Thái Hòa khẳng định diễn chung với Lê Phương "rất đã"

Thái Hòa và Lê Phương tái hợp trong "Cuộc chiến hạ lưu"

Nhà sản xuất phim dài tập "Cuộc chiến hạ lưu" ngày 6-10 công bố hình ảnh và video clip đầu tiên. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý - gia đình - hài, dài 12 tập, do Mr.Tô đạo diễn.

Trong phim, Thái Hòa hóa thân nhân vật Sáng còn Lê Phương vai Bé Gái. Tái hợp sau 10 năm, Thái Hòa dành nhiều lời khen ngợi cho bạn diễn: "Lần này làm việc với Lê Phương, tôi thấy giống như lần đầu tiên. Tôi rất thích cách cô ấy yêu vai diễn của mình, thể hiện rõ qua từng khoảnh khắc trên trường quay. Điều đó cũng nhắc tôi nhìn nhận lại bản thân, vì tôi diễn cũng có lúc này, lúc nọ".

Thái Hòa hóa thân vai Sáng

Anh tái hợp cùng Lê Phương

Lê Phương vào vai Bé Gái

Thái Hòa và Lê Phương

Theo Thái Hòa, trong phim, anh và Lê Phương có nhiều cảnh đối diễn, đòi hỏi cảm xúc cao và sự phối hợp chặt chẽ. "Lê Phương dành rất nhiều tình cảm cho nhân vật. Bao nhiêu năm làm nghề mà vẫn giữ được sự tươi mới với vai diễn, rất đáng học hỏi. Mọi cảnh cảm xúc diễn cùng nhau đều trọn vẹn, rất đã!" - Thái Hòa khẳng định.

Trong khi đó, Lê Phương bày tỏ đã từng mong muốn được tái hợp cùng Thái Hòa và lần này đạt ước nguyện.

Cô cho biết lần này trong phim cả hai có nhiều tương tác. Với Lê Phương, Thái Hòa là diễn viên đặc biệt, cả trên trường quay lẫn ngoài đời luôn cho đối phương cảm nhận một nguồn năng lượng rất đặc biệt.

"Không bao giờ biết lúc nào anh vui, lúc nào anh buồn và cách làm việc của anh khiến mình luôn phải ở trạng thái sẵn sàng. Anh như thế nào thì mình phải ứng biến theo. Điều đó giúp diễn xuất của tôi luôn tươi mới, biến hóa và vui vẻ" - Lê Phương chia sẻ.

Phim lấy cảm hứng từ tình huống "nhặt vợ" trong "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân

"Cuộc chiến hạ lưu" lấy cảm hứng từ tình huống "nhặt vợ" trong tác phẩm văn học "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân. Bối cảnh đô thị phồn hoa, phim đưa người xem vào cuộc chiến sống còn của một gia đình ba thế hệ.

Trước nguy cơ mất đi chốn dung thân duy nhất, từng thành viên với những tổn thương và khát vọng riêng, buộc phải tìm cách níu giữ "tổ ấm tạm bợ" bằng đủ trò bi hài. Những góc khuất dần bị phơi bày, đẩy mọi thứ đến bờ vực tan vỡ.

Tác phẩm quy tụ nhiều diễn viên

"Tôi lấy cảm hứng từ cái "tứ" của "Vợ nhặt" chứ không lặp lại câu chuyện cũ. Tác phẩm gốc đã có từ rất lâu, không còn mới. Nhưng khi đặt trong bối cảnh hiện đại, đối với tôi vẫn là một chất liệu mới đáng để khai thác. Tôi dùng nội dung "nhặt" để triển khai, nhưng phát triển cho đa dạng, khác nhau về tình huống giữa các nhân vật" - biên kịch Nhi Bùi cho biết.

Phim dự kiến phát sóng độc quyền trên VieON từ ngày 23-10.

Ngoài Thái Hòa, Lê Phương, phim còn có sự tham gia của NSƯT Kim Phương, Trịnh Thảo, bé Tuyết Nhung, bé Bảo Nam, Nguyễn Xuân Phúc, NSND Thanh Nam, Tiểu Bảo Quốc, Trần Nhậm, Ngọc Trai và nhiều diễn viên khác.