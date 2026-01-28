HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hơn 500 quân nhân Vùng 2 Hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026

G.Nam

(NLĐO) - Ngày 28-1, Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ tiễn hơn 500 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Đại tá Triệu Thanh Tùng – Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân – dự và chỉ đạo buổi lễ. Các quân nhân xuất ngũ đợt này đã thực hiện nhiệm vụ trên những con tàu, nhà giàn DK1, đài, trạm, cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân, đóng quân tại khu vực 3, TPHCM (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Hơn 500 quân nhân Vùng 2 Hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026 - Ảnh 1.

Những chiến sĩ nhà giàn DK1 tự hào nhận phần thưởng khi trở về với gia đình

Từ những ngày đầu bước vào quân ngũ với nhiều bỡ ngỡ, các hạ sĩ quan, binh sĩ đã không ngừng nỗ lực rèn luyện, trưởng thành rõ nét về nhận thức, tư tưởng và hành động. Trong thời gian tại ngũ, các chiến sĩ được trang bị kiến thức về chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học – kỹ thuật; thường xuyên rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả trong điều kiện khó khăn, gian khổ nơi đầu sóng ngọn gió.

Hơn 500 quân nhân Vùng 2 Hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026 - Ảnh 2.

Chiến sĩ thực hiện nghi thức hôn quân kỳ Quyết thắng

Kết quả, 100% quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, 62 chiến sĩ được tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua", "Chiến sĩ tiên tiến" và giấy khen các cấp; 12 chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp. Những kết quả này góp phần quan trọng để Vùng 2 Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hơn 500 quân nhân Vùng 2 Hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026 - Ảnh 3.

Đại tá Triệu Thanh Tùng – Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân gửi lời hỏi thăm, động viên và chúc mừng các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về địa phương

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Triệu Thanh Tùng biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu và những đóng góp của các quân nhân trong thời gian tại ngũ. Đồng thời, ông mong muốn khi trở về địa phương, các quân nhân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, hình ảnh cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân"; tích cực học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng gia đình, quê hương và đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.

Hơn 500 quân nhân Vùng 2 Hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026 - Ảnh 4.

Thượng sĩ Đỗ Văn Tùng – chiến sĩ Vệ binh, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 167 chia sẻ cảm tưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Đại diện các quân nhân xuất ngũ, thượng sĩ Đỗ Văn Tùng – chiến sĩ Vệ binh, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 167 – bày tỏ quyết tâm tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống của đơn vị trong mọi lĩnh vực công tác khi trở về địa phương; tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội; gương mẫu chấp hành, vận động người thân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Kết thúc buổi lễ, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức các chuyến xe đưa quân nhân về bàn giao cho 9 địa phương theo đúng quy định, bảo đảm chu đáo, an toàn tuyệt đối. 

Trước đó, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức sinh hoạt truyền thống, phổ biến đầy đủ chế độ, chính sách, giao lưu chia tay và thanh toán đầy đủ các tiêu chuẩn cho quân nhân xuất ngũ.

