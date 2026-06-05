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Thể thao

Indonesia: Thuốc thử liều cao của U19 Việt Nam

Hoàng Tú

(NLĐO) - U19 Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại Giải U19 Đông Nam Á 2026 với hai chiến thắng liên tiếp trước Timor Leste và Myanmar.

Giá trị của hai chiến thắng này sẽ được kiểm chứng ở trận gặp Indonesia ngày 7-6. Trong bối cảnh bóng đá trẻ Việt Nam liên tiếp ghi dấu ấn từ U17 đến U23, điều cần thiết lúc này là sự tỉnh táo để phân biệt giữa thành công của các đội trẻ và sức mạnh thực sự của bóng đá Việt Nam.

Thuận lợi nhưng thận trọng

Tám bàn thắng, không để lọt lưới bàn nào sau hai trận đầu là thành tích đáng khích lệ của U19 Việt Nam. Điều tích cực không ở các tỉ số 3-0 (thắng U19 Timor-Leste) hay 5-0 (thắng U19 Myanmar) mà ở cách đội bóng vận hành. U19 Việt Nam cho thấy sự tổ chức tốt hơn, khả năng kiểm soát trận đấu ổn định hơn và đặc biệt là không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất. Các bàn thắng được ghi bởi nhiều cầu thủ khác nhau, phản ánh sự cân bằng trong lối chơi.

Indonesia: Thuốc thử liều cao của U19 Việt Nam - Ảnh 1.

U19 Việt Nam thắng dễ U19 Myanmar với tỉ số 5-0 (Ảnh: ASEAN Football)

Tuy nhiên, bóng đá trẻ luôn đòi hỏi sự thận trọng trong đánh giá. Timor Leste chưa bao giờ thuộc nhóm cạnh tranh hàng đầu khu vực. Myanmar có truyền thống đào tạo trẻ nhưng trong nhiều năm gần đây cũng không còn giữ được vị thế như trước. Vì vậy, hai chiến thắng vừa qua mới chỉ cho thấy U19 Việt Nam làm tốt nhiệm vụ trước những đối thủ dưới cơ. Những kết luận lớn hơn vẫn còn quá sớm.

Thước đo Indonesia

Trận đấu ngày 7-6 (lúc 20 giờ - giờ Việt Nam) với U19 Indonesia mới là cột mốc quan trọng nhất của vòng bảng. Sau hai lượt trận, cả U19 Việt Nam và Indonesia đều toàn thắng. Việt Nam dẫn đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại +8, trong khi Indonesia có hiệu số +6 sau chiến thắng 3-0 trước Timor Leste. Điều đó đồng nghĩa U19 Việt Nam đang nắm lợi thế nhất định trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng khi chỉ cần hòa là giữ được vị trí số một, còn Indonesia buộc phải thắng nếu muốn vượt lên.

Indonesia: Thuốc thử liều cao của U19 Việt Nam - Ảnh 2.

U19 Indonesia (phải) luôn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam ở các giải trẻ Đông Nam Á (Ảnh: ASEAN Football)

Tuy nhiên, lợi thế về điểm số và hiệu số không làm giảm giá trị của trận đấu này. Indonesia sở hữu lợi thế sân nhà, có nền bóng đá trẻ được đầu tư mạnh trong nhiều năm và luôn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam ở các giải trẻ Đông Nam Á. Đây là trận đấu có thể phản ánh rõ hơn trình độ thực sự của U19 Việt Nam.

Nếu tiếp tục duy trì được khả năng kiểm soát thế trận, sự chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả trong tấn công trước Indonesia, U19 Việt Nam mới có cơ sở để nghĩ tới những mục tiêu lớn hơn. Ngược lại, nếu gặp khó khăn khi đối đầu với đối thủ mạnh đầu tiên, những chiến thắng đậm ở hai lượt trận đầu sẽ cần được nhìn nhận lại đúng bối cảnh của nó.

Đó là quy luật quen thuộc của bóng đá trẻ: kết quả trước các đối thủ yếu không phải lúc nào cũng dự báo chính xác năng lực cạnh tranh ở các trận đấu quyết định. Dù vậy, không thể phủ nhận năm 2026 đang mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho bóng đá trẻ Việt Nam.

U17 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup U17. U23 Việt Nam giành hạng ba tại Giải U23 châu Á. Nay đến lượt U19 Việt Nam tạo được khởi đầu thuận lợi ở sân chơi khu vực. Những kết quả ấy cho thấy công tác đào tạo trẻ đang tạo ra những chuyển động đáng ghi nhận. Việt Nam tiếp tục xuất hiện ở các giải đấu lớn của châu lục và thế giới thay vì chỉ quanh quẩn trong phạm vi Đông Nam Á. Đó là bước tiến đầy lạc quan, nhưng bước tiến ấy vẫn chỉ là bước tiến của bóng đá trẻ.

Hào hứng vừa đủ

Thực tế, bóng đá Việt Nam từng có những thế hệ cầu thủ trẻ thành công và sau đó trở thành nòng cốt đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, những trường hợp như vậy không phải lúc nào cũng lặp lại. Lịch sử bóng đá thế giới đã chứng kiến không ít quốc gia sở hữu các đội trẻ thành công nhưng không thể chuyển hóa thành sức mạnh ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Khoảng cách từ một cầu thủ triển vọng ở tuổi 17, 19 hay 23 đến một tuyển thủ quốc gia hàng đầu luôn rất dài.

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Không phải mọi tài năng trẻ đều phát triển đúng kỳ vọng. Không phải mọi thế hệ thành công đều tạo ra một đội tuyển quốc gia mạnh. Quan trọng không nằm ở việc giành được bao nhiêu danh hiệu trẻ, mà là bao nhiêu cầu thủ trong số đó có thể trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Hai chiến thắng đầu tiên của U19 Việt Nam xứng đáng nhận được những lời khen. Chúng mang đến niềm tin, tạo ra sự hứng khởi và cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang đi đúng hướng. Nhưng niềm vui ấy cần được đặt trong giới hạn của sự tỉnh táo.

Indonesia mới là bài kiểm tra quan trọng nhất của U19 Việt Nam từ đầu giải. Xa hơn nữa, những thành công ở cấp độ trẻ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành chất lượng của đội tuyển quốc gia. Bóng đá Việt Nam có quyền vui với hiện tại. Nhưng tương lai sẽ được quyết định bởi những gì diễn ra sau các giải trẻ, không phải ở chính các giải trẻ.



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