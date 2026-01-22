HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thai 34 tuần, phát hiện u buồng trứng chèn ép

Hải Yến

(NLĐO) - Thai phụ mang thai 34 tuần, 1 ngày, đột nhiên đau bụng, được bác sĩ phát hiện có khối u buồng trứng xoắn đã hoại tử.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức TPHCM vừa phẫu thuật thành công cho một thai phụ mang thai ở 34 tuần kèm thêm khối u buồng trứng xoắn hoại tử đang chèn ép. 

Thai lớn 34 tuần, bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng đã hoại tử - Ảnh 1.

Khối u được bác sĩ cắt bỏ

Bệnh nhân là chị P.T.M.H (38 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TPHCM), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, kéo dài sang ngày thứ hai, mức độ đau tăng dần và không thuyên giảm khi thai đã hơn 34 tuần. Bệnh nhân trước đó chưa thăm khám hay điều trị tại bất kỳ cơ sở y tế nào.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định đây là tình trạng đau bụng bất thường trên nền thai lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng. Bệnh nhân được chỉ định hội chẩn đa chuyên khoa và chụp cộng hưởng từ (MRI) để đánh giá tổn thương phần phụ. 

Kết quả ghi nhận khối u buồng trứng phải xoắn, kích thước khoảng 6 × 8 cm, phù hợp với chẩn đoán u buồng trứng xoắn trên thai.

Do nhập viện muộn, thời gian xoắn kéo dài, trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện khối u đã hoại tử, kèm phản ứng viêm trong ổ bụng, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và gây nhiều khó khăn trong xử trí. Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng thai phụ và thai nhi, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u nhằm kiểm soát nguy cơ biến chứng.

BSCKI Nguyễn Hoàng Linh, Khoa Sản-Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết ca mổ đối mặt với nhiều thách thức do thai lớn làm hẹp phẫu trường, hạn chế thao tác phẫu thuật, đòi hỏi phẫu thuật viên kiểm soát tốt tổn thương và hạn chế tối đa tác động đến tử cung cũng như thai nhi.

Tuy nhiên, nhờ xử trí kịp thời, lựa chọn kỹ thuật phẫu thuật phù hợp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca phẫu thuật được thực hiện an toàn. Sau mổ, tình trạng thai phụ ổn định, thai nhi diễn tiến tốt. Bệnh nhân hồi phục thuận lợi và được xuất viện sau 4 ngày điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định, vết mổ khô, không đau bụng, không ra máu âm đạo, thai máy tốt.

Bệnh nhân được hẹn tái khám thai sau 1 tuần để nhận kết quả giải phẫu bệnh, đồng thời được khuyến cáo tái khám ngay khi có dấu hiệu bất thường và tiếp tục nghỉ ngơi thêm 1 tuần.

Theo BS Linh, u buồng trứng trong thai kỳ thường khó phát hiện sớm do triệu chứng dễ nhầm lẫn với biểu hiện thai nghén thông thường. Thai phụ cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng bất thường, đau tăng dần hoặc đau dữ dội đột ngột, kèm sốt, nôn ói nhiều, ra máu âm đạo, mệt lả hoặc choáng. 

Khi có những biểu hiện này, cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời nhằm giảm nguy cơ hoại tử buồng trứng và các biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.

Tin liên quan

Cô gái 19 tuổi mang khối u buồng trứng 5,5 kg

Cô gái 19 tuổi mang khối u buồng trứng 5,5 kg

(NLĐO) – Thấy bụng to bất thường, H. đến bệnh viện kiểm tra phát hiện khối u buồng trứng, nặng 5,5 kg.

Ca cấp cứu hy hữu ở TP HCM: Khối u buồng trứng vỡ, ổ bụng đầy tóc và răng

(NLĐO) - Ca phẫu thuật hy hữu vừa được các bác sĩ thực hiện khi phát hiện ổ bụng chứa đầy tóc và răng cho của người phụ nữ 46 tuổi.

Làm rõ vụ bệnh nhân bị u buồng trứng phải, bác sĩ mổ bên trái

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xác minh sự việc báo chí phản ánh về một bệnh nhân có chẩn đoán bị u bì buồng trứng phải nhưng bác sĩ lại phẫu thuật buồng trứng trái

khối u bệnh viện đa khoa ca phẫu thuật khối u buồng trứng thai phụ u buồng trứng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo