Xử lý tình huống giả định tai nạn, có thể cháy nổ tại một công trình xây dựng lớn

Chiều 17-1, tại công trình Khu Thương mại – dịch vụ - văn phòng – căn hộ Bcons đang xây dựng ở khu phố Thống Nhất, phường Đông Hòa, TPHCM đã diễn ra buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của nhiều lực lượng.
Hoạt động này do Đội PCCC và CNCH khu vực 33 tổ chức, nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các giải pháp thoát nạn, phương pháp, biện pháp sơ cấp cứu ban đầu của các lực lượng phối hợp, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố tai nạn, cháy nổ xảy ra.
Theo Đội PCCC - CNCH khu vực 31, buổi diễn tập nêu trên là một trong các hoạt động thực hiện cao điểm công tác an toàn PCCC Tết Bính Ngọ 2026, đồng thời tuyên truyền về công tác PCCC - CNCH mùa khô.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)