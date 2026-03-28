Thả hơn 1,1 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng biển Hòn Cau

Ngày 28-3, tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản (1-4-1959 – 1-4-2026).

Tại chương trình, ban tổ chức đã huy động nguồn xã hội hóa từ các hội, hiệp hội và doanh nghiệp thủy sản để thả hơn 1,1 triệu con giống xuống vùng biển Khu bảo tồn biển Hòn Cau và 300 nghìn con giống tại Vườn quốc gia Tà Đùng.

Nhiều giống thủy sản có giá trị cao, như tôm, cá mú... được thả xuống biển Hòn Cau. Ảnh: TH



Đây đều là các loài có giá trị kinh tế cao, phù hợp môi trường tự nhiên, góp phần bổ sung nguồn lợi thủy sản và cân bằng hệ sinh thái.

Lãnh đạo ngành nông nghiệp kêu gọi các cơ quan, tổ chức và cộng đồng tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo tồn, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản; đồng thời đề nghị ngư dân khai thác có trách nhiệm, không sử dụng thuốc nổ, xung điện, chất độc hay các ngư cụ cấm trong khai thác hải sản.

Hoạt động thả giống thủy sản được Lâm Đồng duy trì nhằm tái tạo nguồn giống. Ảnh: TH



Chính quyền địa phương cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền, phối hợp các lực lượng bảo vệ số lượng con giống vừa thả, tạo điều kiện để sinh trưởng và phát triển trong môi trường tự nhiên, hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Hiện toàn tỉnh có 14 xã, phường, đặc khu ven biển; hơn 8.000 tàu cá với trên 40.000 ngư dân trực tiếp khai thác hải sản; khoảng 6.687 ha nuôi trồng thủy sản cùng 208 cơ sở chế biến hải sản.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Lâm đồng đạt 250,46 triệu USD, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của kinh tế biển trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương.