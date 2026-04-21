Thời sự

Thả rắn hổ mang chúa dài 3 mét, nặng 5kg về rừng

Cao Nguyên

(NLĐO) - Con rắn hổ mang chúa dài 3 mét, nặng 5kg và các con vật hoang dã, quý hiếm khác vừa được Vườn quốc gia Chư Yang Sin thả về tự nhiên.

Ngày 21-4, ông Lộc Xuân Nghĩa, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã thả 6 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm về môi trường tự nhiên. Trong đó có cá thể rắn hổ mang chúa dài 3 mét, nặng 5kg.

Các cá thể gồm: 1 cá thể tê tê Java, 4 cá thể khỉ đuôi lợn và 1 cá thể rắn hổ mang chúa.

Thả rắn hổ mang chúa 3 mét về rừng: Câu chuyện bảo tồn động vật qúy hiếm - Ảnh 1.

6 cá thể động vật hoang đã được Vườn quốc gia Chư Yang Sin thả về tự nhiên

Trong đó cá thể rắn hổ mang chúa dài 3 mét, nặng khoảng 5kg xuất hiện trong khuôn viên Bệnh viện đại học Y Dược Buôn Ma Thuột vào sáng 19-4. Con rắn nhanh chóng di chuyển qua các lối đi và bò ra gần khu vực cổng của bệnh viện.

Sự việc khiến không ít người dân đến thăm, khám bệnh hoảng hốt, bỏ chạy ra xa; một số người khác đã phối hợp cùng bảo vệ bệnh viện tìm cách vây bắt, ngăn rắn bò vào các tòa nhà của bệnh viện gây nguy hiểm cho người khác.

Sau vài phút, nhiều người đã khống chế, bắt được con vật này thành công để bàn giao cho lực lượng chức năng.

Rắn hổ mang chúa dài 3 mét xuất hiện trong khuôn viên Bệnh viện đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Theo ông Nghĩa, cá thể rắn hổ mang chúa được thả về rừng là loại rắn cực độc, nếu cắn trúng người có khả năng gây tử vong. Nếu biết đây là rắn độc, chắc nhiều người sẽ không dám vây bắt.

Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc, thuộc họ rắn hổ và phân bố chủ yếu trong các vùng rừng rậm trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á.

Loài rắn này có nọc độc thần kinh rất mạnh, có thể đe dọa tính mạng nếu bị cắn.


Tin liên quan

Thả động vật hoang dã về tự nhiên

(NLĐ)- Ngày 27-3, Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã TPHCM kết hợp với Tổ chức WAR (hoạt động với mục tiêu bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam) thả về rừng tại vùng lõi Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) 98 cá thể bao gồm: 14 con tê tê, 12 càng đước, 6 chim le le và 66 chim cu đất

Thả động vật hoang dã về rừng

(NLĐ)- Hạt Kiểm lâm huyện Đại Lộc (Quảng Nam) ngày 28-9 đã thả về rừng 17 con kỳ đà, 14 kg rắn rồng, 10 kg rắn hổ mang và 20 kg rắn hổ đá.

Hà Tĩnh: Người dân giao nộp hai cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm

(NLĐO) – Hai cá thể động vật quý hiếm gồm cu li nhỏ và diều hoa Miến Điện vừa được người dân ở Hà Tĩnh, tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng.

