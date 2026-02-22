HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Thái Lan gia hạn thủ tục giấy phép lao động cho người Việt

G.Nam

(NLĐO) - Gần 375.000 lao động Việt Nam, Lào, Myanmar chưa hoàn tất hồ sơ được ở lại làm việc hợp pháp đến hết ngày 31-3

Bộ Lao động Thái Lan quyết định gia hạn thời gian hoàn tất thủ tục giấy phép lao động cho người lao động đến từ Lào, Myanmar và Việt Nam đến hết ngày 31-3, thay vì hạn chót 24-2 như quy định trước đó.

Quyết định được thông qua tại cuộc họp của Ủy ban Chính sách quản lý lao động nước ngoài do Bộ trưởng Lao động Treenuch Thienthong chủ trì.

Thái Lan gia hạn thủ tục giấy phép lao động cho người Việt - Ảnh 1.

Nhiều lao động Việt Nam đang làm việc trong ngành du lịch tại Thái Lan

Theo nội dung được thống nhất, việc gia hạn nhằm tháo gỡ vướng mắc cho người lao động trong quá trình hoàn tất các thủ tục như nộp giấy tờ bảo hiểm y tế, khám sức khỏe và đóng lệ phí 900 Baht (khoảng 29 USD). 

Trong thời gian được gia hạn, người lao động vẫn được ở lại và làm việc hợp pháp tại Thái Lan.

Thông tin từ TTXVN cho biết hiện có 375.038 người trong tổng số 890.786 lao động đến từ 3 quốc gia nói trên chưa hoàn tất quy trình liên quan đến giấy phép lao động. Việc kéo dài thời hạn được đánh giá là cần thiết để tránh nguy cơ thiếu hụt nhân lực trong các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, qua đó góp phần ổn định thị trường lao động và duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Treenuch cho biết Bộ Lao động sẽ trình kết quả cuộc họp lên Nội các để xem xét, phê duyệt chính thức.

Theo Bộ Lao động Thái Lan, hiện có khoảng 2,4 triệu lao động nhập cư đang làm việc hợp pháp tại nước này. Trong đó, khoảng 1,2 triệu người đã được người sử dụng lao động đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định.

