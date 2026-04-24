Thời sự Xã hội

Phát hiện con vật quý hiếm cuộn mình bên vệ đường lúc sáng sớm

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Trong lúc đi tập thể dục, người dân đã phát hiện, bắt giữ con vật quý hiếm này và trình báo cơ quan chức năng

Ngày 24-4, UBND xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận 1 con tê tê thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm do người dân địa phương tự nguyện giao nộp.

Phát hiện con vật quý hiếm nằm bên vệ đường lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tiếp nhận con vật quý hiếm là tê tê do anh Lê Quang giao nộp. Ảnh: Hiếu Giang

Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày, anh Lê Quang (ngụ xã Hiếu Giang) đi tập thể dục thì phát hiện con tê tê này bên vệ đường. Biết đây là loài động vật quý hiếm nên anh Quang đã bắt lại và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Hiếu Giang đã chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế phối hợp với Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà tiến hành các thủ tục để tiếp nhận.

Theo Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà, con tê tê này nặng khoảng 3 kg, thuộc nhóm IB nguy cấp, quý hiếm.

Con tê tê đã được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm chăm sóc, cứu hộ trước khi thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

(NLĐO) - Trong lúc làm rẫy cà phê, người dân phát hiện rắn hổ mang chúa nên báo cơ quan chức năng đến bắt và thả về rừng.

(NLĐO) - Phát hiện tê tê quý hiếm bò vào sân nhà, một người dân Gia Lai đã chủ động giao nộp cho công an để thả về tự nhiên.

(NLĐO) – Một con tê tê quý hiếm bò vào vườn nhà dân ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã được thả về môi trường sống tự nhiên.

