Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức TPHCM vừa phẫu thuật thành công cho một thai phụ mang thai ở 34 tuần kèm thêm khối u buồng trứng xoắn hoại tử đang chèn ép.

Khối u được bác sĩ cắt bỏ

Bệnh nhân là chị P.T.M.H (38 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TPHCM), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, kéo dài sang ngày thứ hai, mức độ đau tăng dần và không thuyên giảm khi thai đã hơn 34 tuần. Bệnh nhân trước đó chưa thăm khám hay điều trị tại bất kỳ cơ sở y tế nào.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định đây là tình trạng đau bụng bất thường trên nền thai lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng. Bệnh nhân được chỉ định hội chẩn đa chuyên khoa và chụp cộng hưởng từ (MRI) để đánh giá tổn thương phần phụ.

Kết quả ghi nhận khối u buồng trứng phải xoắn, kích thước khoảng 6 × 8 cm, phù hợp với chẩn đoán u buồng trứng xoắn trên thai.

Do nhập viện muộn, thời gian xoắn kéo dài, trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện khối u đã hoại tử, kèm phản ứng viêm trong ổ bụng, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và gây nhiều khó khăn trong xử trí. Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng thai phụ và thai nhi, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u nhằm kiểm soát nguy cơ biến chứng.

BSCKI Nguyễn Hoàng Linh, Khoa Sản-Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết ca mổ đối mặt với nhiều thách thức do thai lớn làm hẹp phẫu trường, hạn chế thao tác phẫu thuật, đòi hỏi phẫu thuật viên kiểm soát tốt tổn thương và hạn chế tối đa tác động đến tử cung cũng như thai nhi.

Tuy nhiên, nhờ xử trí kịp thời, lựa chọn kỹ thuật phẫu thuật phù hợp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca phẫu thuật được thực hiện an toàn. Sau mổ, tình trạng thai phụ ổn định, thai nhi diễn tiến tốt. Bệnh nhân hồi phục thuận lợi và được xuất viện sau 4 ngày điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định, vết mổ khô, không đau bụng, không ra máu âm đạo, thai máy tốt.

Bệnh nhân được hẹn tái khám thai sau 1 tuần để nhận kết quả giải phẫu bệnh, đồng thời được khuyến cáo tái khám ngay khi có dấu hiệu bất thường và tiếp tục nghỉ ngơi thêm 1 tuần.

Theo BS Linh, u buồng trứng trong thai kỳ thường khó phát hiện sớm do triệu chứng dễ nhầm lẫn với biểu hiện thai nghén thông thường. Thai phụ cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng bất thường, đau tăng dần hoặc đau dữ dội đột ngột, kèm sốt, nôn ói nhiều, ra máu âm đạo, mệt lả hoặc choáng.

Khi có những biểu hiện này, cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời nhằm giảm nguy cơ hoại tử buồng trứng và các biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.