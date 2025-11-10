Thái Hòa kể chuyện tát thật lên mặt Lê Phương

Sau 4 tập phát sóng, phim "Cuộc chiến hạ lưu" của đạo diễn Mr. Tô đã vượt mốc 100 triệu lượt xem trên các nền tảng (VieON, Facebook, YouTube, TikTok, Zalo Video).

Diễn biến mới nhất của phim là sau khi quá khứ ăn chơi bị "soi", anh Sáng (Thái Hòa đóng) gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng. Họ đòi lại tiền từ thiện, quy cho anh tội ăn cắp. Người đứng sau bẻ lái dư luận chính là Mạnh (Nguyễn Xuân Phúc đóng), chủ khu đất nơi gia đình anh Sáng đang sống.

Bé Gái (Lê Phương đóng) bất ngờ hóa "thần bài" cứu chồng

Anh Sáng nhận ra "Thỏ đen" là con gái mình

Sáng tức giận

Anh khiến gia đình căng thẳng

Trong cơn tuyệt vọng, Sáng sa ngã trở lại con đường cờ bạc và chị Bé Gái (Lê Phương đóng) bất ngờ bộc lộ năng lực "thần bài" để cứu chồng thoát nợ giang hồ.

Cú sốc nối tiếp, Sáng sững sờ nhận ra con gái Nhi là "Thỏ đen", camgirl mà đồng nghiệp tại gara sửa xe mến mộ. Sự thật khiến anh suy sụp, đau khổ giằng xé và trút hết cơn giận lên chị Bé Gái.

Lần đầu tiên sau nhiều năm chung sống bị tát, những ký ức ngày cũ ùa về. Bé Gái từng được Sáng cưu mang khi đang bồng bế Cẩm và Thạnh, hai đứa nhỏ chị "nhặt" được trên đường trốn chạy qua biên giới.

Diễn viên Thái Hòa tiết lộ cảnh quay tát khiến cả gia đình rơi vào căng thẳng đã được tập diễn hình thể trước đó. Thế nhưng khi quay cận cảnh, anh chọn tát thật mà không báo trước với Lê Phương để giữ đúng tinh thần phân đoạn.

"Tôi tát xong, Lê Phương như quên mình đang diễn, bị bất ngờ vì không nghĩ mạnh đến mức đó, cứ thế cảm xúc của cô ấy tự dâng trào lên" - Thái Hòa nói.

Lê Phương nhận cú tát mạnh từ Thái Hòa

Nhân vật Bé Gái đau đớn, phẫn nộ

Cô nhớ lại lúc được anh Sáng cưu mang lúc đầu

Theo Lê Phương, cảnh quay diễn ra vào lúc 3 giờ rưỡi sáng, sau năm ngày quay đêm liên tiếp. Tinh thần cô lúc đó không còn minh mẫn, tỉnh táo. Diễn viên Thái Hòa tát xong, cô như thấy đom đóm nổ văng trời và tỉnh hẳn.

"Vừa bất ngờ, đau, phẫn nộ. Mọi tâm trạng của Bé Gái như hiện hết lên trên mặt tôi lúc đó. Nó đau nhưng rất thật!" - Lê Phương nói.

Thái Hòa kể vui rằng bạn diễn bị tát mà còn cảm ơn bởi lúc đầu Lê Phương hơi giận, mặt sưng lên nhưng khi biết cảnh quay tốt thì cảm ơn anh vì đã hỗ trợ cảm xúc cho cô.

Vai diễn của Thái Hòa, Lê Phương trong phim nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

"Cuộc chiến hạ lưu" còn có sự tham gia của NSƯT Kim Phương, bé Tuyết Nhung (Dâu Tây), bé Bảo Nam, NSND Thanh Nam, Tiểu Bảo Quốc, Trần Nhậm, Ngọc Trai, Phúc An cùng nhiều diễn viên khác.

Phim phát sóng độc quyền trên VieON vào lúc 20 giờ từ ngày 13-11.