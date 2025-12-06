HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

THACO hợp tác với Hyundai sản xuất tàu điện và tàu cao tốc tại Việt Nam

Sơn Nhung

(NLĐO)- Hyundai Rotem sẽ chuyển giao công nghệ công nghiệp đường sắt để sản xuất nội địa tàu điện đô thị, tàu cao tốc mang thương hiệu THACO.

Tập đoàn THACO và Hyundai Rotem (Hàn Quốc) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về nội địa hóa sản xuất đầu máy – toa xe (rolling stock) cho tàu điện đô thị và tàu cao tốc tại Việt Nam. Buổi ký kết được thực hiện bởi ông Lee Yong-bae – Tổng Giám đốc Hyundai Rotem và ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT THACO, trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chiến lược phát triển công nghiệp đường sắt và từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông hiện đại.

TIN LIÊN QUAN

Theo thỏa thuận, Hyundai Rotem sẽ chuyển giao công nghệ lõi, hỗ trợ THACO sản xuất tàu điện đô thị và tàu cao tốc mang thương hiệu Việt. 

Ngoài chuyển giao dây chuyền, hai bên sẽ hợp tác xây dựng hệ thống tích hợp từ đầu máy – toa xe, tín hiệu điều khiển, điện – cơ (E&M) đến quản trị vận hành, bảo trì và sửa chữa toàn diện. 

Mục tiêu là giúp THACO làm chủ chuỗi giá trị đường sắt, tối ưu chi phí và đáp ứng chuẩn kỹ thuật quốc tế.

THACO dự kiến xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt tại Khu công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ rộng 786 ha ở phường Bình Cơ (TP HCM), bao gồm khu sản xuất đầu máy – toa xe, đường thử khép kín và trung tâm bảo trì – sửa chữa lớn.

THACO hợp tác với Hyundai Rotem xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt tại TP HCM - Ảnh 3.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO và ông Lee Yong-bae, Tổng Giám đốc Hyundai Rotem ký kết

Trước đó, từ tháng 6 đến tháng 8-2025, lãnh đạo THACO đã trực tiếp sang Hàn Quốc làm việc với Hyundai Rotem, dự triển lãm đường sắt và ký biên bản ghi nhớ tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ngày 4-12, đoàn công tác THACO tiếp tục khảo sát tuyến Metro Shinbundang – hệ thống GoA4 vận hành tự động hoàn toàn, không người lái, hoạt động 24/7. Đoàn cũng tìm hiểu mô hình bảo trì và quy trình kỹ thuật tại Depot DXLine nhằm phục vụ việc thiết kế trung tâm bảo trì trong nước.

Song song hợp tác công nghệ, THACO từng đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam với tổng vốn hơn 1,56 triệu tỉ đồng (61,35 tỉ USD, chưa gồm giải phóng mặt bằng). Doanh nghiệp đề xuất nắm tối thiểu 51% vốn dự án, trong đó đóng góp trực tiếp khoảng 312.000 tỉ đồng. 80% còn lại sẽ là vốn vay trong và ngoài nước, có bảo lãnh Chính phủ và hỗ trợ lãi suất 30 năm. Sau thời gian này, THACO sẽ hoàn trả theo phương án tài chính đã cam kết.

Tin liên quan

Bộ Xây dựng muốn TP HCM làm đường sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

Bộ Xây dựng muốn TP HCM làm đường sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

(NLĐO) - Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh tuyến Thủ Thiêm – Long Thành thành đường sắt đô thị, kết nối nhanh giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Chính thức cho tư nhân làm đường sắt cao tốc

Đã có hành lang pháp lý mở đường cho doanh nghiệp tư nhân tham gia dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Chủ tịch THACO nói về đề xuất làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

(NLĐO) - Chủ tịch THACO Trần Bá Dương nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, quyết tâm nếu được triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

tốc độ cao Thaco dự án đường sắt Trần Bá Dương chuyển giao công nghệ Hyundai Rotem
