Tết cẩn thận với “bà hoả”

Anh Vũ

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa đưa ra một số khuyến cáo để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM, vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố đang bước vào thời điểm diễn ra nhiều lễ hội, các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân; sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp,… tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

img

Một vụ cháy ở TPHCM vào ngày 12-2.

Vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra các vụ cháy nhà dân, kho xưởng... Nguyên nhân gây cháy, nổ phần lớn là do sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, như: nhu cầu sử dụng điện tăng, thắp hương, đốt vàng mã, cúng bái, nấu nướng, sắp xếp đồ vật dễ cháy gần nơi thờ cúng, đun nấu…), hút thuốc lá, sạc xe điện, điện thoại qua đêm không có người trông coi…Để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên Đán, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đưa ra một số khuyến cáo như sau:

Đối với các cấp, ngành, đơn vị, cơ sở:

Cần tổ chức tốt hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Chuẩn bị phương án thoát nạn cho người và tài sản khi cháy xảy ra; tăng cường tuần tra, thường trực 24/24 giờ tại cơ sở và khu dân cư.

Đối với các hộ gia đình:

Cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị sinh nhiệt như: bàn là, bếp điện… Không để các vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.

Khi xảy ra cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết; ngắt nguồn điện; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Đối với cơ sở sản xuất - kinh doanh:

Người đứng đầu cần quan tâm tổ chức công tác tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ công nhân viên và người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy định phòng cháy chữa cháy.

Tăng cường tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những thiếu sót có thể phát sinh cháy, nổ; sắp xếp nguyên vật liệu, hàng hóa cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh:

Thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện. Lắp đặt các thiết bị bảo vệ cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh và từng thiết bị điện tiêu thụ điện công suất lớn.

Trước khi đi ra khỏi nhà và khi đi ngủ phải kiểm tra, tắt các thiết bị tiêu thụ điện khi không cần thiết hoặc rút phích cắm ra khỏi ổ điện để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Không sạc các thiết bị điện qua đêm.

Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy.

Có lối thoát nạn thứ 2, không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà có nhiều tầng. Trường hợp bố trí lồng, lưới sắt phải có cửa thoát hiểm, chìa khóa phải để ở vị trí dễ thấy, dễ lấy và thống nhất các thành viên trong gia đình biết.

Đối với các khu dân cư, nhà trọ

Xây dựng phương án chữa cháy và tổ chức cho đội dân phòng và người dân thực tập giải quyết các tình huống giả định cháy sát thực tế.

Đối với các cơ sở tín ngưỡng - tôn giáo

Bố trí nơi thắp hương, đốt vàng mã hợp lý, an toàn. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng hương, nến trên các ban thờ, hệ thống điện, sắp xếp ban thờ, các đồ thờ cúng đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và phát hiện, ứng đối kịp thời khi cần thiết.

Tăng cường công tác tuần tra canh gác thường trực trong thời điểm khách đến viếng, cúng và sau khi kết thúc công việc trong ngày.

Đối với chợ, trung tâm thương mại:

Niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc ở những nơi có nguy hiểm về cháy, nổ;

Tách riêng biệt hệ thống điện phục vụ kinh doanh, hệ thống điện chiếu sáng bảo vệ, hệ thống điện phục vụ thoát nạn và chữa cháy; lắp đặt thiết bị bảo vệ (áptomát) cho toàn bộ hệ thống điện, cho từng tầng, từng nhánh, từng ngành hàng và từng quầy, sạp của hộ kinh doanh;

Bố trí dãy hàng, ngành hàng không cháy hoặc khó cháy xen kẽ giữa các ngành hàng, dãy hàng dễ cháy;

Đối với các siêu thị, trung tâm thương mại cần: Bố trí cầu thang thoát nạn riêng biệt, có lối ra ngoài trực tiếp.

