Thái Lan bị dội 40 quả rốc-két, Campuchia hứng hơn trăm quả đạn pháo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thái Lan bị dội 40 quả rốc-két, Campuchia hứng hơn trăm quả đạn pháo

Huệ Bình

(NLĐO) – Đến chiều 25-12, xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia đã bước sang ngày thứ 19, với cáo buộc từ cả hai phía về việc tấn công vào các mục tiêu dân sự.

Theo báo Khmer Times, tính đến 14 giờ 30 phút ngày 25-12 (giờ địa phương), tình hình tại biên giới giữa Thái Lan và Campuchia vẫn đang trong tình trạng cực kỳ căng thẳng, khi các cuộc pháo kích từ phía Thái Lan chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tại tỉnh Banteay Meanchey, tiếng pháo vẫn vang lên không ngớt nhắm vào khu vực Boeung Trakuan thuộc huyện Svay Chek. Cùng lúc đó, các đợt tấn công tương tự cũng được ghi nhận tại tỉnh Oddar Meanchey.

Tại điểm nóng đền cổ Preah Vihear, quân đội Thái Lan đang đẩy mạnh cường độ pháo kích hạng nặng vào khu vực Phnum Khaeng, ngay phía trước đền cổ Preah Vihear, cùng các khu vực Veal Intri và Tathav.

Thái Lan bị dội 40 tên lửa, Campuchia hứng hơn trăm quả đạn pháo - Ảnh 1.

Nhà cửa của người dân Campuchia bị hư hại. Ảnh: Khmer Times

Từ 13 giờ 50 phút đến 14 giờ19 phút chiều nay, quân đội Thái Lan còn sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để thả bom xuống khu vực sông Voi (Elephant River) tại Thamma Da.

Báo Khmer Times cũng dẫn thông tin tổng hợp từ Bộ Quốc phòng Campuchia, giao tranh bùng phát mạnh từ chiều tối 24-12 khi Thái Lan "huy động khoảng 20 xe tăng", phối hợp cùng bộ binh tiến vào khu vực "Cánh đồng Đại bàng" (Eagle Field) và nã pháo vào đền Preah Vihear.

Phía Campuchia cáo buộc Thái Lan đã sử dụng vũ khí hạng nặng như pháo 155 mm và bom chùm DTI-2 (loại vũ khí có sức sát thương diện rộng), bắn sâu vào các khu dân cư.

Cụ thể, huyện Thma Puok (tỉnh Banteay Meanchey) hứng chịu hơn 120 quả đạn pháo. Trong khi đó, huyện Sampov Lun (tỉnh Battambang) ghi nhận 28 quả đạn pháo rơi vào khu vực từ sáng đến trưa nay.

Nhiều nhà dân ở huyện Svay Chek (phía Bắc tỉnh Banteay Meanchey) bị phá hủy sau các đợt bắn phá vào đêm muộn và sáng sớm 25-12.

Thái Lan bị dội 40 tên lửa, Campuchia hứng hơn trăm quả đạn pháo - Ảnh 2.

Một ngôi nhà tại Ban Klong Pang, huyện Ta Phraya, tỉnh Sa Kaeo, bị hư hại nghiêm trọng sau khi trúng tên lửa từ phía Campuchia vào rạng sáng 25-12. Ảnh: Quân đoàn 1 Thái lan

Ở chiều ngược lại, theo thông tin từ quân đội Thái Lan vào ngày 25-12, ba ngôi nhà đã bị phá hủy khi các lực lượng Campuchia phóng rốc-két vào Ban Klong Pang, một ngôi làng mà quân đội Thái Lan vừa giành quyền kiểm soát hoàn toàn trước đó.

Quân đoàn 1 Thái Lan cho biết không có thương vong nào trong sự việc xảy ra đêm qua tại huyện Ta Phraya thuộc tỉnh Sakaeo.

Đồng thời, phía Thái Lan cũng lên án quân đội Campuchia vì hành động nhắm mục tiêu vào các khu vực dân sự.

"Điều này chứng tỏ Campuchia không có ý định chấm dứt cuộc xung đột này. Hành động này cũng vi phạm các nguyên tắc nhân đạo" - quân đội Thái Lan tuyên bố.

Quân đội Thái Lan cho biết tổng cộng có 40 quả đạn đã được bắn đi từ các dàn phóng rốc-két BM-21. Kết quả kiểm tra sau đó của phía Thái Lan cho thấy 3 ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản bên trong đã bị hư hại nghiêm trọng.

Theo tờ The Bangkok Post, quân đội Thái Lan cho biết Campuchia đã di chuyển nhiều vũ khí hạng nặng, bao gồm pháo binh, súng cối và BM-21, đồng thời hướng nòng súng về phía huyện Ta Phraya, sau khi phía Thái Lan thiết lập các vị trí phòng thủ.

Tại hai khu vực giao tranh khác là Ban Nong Ya Kaew và Ban Nong Chan, tính đến sáng 25-12 vẫn chưa ghi nhận báo cáo về các cuộc đụng độ.

Tin liên quan

Thái Lan phản ứng trước cáo buộc mới của Campuchia

Thái Lan phản ứng trước cáo buộc mới của Campuchia

(NLĐO) – Thái Lan nhấn mạnh nước này và Campuchia đều không tham gia Công ước về Bom đạn chùm.

Campuchia cáo buộc Thái Lan huy động chiến đấu cơ "Đại bàng vàng"

(NLĐO) - Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn vào chiều 24-12 tại tỉnh Chanthaburi - Thái Lan.

Campuchia đề xuất nội dung đàm phán với Thái Lan

Campuchia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tổ chức cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) với Thái Lan vào ngày 24-12.

Campuchia xung đột biên giới Thái Lan xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo