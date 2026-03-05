HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thạc sĩ trẻ ở Cà Mau bỏ việc ngân hàng để nhập ngũ

Vân Du

(NLĐO) – Nguyễn Bảo Trọng quê Cà Mau đã từ bỏ công việc ổn định ở ngân hàng để thực hiện trách nhiệm của người công dân với Tổ quốc.

Ngày 5-3, theo danh sách 448 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026 tại Cà Mau, anh Nguyễn Bảo Trọng (25 tuổi; ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) gây chú ý vì là người duy nhất có trình độ thạc sĩ.

Thạc sĩ trẻ ở Cà Mau bỏ việc ngân hàng để nhập ngũ - Ảnh 1.

Nguyễn Bảo Trọng tham gia hiến máu tình nguyện trước khi đăng ký thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân

Ngay từ nhỏ, Trọng luôn mơ ước một ngày sẽ trở thành người chiến sĩ công an nhân dân để góp phần bảo vệ bình yên cho quê hương, đất nước. Sau khi tốt nghiệp THPT, vì một vài lý do nên Trọng không thi vào các trường thuộc lực lượng công an mà đi học đại học và tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Khi tốt nghiệp đại học xong, chàng thanh niên này đi làm ngân hàng được 3 năm với thu nhập ổn định, trong thời gian đó Trọng đã tốt nghiệp và nhận bằng thạc sĩ vào tháng 9-2025. Năm 2026, Trọng quyết định từ bỏ công việc ngân hàng để đăng ký thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

"Đối với tôi, đăng ký thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân không chỉ là ước mơ mà còn là trách nhiệm của một công dân đối với Tổ quốc. Tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện trong môi trường mới để hoàn thiện bản thân và có thể gắn bó lâu dài với ngành" – anh Trọng chia sẻ.

Sáng 5-3, tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026 tại 5 địa điểm trên địa bàn tỉnh với hơn 2.300 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân.


Tin liên quan

Hơn 500 quân nhân Vùng 2 Hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026

Hơn 500 quân nhân Vùng 2 Hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026

(NLĐO) - Ngày 28-1, Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ tiễn hơn 500 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Nghiên cứu chính sách cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị nghiên cứu có chính sách đối với bộ đội phục viên, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ.

TP HCM tiễn hơn 700 chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

(NLĐO) - Sau thời gian học tập và rèn luyện, nhiều chiến sĩ có những tiến bộ và trưởng thành, đạt nhiều kết quả tích cực.

