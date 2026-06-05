U19 Việt Nam nắm lợi thế trước trận "chung kết bảng" với Indonesia

Trong tối 4-6, U19 Việt Nam đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp cùng thành tích giữ sạch lưới giúp thầy trò Ikeuchi Yutaka chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2026. Tuy nhiên, cuộc đối đầu chủ nhà Indonesia ở lượt cuối bảng A vẫn mang ý nghĩa quyết định cho ngôi đầu bảng.

Sau lượt trận thứ hai tối qua, U19 Việt Nam và U19 Indonesia cùng có 6 điểm tuyệt đối, đồng thời khiến U19 Myanmar và U19 Timor-Leste sớm bị loại. Tuy nhiên, chiến thắng đậm 5-0 trước Myanmar giúp thầy trò HLV Ikeuchi Yutaka tạm dẫn đầu bảng với hiệu số +8, nhỉnh hơn Indonesia (+6), đội chỉ thắng Timor-Leste 3-0 ở trận đấu cùng ngày.

Trước đó, U19 Việt Nam đã đánh bại Timor-Leste 3-0 ở trận ra quân. Sau 2 lượt đấu, đội tuyển ghi 8 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Tiền đạo Hoàng Công Hậu đang là gương mặt nổi bật nhất với 4 pha lập công, chiếm một nửa số bàn thắng của toàn đội.

Với thể thức chọn ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết, trận Việt Nam - Indonesia lúc 20 giờ ngày 7-6 được xem là trận "chung kết bảng A". Chỉ cần ít nhất một kết quả hòa, U19 Việt Nam sẽ bảo toàn ngôi đầu bảng A và giành vé trực tiếp vào bán kết. Trong khi đó, Indonesia buộc phải thắng nếu muốn vượt mặt đại diện Việt Nam.

Ngay cả trong trường hợp thất bại với cách biệt tối thiểu, U19 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp với tư cách đội nhì có thành tích tốt nhất. Dẫu vậy, mục tiêu của thầy trò HLV Ikeuchi Yutaka chắc chắn là giành kết quả thuận lợi để không phải chờ đợi thêm kết quả từ các bảng đấu khác.

Sau hai trận thắng dễ dàng trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, cuộc chạm trán với Indonesia sẽ là thử thách lớn đầu tiên của U19 Việt Nam tại giải năm nay.

Đây không chỉ là màn so tài tranh ngôi đầu bảng mà còn là phép thử thực sự cho tham vọng tiến xa của đội bóng trẻ Việt Nam trên đất Indonesia.