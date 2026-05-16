Thời sự

Thả về rừng con vật đặc biệt quý hiếm do người dân giao nộp

Trần Thường

(NLĐO) – Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn thả về rừng con cu li nhỏ - loài động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm, được xếp vào nhóm loài rất nguy cấp.

Vừa qua, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 3 tổ chức tiếp nhận 1 con cu li do người dân tự nguyện giao nộp cho UBND xã Đại Lộc.

Thả về rừng con Cu li qúy hiếm Tại Mỹ Sơn 2026 - Ảnh 1.

Con cu li quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên

Cá thể được tiếp nhận là loài cu li nhỏ, có tên khoa học Xanthonycticebus pygmaeus (Nycticebus pygmaeus), thuộc Bộ Linh trưởng.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và thả cá thể này trở về môi trường rừng tự nhiên phù hợp.

Trước đó, vào ngày 29-12-2025, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận 1 cá thể cu li do người dân tự nguyện giao nộp cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc UBND phường Điện Bàn Đông. Sau quá trình chăm sóc, đánh giá sức khỏe, cá thể này cũng đã được thả về môi trường tự nhiên an toàn.

Cu li nhỏ là loài động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm, hiện được xếp vào nhóm loài rất nguy cấp (EN) trong cả Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên và cần được ưu tiên bảo tồn.

Tại Việt Nam, cu li nhỏ thuộc Nhóm IB – Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép loài cu li đều bị nghiêm cấm và xử lý nghiêm.

Trước đó, ngày 24-3, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 3 tổ chức tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên 1 con rùa sa nhân (Cuora mouhotii) do UBND phường Điện Bàn bàn giao.

Thả về rừng con Cu li qúy hiếm Tại Mỹ Sơn 2026 - Ảnh 2.

Rùa sa nhân được Ban quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn thả về tự nhiên

Theo cơ quan chuyên môn, rùa sa nhân là loài động vật hoang dã thuộc nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm theo Công ước CITES, đồng thời nằm trong nhóm IIB theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT quy định về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.


Phát hiện con vật quý hiếm cuộn mình bên vệ đường lúc sáng sớm

Phát hiện con vật quý hiếm cuộn mình bên vệ đường lúc sáng sớm

(NLĐO) - Trong lúc đi tập thể dục, người dân đã phát hiện, bắt giữ con vật quý hiếm này và trình báo cơ quan chức năng

Chủ quán ăn ở Đà Lạt bất ngờ phát hiện 1 con vật quý hiếm bò vào quán

(NLĐO) - Phát hiện 1 động vật hoang dã quý hiếm trong sách đỏ bò vào quán ăn, chủ quán ở Đà Lạt lập tức báo lực lượng kiểm lâm

Thấy con vật quý bò trên đường, thanh niên liền bắt giao nộp

(NLĐO) - Theo cơ quan chức năng, con vật quý này thuộc nhóm IB nguy cấp, quý hiếm, cần được ưu tiên bảo vệ

Đà Nẵng động vật hoang dã xử lý nghiêm Di sản văn hóa thế giới bảo tồn thiên nhiên rừng tự nhiên
