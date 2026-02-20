HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc gây thương nhớ

Bài và ảnh: TÂM MINH

(NLĐO) - Để nấu được nồi nước súp hấp dẫn cho món hủ tiếu Sa Đéc thì cần có các nguyên liệu cơ bản là xương ống, tôm khô, khô mực, củ sắn

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại làng bột Sa Đéc ở xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp vẫn luôn sôi động.

Hàng trăm hộ gia đình, cơ sở và doanh nghiệp tại đây luôn hối hả sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong những ngày xuân.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 1.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 2.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 3.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 4.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 5.

Những ngày Tết, không khí sản xuất tại làng bột Sa Đéc càng rộn ràng hơn.

Thời gian qua, sản phẩm hủ tiếu Sa Đéc không chỉ phục vụ thị trường trong nước, mà còn được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, các nước châu Âu,…

Dẫn chúng tôi tham quan cơ sở sản xuất hủ tiếu của gia đình, bà Huỳnh Kim Hoa (ngụ ấp Phú Thành, xã Tân Dương), cho biết từ ngày 20 tháng Chạp trở đi, sức tiêu thụ hủ tiếu nguyên liệu tăng khoảng 3-4 lần so với ngày thường.

Vào dịp Tết, trung bình mỗi ngày, cơ sở của bà Hoa sản xuất ra thị trường khoảng 300-500 kg hủ tiếu nguyên liệu. Để chuẩn bị sản xuất mùa Tết, cơ sở của bà đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu. Gạo dùng sản xuất hủ tiếu được cơ sở lựa chọn kỹ để sản xuất ra những sợi hủ tiếu ngon, chất lượng.

"Bây giờ, sản lượng hủ tiếu sản xuất tăng nhiều so với trước do có máy móc hỗ trợ. Dịp Tết năm nay, giá bán hủ tiếu nguyên liệu vẫn bình ổn, trung bình khoảng 17.000-18.000 đồng/kg" – bà Hoa thông tin.

Từ nguyên liệu hủ tiếu được sản xuất tại làng bộ Sa Đéc, các quán ăn mua về để chế biến thành món ăn "gây thương nhớ" là hủ tiếu Sa Đéc.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 6.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 7.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 8.

Đội ngũ công nhân luôn tất bật sản xuất hủ tiếu để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong những ngày Tết

Trong không khí se lạnh của buổi sáng đầu năm mới, tô hủ tiếu Sa Đéc bốc khói với nước súp trong, ngọt cùng sợi bánh trắng, thêm vài miếng thịt, tim, gan, lòng heo, tôm, thịt nạt bằm và kèm theo hẹ, xà lách, hành, chanh ớt… khiến thực khách cảm thấy khó quên.

Ông Lê Minh Tâm, chủ quán hủ tiếu Mỹ Ngọc ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ rằng gia đình ông chuyển về đây vào năm 1970 với nghề hủ tiếu gia truyền từ Nam Vang (Campuchia). Nhờ các công thức đặc trưng, gia đình ông Tâm đã kết hợp với khẩu vị riêng của người dân Sa Đéc cùng sợi hủ tiếu truyền thống nơi đây để tạo nên hương vị riêng cho thương hiệu hủ tiếu của mình.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 9.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 10.

Theo bà Huỳnh Kim Hoa, để đảm bảo độ dai, ngon của sợi hủ tiếu Sa Đéc thì cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài lợi thế từ sợi hủ tiếu tươi dai, ngon được sản xuất ngay tại địa phương còn có bí quyết khác là nước súp. Theo đó, để nấu được nồi nước súp hấp dẫn cho món hủ tiếu Sa Đéc thì cần có các nguyên liệu cơ bản là xương ống, tôm khô, khô mực, củ sắn…

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 11.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 12.

Để đảm bảo chất lượng, hủ tiếu Sa Đéc phải được phơi đủ nắng trước khi cắt thành sợi

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 13.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 14.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 15.

Ngày Tết, rất nhiều du khách ghé quán hủ tiếu Mỹ Ngọc để thưởng thức món hủ tiếu Nam Vang trứ danh

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 16.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 17.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 18.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 19.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 20.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 21.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 22.

Nồi nước súp hủ tiếu được chế biến công phu và đảm bảo tốt nhu cầu an toàn thực phẩm

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 23.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 24.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 25.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 26.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 27.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 28.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 29.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 30.

Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc trứ danh - Ảnh 31.

Để tô hủ tiếu đảm bảo độ ngọt và đậm đà, các loại gia vị phải được chế biến khá công phu.

"Chất lượng nước súp ngon hay không lại còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của người nấu qua khâu nêm nếm và quá trình gạn bọt cho thật kỹ trong lúc hầm xương. Cùng với đó, xương ống và khô mực chính là 2 nguyên liệu quyết định hương vị cho tô hủ tiếu Sa Đéc trứ danh" – ông Tâm tiết lộ.

Bột gạo Sa Đéc được vinh danh

Năm 2024, "Nghề làm bột gạo Sa Đéc” được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể. Từ bột gạo Sa Đéc có thể chế biến ra hàng trăm sản phẩm rất hấp dẫn như: phở, hủ tiếu, miến, bún, cháo, bánh xèo, bánh khọt, bánh chuối, bánh bò, Những món ăn tạo nên hương vị riêng biệt từ bột gạo sa Đéc nổi tiếng của Đồng Tháp mà không phải nơi nào cũng có được.

Tại Festival Hoa - Kiểng Sá Đéc lần thứ II năm 2025, làng bột Sa Đéc được xác lập kỷ lục Việt Nam với 125 món ăn dân gian làm từ bột gạo, tôn vinh nghề làm bột truyền thống hơn 100 năm tuổi. Sự kiện này khẳng định giá trị văn hóa và chất lượng đặc trưng của bột gạo Sa Đéc, bên cạnh danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia


Tin liên quan

Làng hoa Sa Đéc tưng bừng sắc màu

Làng hoa Sa Đéc tưng bừng sắc màu

(NLĐO) - Làng hoa Sa Đéc có tuổi đời hơn 300 năm, đến nay vẫn không ngừng phát triển, tô đẹp thêm cho TP Sa Đéc ngày một hiện đại, một Đồng Tháp thấm đậm tình đất, tình hoa.

CLIP: Du khách đổ về làng hoa Sa Đéc ngày giáp Tết

(NLĐO) - Dịp Tết, các loài hoa truyền thống như cúc mâm xôi, vạn thọ, cát tường được nhiều nhà vườn ở Sa Đéc chọn trồng

Nghệ sĩ, tác giả sân khấu TP HCM xúc cảm khi đến Tràm Chim, Sa Đéc

(NLĐO) - Hành trình cảm xúc của đoàn tác giả sân khấu TP HCM tại Tràm Chim – Sa Đéc, từ sắc xanh thiên nhiên đến dấu xưa văn hóa

tỉnh Đồng Tháp xác lập kỷ lục nước châu Âu Tết Sa Đéc hủ tiếu Sa Đéc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo