Thái Lan: Ông Thaksin nhận tin vui từ phán quyết tòa án

Tòa Hình sự Thái Lan hôm 22-8 đã bác bỏ vụ kiện liên quan đến cáo buộc phỉ báng Hoàng gia đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, theo xác nhận của tỉ phú này và luật sư của ông.

Đây là phán quyết đầu tiên trong loạt phán quyết quan trọng liên quan tới gia tộc Shinawatra.

Tòa án vẫn chưa công bố phán quyết trên. Tuy nhiên, ông Thaksin cho các phóng viên biết vụ kiện đã bị bác bỏ khi ông rời tòa án trưa 22-8.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tại Tòa án Hình sự ở thủ đô Bangkok - Thái Lan hôm 22-8. Ảnh: The Nation

Vụ kiện được quân đội khởi xướng, theo đó cáo buộc ông Thaksin, 76 tuổi, có hành vi nói trên khi trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài hồi năm 2015.

Tuy nhiên, ông Thaksin đã khẳng định mình không làm gì sai, trong lúc nhiều lần tuyên bố trung thành với quốc vương.

Phán quyết trên được đưa ra chỉ một tuần trước một phán quyết quan trọng khác liên quan tới bà Paetongtarn Shinawatra, thủ tướng đang bị đình chỉ và là con gái ông Thaksin.

Theo tờ Bangkok Post, nhà lãnh đạo 39 tuổi này đang đối mặt nguy cơ bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm vì cáo buộc vi phạm đạo đức liên quan tới một cuộc điện thoại bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Trong khi đó, bản thân ông Thaksin còn phải đối mặt một phán quyết khác vào tháng 9. Khi đó, Tòa án Tối cao sẽ phán quyết liệu sáu tháng ông bị giam tại bệnh viện trước khi được ân xá hồi năm 2024 có được tính là thời gian thi hành án tù về tội lạm quyền và xung đột lợi ích hay không. Nếu phán quyết bất lợi, ông có thể sẽ phải thi hành phần thời gian này trong tù.