Tổng lực kích cầu mua sắm cuối năm

Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu Tết của người dân.

Theo công điện, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chủ động nắm chắc, theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, dịch vụ, tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước; triển khai thực chất, hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", chuẩn bị tổ chức chu đáo Hội chợ Mùa xuân năm 2026. Các cơ quan chức năng tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Các siêu thị tăng cường dự trữ hàng hóa phục vụ người tiêu dùng mua sắm cuối năm

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, từ nay đến hết ngày 18-1-2026, Bộ Công Thương tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025 - Vietnam Grand Sale 2025. Tại chương trình, hạn mức khuyến mại tối đa lên tới 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ - thay vì giới hạn 50% như quy định thông thường.

Theo ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, doanh nghiệp được tham gia tự do chương trình này. Bộ sẽ phối hợp với các địa phương thực hiện các chương trình khuyến mại tùy theo đặc thù của từng nơi để kích cầu mua sắm, như Hà Nội triển khai mô hình "Hà Nội đêm không ngủ", TP HCM triển khai mua sắm không dùng tiền mặt…

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Tết, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội, thông tin thành phố đã xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh, chủ động dự trữ hàng hóa tăng 10%-20% so với các tháng trong năm. Đáng chú ý, Hà Nội sẽ triển khai mô hình "Hà Nội đêm không ngủ - Hanoi Midnight Sale" với mức giảm giá hàng hóa lên tới 70%-100%, tạo thương hiệu đặc trưng cho thành phố trong mùa kích cầu.

Về phía doanh nghiệp, đại diện Central Retail Việt Nam cho hay sẽ tăng dự trữ khoảng 15% lượng hàng hóa, thực phẩm tươi sống so với năm trước, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ tăng cao của khách hàng suốt dịp Tết. Tập đoàn này còn có kế hoạch giao hàng xuyên Tết, bảo đảm nguồn cung ứng ổn định không chỉ trước mà còn cả sau Tết. Hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị của tập đoàn cam kết "khóa giá" hơn 10.000 sản phẩm tiêu dùng nhanh trong 6 tuần trước Tết nhằm thực hiện bình ổn giá, đồng thời triển khai thêm nhiều chương trình khuyến mại.

Trong khi đó, theo bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Giám đốc vận hành WinCommerce miền Bắc, hệ thống này đã làm việc với nhà cung cấp trước Tết 2-3 tháng để tăng cường dự trữ hàng hóa, bảo đảm nguồn hàng đầy đủ, giá cả bình ổn. Bên cạnh các chương trình kích cầu, hệ thống này còn tham gia những chương trình bình ổn thị trường, đồng hành với Sở Công Thương các địa phương trên cả nước nhằm giúp người dân an tâm mua sắm.