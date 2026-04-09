8 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được tái thả về tự nhiên

Ngày 9-4, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai đã tái thả 8 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên.



Đợt tái thả lần này bao gồm 5 loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB và IIB) gồm: 1 cá thể Diều đầu trắng, 3 cá thể Diều hoa Miến điện, 2 cá thể Khỉ đuôi lợn, 1 cá thể Tê tê Java và 1 cá thể Cu li nhỏ.

Thông qua sự phối hợp của các cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3-2026, nhiều người dân đã tự nguyện bàn giao các cá thể động vật thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm trên cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật - Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Khi mới được tiếp nhận, nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng. Điển hình, cá thể Diều hoa Miến điện bị gãy cánh, liệt chân; cá thể Tê tê Java và Diều đầu trắng có thể trạng suy kiệt. Các cá thể khác như Khỉ đuôi lợn và Cu li nhỏ cũng cần được chăm sóc, theo dõi đặc biệt.



Thông qua quy trình cứu hộ chuyên nghiệp, bao gồm điều trị thú y, chế độ dinh dưỡng phù hợp và phục hồi tập tính hoang dã, Trung tâm đã từng bước giúp các cá thể phục hồi sức khỏe và khả năng sinh tồn.

Kết quả kiểm tra định kỳ đầu tháng 4-2026, cả 8 cá thể đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, phục hồi bản năng tự nhiên và đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường rừng.

Việc đưa các loài động vật hoang dã nguy cấp trở lại môi trường tự nhiên không chỉ góp phần phục hồi quần thể loài trong hệ sinh thái rừng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, mà còn khẳng định hiệu quả của công tác cứu hộ, bảo tồn tại địa phương. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng chung tay chấm dứt hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán động vật hoang dã trái phép.