Quốc tế

Thái Lan: Bà Paetongtarn Shinawatra tiếp tục ra tòa trước thời khắc quan trọng

Phương Linh

(NLĐO) - Bà Paetongtarn Shinawatra - Thủ tướng Thái Lan đang bị đình chỉ chức vụ - ngày 28-8 đã ra trình diện tại tòa án về cáo buộc vi phạm đạo đức.

Lời khai hôm 28-8 của bà Paetongtarn Shinawatra được đưa ra xét xử kín. Tòa án Hiến pháp sẽ ra phán quyết về số phận của thủ tướng bị đình chỉ vào ngày 29-8 tới.

Bà Paetongtarn Shinawatra - con gái út cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - bị cáo buộc không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm các quy định của Hiến pháp liên quan đến hành vi đạo đức khi xử lý cuộc điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hôm 15-6. Trong cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận về những căng thẳng tại biên giới.

Thái Lan: Bà Paetongtarn Shinawatra tiếp tục ra tòa trước thời khắc quan trọng- Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ chức vụ Paetongtarn Shinawatra đến Tòa án Hiến pháp làm chứng hôm 21-8. Ảnh: AP

Nhiều người cho rằng bà quá mềm mỏng với ông Hun Sen và làm tổn hại hình ảnh cùng lợi ích của Thái Lan khi gọi ông Hun Sen là “bác”, đồng thời được cho là đã chỉ trích một vị tướng quân đội Thái Lan phụ trách lực lượng biên giới.

Bà Paetongtarn gửi lời xin lỗi nhưng lập luận đây là chiến thuật đàm phán. Tuy nhiên, ngày 1-7, Tòa án Hiến pháp đã nhất trí xem xét đơn kiến nghị cáo buộc vi phạm đạo đức và bỏ phiếu với tỉ lệ 7-2 đình chỉ chức vụ của bà ngay lập tức. 

Tòa án Hiến pháp cũng bãi nhiệm người tiền nhiệm của bà Paetongtarn, ông Srettha Thavisin, chỉ mới một năm trước. 

Ngoài ra, nếu phán quyết bất lợi, bà Paetongtarn sẽ trở thành thành viên thứ 3 của gia tộc Shinawatra bị phế truất. 

Cha bà, ông Thaksin Shinawatra, bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006. Còn cô của bà, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, bị Tòa án Hiến pháp truất quyền vào năm 2014, chỉ vài tuần trước một cuộc đảo chính quân sự.

Tin liên quan

Thái Lan: Ông Thaksin nhận tin vui từ phán quyết tòa án

(NLĐO) - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra còn phải đợi một phán quyết khác từ Tòa án Tối cao vào tháng 9.

Tòa án Thái Lan sắp quyết định số phận Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra

(NLĐO) - Tòa án Hiến pháp đã nghe lời khai của Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra về cuộc điện đàm rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Thái Lan: Bà Paetongtarn Shinawatra đến Tòa án Hiến pháp đúng ngày sinh nhật

(NLĐO) - Bà Paetongtarn Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp tạm đình chỉ chức vụ thủ tướng sau khi xuất hiện đoạn ghi âm cuộc gọi riêng giữa bà và ông Hun Sen.

Thái Lan Thaksin Paetongtarn Shinawatra
