Tết về, thưởng thức đặc sản hủ tiếu Sa Đéc gây thương nhớ

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại làng bột Sa Đéc ở xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp vẫn luôn sôi động.

Hàng trăm hộ gia đình, cơ sở và doanh nghiệp tại đây luôn hối hả sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong những ngày xuân.

Những ngày Tết, không khí sản xuất tại làng bột Sa Đéc càng rộn ràng hơn.

Thời gian qua, sản phẩm hủ tiếu Sa Đéc không chỉ phục vụ thị trường trong nước, mà còn được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, các nước châu Âu,…

Dẫn chúng tôi tham quan cơ sở sản xuất hủ tiếu của gia đình, bà Huỳnh Kim Hoa (ngụ ấp Phú Thành, xã Tân Dương), cho biết từ ngày 20 tháng Chạp trở đi, sức tiêu thụ hủ tiếu nguyên liệu tăng khoảng 3-4 lần so với ngày thường.

Vào dịp Tết, trung bình mỗi ngày, cơ sở của bà Hoa sản xuất ra thị trường khoảng 300-500 kg hủ tiếu nguyên liệu. Để chuẩn bị sản xuất mùa Tết, cơ sở của bà đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu. Gạo dùng sản xuất hủ tiếu được cơ sở lựa chọn kỹ để sản xuất ra những sợi hủ tiếu ngon, chất lượng.

"Bây giờ, sản lượng hủ tiếu sản xuất tăng nhiều so với trước do có máy móc hỗ trợ. Dịp Tết năm nay, giá bán hủ tiếu nguyên liệu vẫn bình ổn, trung bình khoảng 17.000-18.000 đồng/kg" – bà Hoa thông tin.

Từ nguyên liệu hủ tiếu được sản xuất tại làng bộ Sa Đéc, các quán ăn mua về để chế biến thành món ăn "gây thương nhớ" là hủ tiếu Sa Đéc.

Đội ngũ công nhân luôn tất bật sản xuất hủ tiếu để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong những ngày Tết

Trong không khí se lạnh của buổi sáng đầu năm mới, tô hủ tiếu Sa Đéc bốc khói với nước súp trong, ngọt cùng sợi bánh trắng, thêm vài miếng thịt, tim, gan, lòng heo, tôm, thịt nạt bằm và kèm theo hẹ, xà lách, hành, chanh ớt… khiến thực khách cảm thấy khó quên.

Ông Lê Minh Tâm, chủ quán hủ tiếu Mỹ Ngọc ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ rằng gia đình ông chuyển về đây vào năm 1970 với nghề hủ tiếu gia truyền từ Nam Vang (Campuchia). Nhờ các công thức đặc trưng, gia đình ông Tâm đã kết hợp với khẩu vị riêng của người dân Sa Đéc cùng sợi hủ tiếu truyền thống nơi đây để tạo nên hương vị riêng cho thương hiệu hủ tiếu của mình.

Theo bà Huỳnh Kim Hoa, để đảm bảo độ dai, ngon của sợi hủ tiếu Sa Đéc thì cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài lợi thế từ sợi hủ tiếu tươi dai, ngon được sản xuất ngay tại địa phương còn có bí quyết khác là nước súp. Theo đó, để nấu được nồi nước súp hấp dẫn cho món hủ tiếu Sa Đéc thì cần có các nguyên liệu cơ bản là xương ống, tôm khô, khô mực, củ sắn…

Để đảm bảo chất lượng, hủ tiếu Sa Đéc phải được phơi đủ nắng trước khi cắt thành sợi

Ngày Tết, rất nhiều du khách ghé quán hủ tiếu Mỹ Ngọc để thưởng thức món hủ tiếu Nam Vang trứ danh

Nồi nước súp hủ tiếu được chế biến công phu và đảm bảo tốt nhu cầu an toàn thực phẩm

Để tô hủ tiếu đảm bảo độ ngọt và đậm đà, các loại gia vị phải được chế biến khá công phu.

"Chất lượng nước súp ngon hay không lại còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của người nấu qua khâu nêm nếm và quá trình gạn bọt cho thật kỹ trong lúc hầm xương. Cùng với đó, xương ống và khô mực chính là 2 nguyên liệu quyết định hương vị cho tô hủ tiếu Sa Đéc trứ danh" – ông Tâm tiết lộ.

Bột gạo Sa Đéc được vinh danh Năm 2024, "Nghề làm bột gạo Sa Đéc” được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể. Từ bột gạo Sa Đéc có thể chế biến ra hàng trăm sản phẩm rất hấp dẫn như: phở, hủ tiếu, miến, bún, cháo, bánh xèo, bánh khọt, bánh chuối, bánh bò, Những món ăn tạo nên hương vị riêng biệt từ bột gạo sa Đéc nổi tiếng của Đồng Tháp mà không phải nơi nào cũng có được. Tại Festival Hoa - Kiểng Sá Đéc lần thứ II năm 2025, làng bột Sa Đéc được xác lập kỷ lục Việt Nam với 125 món ăn dân gian làm từ bột gạo, tôn vinh nghề làm bột truyền thống hơn 100 năm tuổi. Sự kiện này khẳng định giá trị văn hóa và chất lượng đặc trưng của bột gạo Sa Đéc, bên cạnh danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia



