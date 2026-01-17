HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Xử lý tình huống giả định tai nạn, có thể cháy nổ tại một công trình xây dựng lớn

Thanh Thảo

(NLĐO) - Hoạt động này nhằm tăng cường phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị liên quan trong việc tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Chiều 17-1, tại công trình Khu Thương mại – dịch vụ - văn phòng – căn hộ Bcons đang xây dựng ở khu phố Thống Nhất, phường Đông Hòa, TPHCM đã diễn ra buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của nhiều lực lượng.

Hoạt động này do Đội PCCC và CNCH khu vực 33 tổ chức, nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các giải pháp thoát nạn, phương pháp, biện pháp sơ cấp cứu ban đầu của các lực lượng phối hợp, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố tai nạn, cháy nổ xảy ra.

Giả định tình huống cháy tại một công trình xây dựng toà nhà chung cư - Ảnh 1.

Tình huống giả định xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 17-1, với sự cố tai nạn sụp đổ giàn giáo, xuồng chuyên dụng để cẩu vật tư, sàn tiếp liệu, cẩu tháp tại tầng 3 và sau đó sụp đổ giàn giáo tại tầng hầm của công trình, có khả năng dẫn đến cháy, nổ.

Giả định tình huống cháy tại một công trình xây dựng toà nhà chung cư - Ảnh 2.

Vật tư chủ yếu là giàn giáo bằng kim loại; xuồng chuyên dụng để cẩu vật tư; sàn tiếp liệu; cẩu tháp; thiết bị nâng, một số vật tư, hàng hóa phục vụ xây dựng công trình..

Giả định tình huống cháy tại một công trình xây dựng toà nhà chung cư - Ảnh 3.

Vụ sụp đổ các cấu kiện trong xây dựng làm 20 người bị mắc kẹt không thể tự thoát ra ngoài, cần lực lượng chức năng hỗ trợ xử lý.

Giả định tình huống cháy tại một công trình xây dựng toà nhà chung cư - Ảnh 4.

Sự cố, tai nạn nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người bị mắc kẹt

Giả định tình huống cháy tại một công trình xây dựng toà nhà chung cư - Ảnh 5.

Khả năng xảy ra tai nạn thứ cấp do các phương tiện, cấu kiện xây dựng khác gây ra do kết nối toàn bộ công trình dẫn đến diễn biến tai nạn ngày càng phức tạp, có khả năng xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại lớn về tài sản kể cả trong tầng hầm công trình.

Giả định tình huống cháy tại một công trình xây dựng toà nhà chung cư - Ảnh 6.

Quy trình diễn tập bao gồm tổ chức thông tin báo sự cố tai nạn; hướng dẫn công nhân trong khu vực khác của công trình di chuyển thoát nạn an toàn.

Giả định tình huống cháy tại một công trình xây dựng toà nhà chung cư - Ảnh 7.

Tổ chức tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu ban đầu và chuyển thương; thực hiện các hoạt động cứu nạn, cứu hộ từ khi phát hiện tai nạn cho đến khi sự cố được xử lý, khắc phục hoàn toàn.

Giả định tình huống cháy tại một công trình xây dựng toà nhà chung cư - Ảnh 8.

Vận hành hệ thống thông tin liên lạc khi điều hành chỉ huy cứu nạn, cứu hộ; tổ chức phối hợp đảm bảo ANTT, chốt chặn, điều tiết, phân luồng giao thông.

Giả định tình huống cháy tại một công trình xây dựng toà nhà chung cư - Ảnh 9.

Các giai đoạn diễn tập với sự tham gia của các lực lượng: Giai đoạn 1: Đội PCCC cơ sở và Công an phường Đông Hòa; Giai đoạn 2: Đội PCCC - CNCH Khu vực 33; Giai đoạn 3: Đội PCCC - CNCH Khu vực 2, Đội PCCC - CNCH Khu vực 30 và Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An.

Giả định tình huống cháy tại một công trình xây dựng toà nhà chung cư - Ảnh 10.

Các lực lượng phối hợp với doanh nghiệp đã nhanh chóng xử lý kịp thời, hiệu quả các sự cố tai nạn từ khi phát sinh, góp phần giảm thiểu thiệt hại

Theo Đội PCCC - CNCH khu vực 31, buổi diễn tập nêu trên là một trong các hoạt động thực hiện cao điểm công tác an toàn PCCC Tết Bính Ngọ 2026, đồng thời tuyên truyền về công tác PCCC - CNCH mùa khô.

cứu nạn, cứu hộ Công trình xây dựng xe chữa cháy nhà chung cư
