Kinh tế

Tha hồ mua sắm tại chương trình kích cầu tiêu dùng tại phường Hạnh Thông, TPHCM

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - UBND phường Hạnh Thông (TP HCM) tổ chức hàng trăm gian hàng, tạo điều kiện cho người dân trong vùng mua sắm Tết.

Tối 21-1, UBND phường Hạnh Thông tổ chức chương trình kích cầu tiêu dùng hỗ trợ doanh nghiệp trên đại bàn phường Hạnh Thông năm 2026 tại Công viên Phạm Huy Thông từ ngày 21 đến 25-1, với hơn 100 gian hàng đến từ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và các phường lân cận.

Tha hồ mua sắm tại chương trình kích cầu tiêu dùng phường Hạnh Thông , TP HCM - Ảnh 1.

Chén đĩa đa dạng giá

Chương trình kích cầu tiêu dùng là hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ phát triển sản xuất – kinh doanh. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giới thiệu các sản phẩm, tạo không gian mua sắm, giao lưu thương mại, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Tha hồ mua sắm tại chương trình kích cầu tiêu dùng phường Hạnh Thông , TP HCM - Ảnh 2.

Hàng chục loại mứt Tết, đồng giá 25.000 đồng/100 g

Tha hồ mua sắm tại chương trình kích cầu tiêu dùng phường Hạnh Thông , TP HCM - Ảnh 3.

Tha hồ mua sắm tại chương trình kích cầu tiêu dùng phường Hạnh Thông , TP HCM - Ảnh 4.

Đa dạng kẹo dẻo

Tập trung các nhóm hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, văn phòng phẩm, nhóm hàng thời trang, dệt may, giày dép, đồ gia dụng, nội thất gia đình, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực.

Tha hồ mua sắm tại chương trình kích cầu tiêu dùng phường Hạnh Thông , TP HCM - Ảnh 5.

Các món ăn vặt

Tha hồ mua sắm tại chương trình kích cầu tiêu dùng phường Hạnh Thông , TP HCM - Ảnh 6.

Gian hàng ẩm thực Thái Lan

Đêm đầu tiên tại chương trình kích cầu tiêu dùng

Thông qua chương trình kích cầu tiêu dùng góp phần chăm lo an sinh xã hội của người dân, đặc biệt là các hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Tặng phần quà (các sản phẩm từ doanh nghiệp tham gia chương trình kích cầu tiêu dùng) cho hộ cận nghèo trên địa bàn và phiếu quà tặng (phiếu mua sắm hàng hóa tại chương trình kích cầu tiêu dùng do doanh nghiệp hỗ trợ) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tha hồ mua sắm tại chương trình kích cầu tiêu dùng phường Hạnh Thông , TP HCM - Ảnh 7.

Các mặt hàng đá phong thủy đông khách chọn mua

Tha hồ mua sắm tại chương trình kích cầu tiêu dùng phường Hạnh Thông , TP HCM - Ảnh 8.

Đồ điện gia dụng được khách hàng chú ý

Tha hồ mua sắm tại chương trình kích cầu tiêu dùng phường Hạnh Thông , TP HCM - Ảnh 9.

Mặt hàng lụa cũng có bán tại chương trình kích cầu

Tha hồ mua sắm tại chương trình kích cầu tiêu dùng phường Hạnh Thông , TP HCM - Ảnh 10.

Nhiều món hàng chỏ có giá 5.000 đồng

Tha hồ mua sắm tại chương trình kích cầu tiêu dùng phường Hạnh Thông , TP HCM - Ảnh 11.

Gian hàng sách với mức giá giảm 50%

Tha hồ mua sắm tại chương trình kích cầu tiêu dùng phường Hạnh Thông , TP HCM - Ảnh 12.

Túi xách, dây nịt hàng "hiệu"

Tha hồ mua sắm tại chương trình kích cầu tiêu dùng phường Hạnh Thông , TP HCM - Ảnh 13.

Tha hồ chọn lựa hàng "hiệu"

