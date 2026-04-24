Phát hiện con vật quý hiếm cuộn mình bên vệ đường lúc sáng sớm

Ngày 24-4, UBND xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận 1 con tê tê thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm do người dân địa phương tự nguyện giao nộp.

Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày, anh Lê Quang (ngụ xã Hiếu Giang) đi tập thể dục thì phát hiện con tê tê này bên vệ đường. Biết đây là loài động vật quý hiếm nên anh Quang đã bắt lại và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Hiếu Giang đã chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế phối hợp với Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà tiến hành các thủ tục để tiếp nhận.

Theo Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà, con tê tê này nặng khoảng 3 kg, thuộc nhóm IB nguy cấp, quý hiếm.

Con tê tê đã được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm chăm sóc, cứu hộ trước khi thả về môi trường tự nhiên theo quy định.