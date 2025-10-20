HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Thái Hòa xin lỗi Lê Phương, tiết lộ thích cô ở một điểm

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Thái Hòa và Lê Phương lần đầu tiên vào vai vợ chồng trên màn ảnh, nhưng là lần thứ hai hợp tác diễn xuất cùng nhau.

Thái Hòa và Lê Phương lần đầu vào vai vợ chồng trên màn ảnh

Buổi giao lưu, giới thiệu phim dài tập "Cuộc chiến hạ lưu" đã diễn ra vào chiều ngày 20-10 tại TP HCM. Sự kiện quy tụ đạo diễn Mr. Tô, biên kịch, cùng dàn diễn viên: Thái Hòa, Lê Phương, NSƯT Kim Phương, Trịnh Thảo, bé Tuyết Nhung, bé Bảo Nam, Trần Nhậm, Ngọc Trai, Phúc An.

Trong buổi giao lưu, Thái Hòa chia sẻ: "Tôi thực sự cũng không nhớ đã từng đóng cùng Lê Phương trong phim nào. Trong quá trình quay "Cuộc chiến hạ lưu", cô ấy nhắc tôi mới nhớ cả hai cùng đóng phim "Mắt lụa".

Trong "Cuộc chiến hạ lưu", chúng tôi lần đầu vào vai vợ chồng. Tôi thích Lê Phương ở điểm luôn đau đáu với vai diễn, vẫn muốn khám phá thêm về diễn xuất, hoàn thiện vai diễn hết sức mình. Tôi thích tinh thần đó của Lê Phương".

Thái Hòa xin lỗi Lê Phương, tiết lộ thích cô ở một điểm - Ảnh 1.

Ê-kíp phim "Cuộc chiến hạ lưu"

Thái Hòa xin lỗi Lê Phương, tiết lộ thích cô ở một điểm - Ảnh 2.

Thái Hòa chia sẻ tại buổi giao lưu

Thái Hòa chia sẻ

Nữ diễn viên Lê Phương cho biết cô có chút áp lực khi đóng cùng Thái Hòa và thấy có nhiều điều phải học ở diễn viên này.

Kịch bản của Thái Hòa có đầy ghi chú, những phân cảnh quay xong, anh ghi chú lại, tách riêng ra. Nhìn vào, diễn viên sẽ nắm được những phân cảnh nào hoàn tất, cái nào chưa.

"Tôi thấy rất thú vị và làm theo y chang. Tôi cũng có kịch bản, có ghi chú nhưng không theo dạng quay xong tách riêng ra. Tôi thấy nó vui, đơn giản nhưng thư giãn. Trong cách diễn, đôi khi anh Thái Hòa diễn lần đầu không giống lần hai, thêm câu thoại mới. Vì thế, tôi luôn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ứng biến liền. Tôi thấy cách anh làm giúp bản thân mình không được lười, chủ quan, phải nghiêm túc với công việc" - Lê Phương trải lòng.

Diễn viên Thái Hòa cho biết anh chưa bao giờ nghĩ bản thân là diễn viên giỏi hoặc cố gắng đi theo hướng đó. Anh thấy vẫn đang khám phá về diễn xuất, muốn hiểu nhiều hơn về diễn xuất. Làm nghề diễn viên, anh cảm thấy thích nhất là được hiểu hơn về bản thân mình thông qua diễn xuất.

"Tôi luôn đau đáu, cố gắng tìm cách diễn không giống nhau trong mỗi phân cảnh vì rất sợ diễn lặp lại nên luôn muốn tạo sự mới lạ. Tôi xin lỗi Lê Phương" - diễn viên Thái Hòa trải lòng.

Thái Hòa thổ lộ

NSƯT Kim Phương cho biết Thái Hòa ban đầu tiếp xúc thì cảm giác lo sợ nhưng khi làm việc cùng mới biết thêm rằng anh rất trẻ con. Bà chưa từng nghĩ Thái Hòa lại trẻ con như thế. Nữ diễn viên kể lại cảnh nhân vật của bà được nhân vật Thái Hòa cõng.

Ban đầu, nam diễn viên xong một lần quay thì hớn hở khoe mình khỏe nhờ tập thể dục. Tuy nhiên, khi phải cõng đến lần thứ 10, trong thời tiết ở dưới là nước và bên trên mưa xối xả, nam diễn viên im lặng, không khoe thể lực, cơ bắp nữa.

Thái Hòa thích phim dài tập, vì được sống lâu trong nhân vật, gắn bó hơn với đoàn phim

Diễn viên Thái Hòa cho biết anh thích đóng phim dài tập, vì sẽ cho bản thân sống trong nhân vật lâu hơn. Anh có thể gắn bó lâu với đoàn phim. Trong thời gian quay phim, cuộc đời của nhân vật giống như cuộc đời của chính mình, một cảm giác rất thích. Thêm vào đó, anh cũng thích kịch bản phim này nên đồng ý tham gia.

Nữ diễn viên Trịnh Thảo cho biết nhân vật của cô trong phim là bé Nhi, nhỏ hơn tuổi thật ngoài đời gần một con giáp. Vì thế, cô nỗ lực "cưa sừng làm nghé", diễn ra nét trong trẻo của một thiếu nữ. Đây không phải việc dễ dàng vì tâm hồn thường hiện lên đôi mắt, nét mặt mà bản thân đã "có tuổi" thì đôi mắt khó lấp lánh, vô tư. Cô sợ ánh nhìn của mình tố cáo nét già nua của bản thân nên thỉnh thoảng lại hỏi Lê Phương, NSƯT Kim Phương xem mình có bị già không.

Thái Hòa xin lỗi Lê Phương, tiết lộ thích cô ở một điểm - Ảnh 3.

NSƯT Kim Phương tại buổi giao lưu

Thái Hòa xin lỗi Lê Phương, tiết lộ thích cô ở một điểm - Ảnh 4.

Trịnh Thảo kể về vai diễn

"Cuộc chiến hạ lưu" kể cuộc chiến sống còn của một gia đình nghèo ba thế hệ. Trước nguy cơ mất đi chốn dung thân duy nhất, mỗi thành viên với tổn thương và khát vọng riêng, buộc phải tìm cách níu giữ "tổ ấm tạm bợ" bằng đủ trò bi hài. Những bí mật cùng mâu thuẫn lộ diện, đẩy mọi thứ đến bờ vực tan vỡ.

Phim lấy cảm hứng tình huống "nhặt vợ" trong tác phẩm "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân. Trong đó, Thái Hòa vào vai Sáng, trụ cột gia đình, làm nghề sửa xe. Lê Phương đảm nhận vai Bé Gái - "vợ nhặt" của anh Sáng.

Phim phát sóng độc quyền trên VieON lúc 20 giờ thứ năm và thứ sáu hằng tuần, bắt đầu từ 23-10.

Thái Hòa Lê Phương NSƯT Kim Phương Trịnh Thảo Cuộc chiến hạ lưu
