-2026; tàu SE35 xuất phát Hà Nội lúc 13 giờ 30 ngày 15-2-2026. Chiều ngược lại, từ ga Vinh chạy thêm các tàu NA8, NA6, NA4 vào nhiều ngày cao điểm; đồng thời tổ chức chạy các tàu SE34, SE36, SE38 trong các ngày 19 và 20-2-2026 để tăng năng lực vận chuyển sau Tết.

Vé tàu đã được mở bán trên tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt, gồm các website bán vé chính thức, ứng dụng ví điện tử, cổng thanh toán trực tuyến, ứng dụng ngân hàng, ứng dụng bán vé tàu trên thiết bị di động, cũng như tại các nhà ga, điểm bán vé và đại lý của Đường sắt Việt Nam.

Tăng chuyến, tăng toa xe phục vụ cao điểm Tết

Trước đó, để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết tại khu vực phía Nam, ngành đường sắt đã thông báo chạy thêm 11 chuyến tàu khu đoạn trên các tuyến Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Tam Kỳ và Sài Gòn – Đà Nẵng, cung ứng thêm khoảng 5.500 vé.

Theo kế hoạch, đợt vận tải Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của ngành đường sắt diễn ra từ ngày 3-2 đến 8-3-2026 (tức từ ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Ngành đường sắt sử dụng 791 toa xe khách để lập 62 đoàn tàu, trong đó có 55 đoàn tàu trên tuyến Hà Nội – TPHCM và các đoàn tàu khu đoạn khác, cung ứng khoảng 384.000 chỗ đi suốt. So với Tết Ất Tỵ 2025, số chuyến tàu và số chỗ tăng khoảng 7%, do thời gian phục vụ Tết năm 2026 kéo dài thêm 4 ngày; các toa xe du lịch chất lượng cao SE61/62 tiếp tục được khai thác trong suốt đợt vận tải.

Tính đến ngày 21-1-2026, ngành đường sắt đã bán khoảng 248.000 vé tàu Tết, tương đương 40,3% so với cùng thời điểm bán vé Tết 2025 và bằng 73% tổng lượng vé bán của cả mùa Tết năm trước. Trong số này, vé bán qua kênh trực tuyến chiếm 69%, bán trực tiếp tại quầy chiếm 31%.