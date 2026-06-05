Thái Lan đánh rơi chiến thắng trước Kuwait dù dẫn 2 bàn

Lợi thế sân nhà, Thái Lan nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép lên phần sân Kuwait. Ngay từ những phút đầu trận giao hữu, Thái Lan đã tạo ra nhiều tình huống tấn công đáng chú ý nhưng thiếu sự chính xác ở những pha xử lý cuối cùng.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Thái Lan cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc ở phút 42. Từ đường chuyền vượt tuyến của Sarach Yooyen, hàng thủ Kuwait mắc sai lầm trong bẫy việt vị, tạo điều kiện để Seksan băng xuống dứt điểm căng bằng chân phải, đánh bại thủ môn Al Rashidi, mở tỉ số 1-0.

Đến thời điểm cuối hiệp một, đội bóng xứ Chùa vàng tiếp tục nhân đôi cách biệt. Phút 45+3, từ tình huống bóng bật ra tuyến hai từ pha đá phạt, Kritsada tung cú sút xa chìm hiểm hóc khiến thủ môn Kuwait không thể cản phá, mang lợi thế dẫn trước 2-0 vào giờ nghỉ.

Thái Lan tụt chiến thắng trước Kuwait dù dẫn 2 bàn

Tuy nhiên, cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ. Chỉ 3 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Kuwait rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Faleh Lafi thực hiện quả tạt chuẩn xác từ cánh trái để Majed băng vào đánh đầu tung lưới thủ môn Patiwat.

Đội khách tiếp tục vùng lên, gây sức ép và được đền đáp ở phút 69 khi Eid Al Rashidi đá bồi thành công sau pha cứu thua của thủ môn Patiwat, quân bình tỉ số 2-2.

Cuối trận, cựu sao trẻ Chelsea Jude Soonsup-Bell có cơ hội mang về chiến thắng cho Thái Lan nhưng không thắng được thủ môn Al Rashidi trong tình huống đối mặt ở phút 89.

Chung cuộc, Thái Lan hòa Kuwait 2-2 sau khi để vuột lợi thế dẫn trước hai bàn.