Bạn đọc

8 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được tái thả về tự nhiên

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sau thời gian chăm sóc, 8 cá thể động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm vừa được Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tái thả về tự nhiên.

Ngày 9-4, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai đã tái thả 8 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên.

Đợt tái thả lần này bao gồm 5 loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB và IIB) gồm: 1 cá thể Diều đầu trắng, 3 cá thể Diều hoa Miến điện, 2 cá thể Khỉ đuôi lợn, 1 cá thể Tê tê Java và 1 cá thể Cu li nhỏ.

Tái thả động vật nguy cấp tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh năm 2026 - Ảnh 1.

8 cá thể động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm đã được tái thả về tự nhiên

Thông qua sự phối hợp của các cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3-2026, nhiều người dân đã tự nguyện bàn giao các cá thể động vật thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm trên cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật - Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Khi mới được tiếp nhận, nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng. Điển hình, cá thể Diều hoa Miến điện bị gãy cánh, liệt chân; cá thể Tê tê Java và Diều đầu trắng có thể trạng suy kiệt. Các cá thể khác như Khỉ đuôi lợn và Cu li nhỏ cũng cần được chăm sóc, theo dõi đặc biệt.

Thông qua quy trình cứu hộ chuyên nghiệp, bao gồm điều trị thú y, chế độ dinh dưỡng phù hợp và phục hồi tập tính hoang dã, Trung tâm đã từng bước giúp các cá thể phục hồi sức khỏe và khả năng sinh tồn.

Kết quả kiểm tra định kỳ đầu tháng 4-2026, cả 8 cá thể đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, phục hồi bản năng tự nhiên và đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường rừng.

Việc đưa các loài động vật hoang dã nguy cấp trở lại môi trường tự nhiên không chỉ góp phần phục hồi quần thể loài trong hệ sinh thái rừng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, mà còn khẳng định hiệu quả của công tác cứu hộ, bảo tồn tại địa phương. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng chung tay chấm dứt hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Thả động vật hoang dã về tự nhiên

(NLĐ)- Ngày 27-3, Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã TPHCM kết hợp với Tổ chức WAR (hoạt động với mục tiêu bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam) thả về rừng tại vùng lõi Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) 98 cá thể bao gồm: 14 con tê tê, 12 càng đước, 6 chim le le và 66 chim cu đất

Phát hiện bất ngờ về các loài động vật quý hiếm ở Mỹ Sơn – Đà Nẵng

(NLĐO) – Bẫy ảnh đã ghi nhận hình ảnh nhiều loài động vật quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ tại lâm phận khu bảo vệ cảnh quan Mỹ Sơn.

Người dân giao nộp 2 cá thể động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB

(NLĐO)- Một người dân ở Thanh Hóa vừa giao nộp 2 cá thể động vật rừng quý hiếm, thuộc nhóm IIB cho lực lượng công an, kiểm lâm để thả về tự nhiên.

