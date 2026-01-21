Chi tiết việc phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ của ngành đường sắt

Tại hội nghị triển khai công tác vận tải Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, cho biết ngành đường sắt đã xây dựng phương án tổ chức chạy tàu quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết.

Ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt

Tăng 7%

Theo đó, đợt vận tải Tết Bính Ngọ 2026 được tổ chức từ ngày 3-2 đến ngày 8-3-2026 (tức từ ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Trong thời gian này, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt sử dụng 791 toa xe khách để lập 62 đoàn tàu phục vụ hành khách, trong đó có 55 đoàn tàu chạy trên tuyến Hà Nội – TPHCM; 3 đoàn tàu tuyến Hà Nội – Hải Phòng; 3 đoàn tàu tuyến Hà Nội – Lào Cai và 1 đoàn tàu tuyến Hà Nội – Từ Sơn.

Ngành đường sắt tăng chuyến cung ứng khoảng 384.000 chỗ phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Riêng trên tuyến Hà Nội – TPHCM, ngành đường sắt tổ chức chạy 906 chuyến tàu, cung ứng khoảng 384.000 chỗ đi suốt.

So với Tết năm 2025, số chuyến tàu và số chỗ tăng khoảng 7%, do thời gian phục vụ Tết năm nay kéo dài thêm 4 ngày. Các toa xe du lịch chất lượng cao SE61/62 tiếp tục được vận dụng trong suốt đợt cao điểm.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 14-2 đến 22-2-2026, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm các đoàn tàu khu đoạn để phục vụ nhu cầu du xuân đầu năm của người dân, gồm các tuyến: Sài Gòn – Nha Trang (5 chuyến), Sài Gòn – Tam Kỳ (3 chuyến), Sài Gòn – Đà Nẵng (3 chuyến), Hà Nội – Vinh (14 chuyến), Hà Nội – Đà Nẵng (2 chuyến), với tổng số khoảng 9.700 vé được cung ứng.

Về công tác bán vé, ngành đường sắt đã triển khai bán vé tập thể từ ngày 15 đến 19-9-2025. Đến 20-9-2025, bắt đầu mở bán rộng rãi trên tất cả các kênh, bao gồm website chính thức, các nhà ga, đại lý bán vé, ứng dụng ngân hàng, ví điện tử và tổng đài bán vé. Mỗi khách hàng được mua tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Vé sau Tết còn nhiều

Tính đến ngày 19-1-2026, tổng số vé tàu Tết đã bán đạt khoảng 227.000 vé, bằng 40% so với cùng thời điểm bán vé Tết năm 2025; doanh thu đạt 294 tỉ đồng, tương đương 73% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vé bán qua kênh trực tuyến chiếm 69%, bán trực tiếp tại quầy chiếm 31%.

Đối với tình hình vé còn lại, vé tàu tuyến phía Nam chạy trong các ngày cao điểm trước Tết (từ ngày 7 đến 14-2-2026) và chiều ngược lại sau Tết (từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng) đã cơ bản bán hết, trừ một số tuyến như Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết. Trước Tết, các ngày trước 7-2 và các ngày 15, 16-2 vẫn còn vé đi hầu hết các ga. Sau Tết, từ ngày 24-2 đến 8-3-2026, vé tàu chiều Hà Nội – Sài Gòn còn nhiều ở mọi ga.

Giá vé tàu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng bình quân từ 5% đến 10% so với ngày thường, do chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng và ngành đường sắt đã hoán cải, cải tạo hơn 160 toa xe để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt tiếp tục áp dụng nhiều chính sách giảm giá cho hành khách mua vé xa ngày, mua vé khứ hồi, mua vé tập thể, sinh viên và các đối tượng chính sách xã hội. Riêng trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, sinh viên được giảm giá tới 20% khi đi tàu trong một số khung thời gian quy định trước và sau Tết. Hành khách chỉ được áp dụng một mức giảm giá ưu đãi cao nhất, không cộng dồn.