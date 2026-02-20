HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Môi trường làm việc ở Việt Nam hấp dẫn lao động ngoại

G.Nam

(NLĐO) - Với gần 162.000 lao động nước ngoài làm việc, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ tăng trưởng ổn định và nhiều dự án trọng điểm

Trong dòng chảy dịch chuyển đầu tư và nhân lực toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với lao động nước ngoài. Không chỉ là "công xưởng mới" của khu vực, Việt Nam còn dần trở thành môi trường làm việc năng động, giàu cơ hội, thu hút đội ngũ chuyên gia, quản lý và kỹ thuật viên quốc tế đến làm việc lâu dài.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Nội vụ, hiện cả nước có khoảng 165.000 lao động nước ngoài đang làm việc, đến từ hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phần lớn trong số này đảm nhiệm vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành và lao động kỹ thuật cao, tập trung tại các trung tâm kinh tế như TPHCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đồng Nai…

Con số trên không chỉ phản ánh quy mô mở cửa của nền kinh tế mà còn cho thấy sức hút của môi trường làm việc tại Việt Nam trong giai đoạn mới.

Từ "điểm đến chi phí thấp" đến trung tâm sản xuất - công nghệ

Sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Intel, LG cùng nhiều doanh nghiệp châu Âu, Mỹ, Nhật Bản đã tạo nên hệ sinh thái sản xuất và công nghệ quy mô lớn. Khi chuỗi giá trị được nâng cấp, nhu cầu về chuyên gia quốc tế để quản lý, vận hành và chuyển giao công nghệ cũng gia tăng tương ứng.

Môi trường làm việc ở Việt Nam hấp dẫn lao động ngoại - Ảnh 1.

Chuyên gia nước ngoài tham gia nhiều dự án lớn của Việt Nam

Ông David Kim, chuyên gia kỹ thuật người Hàn Quốc đang làm việc tại Khu Công nghệ cao TPHCM, cho biết ban đầu ông chỉ dự định sang Việt Nam công tác ngắn hạn. Tuy nhiên, môi trường làm việc năng động, đội ngũ lao động trẻ ham học hỏi và cơ hội phát triển nghề nghiệp đã khiến ông quyết định ở lại lâu dài. "Tôi nhận thấy Việt Nam đang thay đổi rất nhanh. Doanh nghiệp đầu tư bài bản, quy trình chuyên nghiệp hơn và nhân sự địa phương có khả năng tiếp thu công nghệ tốt" - ông chia sẻ.

Ở góc độ vĩ mô, TS Nguyễn Thuỵ Vũ - Viện trưởng Viện Đào tạo và Nâng cao TPHCM, cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn thu hút nhân lực quốc tế theo chiều sâu. "Nếu trước đây chúng ta thu hút đầu tư dựa vào lợi thế chi phí, thì nay là lợi thế về ổn định chính trị, tốc độ tăng trưởng, hội nhập sâu rộng và tiềm năng thị trường. Điều đó kéo theo dòng dịch chuyển nhân lực chất lượng cao" - TS Vũ phân tích.

Động lực từ các dự án trọng điểm quốc gia

Một trong những yếu tố gia tăng sức hấp dẫn của môi trường làm việc tại Việt Nam là việc triển khai đồng loạt các dự án trọng điểm quốc gia. Các công trình hạ tầng chiến lược như cao tốc Bắc – Nam, sân bay quốc tế Long Thành; các tuyến metro tại TPHCM và Hà Nội; cùng các chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển năng lượng tái tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo… đang tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực kỹ thuật, quản lý dự án, chuyên gia công nghệ.

TS. Huỳnh Anh Bình - Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TPHCM, nhận định: "Những dự án quy mô lớn không chỉ cần nguồn nhân lực trong nước mà còn đòi hỏi chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm triển khai. Sự tham gia của họ góp phần nâng cao chuẩn mực quản trị, kỹ thuật và thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ".

Theo TS Bình, môi trường làm việc tại Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch hơn nhờ cải cách thể chế, hoàn thiện khung pháp lý về lao động và đầu tư. Đồng thời, chi phí sinh hoạt cạnh tranh so với nhiều quốc gia trong khu vực cũng là yếu tố khiến nhiều lao động nước ngoài cân nhắc lựa chọn Việt Nam làm nơi làm việc lâu dài.

Nâng tầm sức cạnh tranh của thị trường lao động

Tuy vậy, để tiếp tục giữ chân và thu hút lao động quốc tế chất lượng cao, Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép lao động, thị thực; phát triển hạ tầng đô thị, dịch vụ giáo dục và y tế đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nước để tạo môi trường làm việc đồng bộ.

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, việc thu hút lao động nước ngoài không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt của doanh nghiệp mà còn là cơ hội để Việt Nam học hỏi, tiếp thu tri thức quản trị và công nghệ hiện đại. 

Từ một điểm đến sản xuất chi phí thấp, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là môi trường làm việc giàu tiềm năng, hấp dẫn nhân lực quốc tế – một chỉ dấu quan trọng cho quá trình phát triển bền vững và nâng tầm nền kinh tế trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Sau Tết, ngành nào tại TPHCM khát nhân lực?

Sau Tết, ngành nào tại TPHCM khát nhân lực?

(NLĐO) - Sau Tết, thị trường lao động TPHCM được dự báo tiếp tục lệch pha cung – cầu khi doanh nghiệp tăng tốc sản xuất trong khi nguồn nhân lực phục hồi chậm

Những việc làm "hốt bạc" ngày Tết ở TPHCM

(NLĐO) - Nhu cầu mua sắm, làm đẹp, ăn uống tăng mạnh dịp Tết giúp nhiều lao động trẻ tại TPHCM kiếm thêm thu nhập đáng kể từ các dịch vụ thời vụ

Top 10 ngành bị ảnh hưởng bởi AI năm Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - Các chuyên gia nhận định AI không "xóa sổ" hoàn toàn nghề nghiệp, nhưng sẽ làm thay đổi sâu sắc bản chất nhiều công việc

nước ngoài Môi trường làm việc Bộ Nội vụ làm việc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo