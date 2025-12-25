HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thái Lan phản ứng trước cáo buộc mới của Campuchia

Xuân Mai

(NLĐO) – Thái Lan nhấn mạnh nước này và Campuchia đều không tham gia Công ước về Bom đạn chùm.

Campuchia hôm 24-12 cho biết quân đội Thái Lan đã sử dụng máy bay chiến đấu để thả bom chùm xuống tỉnh Banteay Meanchey.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan còn điều máy bay chiến đấu thả 4 quả bom xuống các khu dân cư tại tỉnh Battambang.

Thái Lan phản ứng khi Campuchia cáo buộc thả bom chùm - Ảnh 1.

Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan thả bom chùm vào lãnh thổ nước này. Ảnh: CMAC

Đáp lại, quân đội Thái Lan khẳng định bom chùm được triển khai chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.

Theo Tân Hoa xã, ông Winthai Suvaree, người phát ngôn Lục quân Hoàng gia Thái Lan, hôm 24-12 tuyên bố những gì Campuchia gọi là bom chùm được dùng để tấn công các mục tiêu quân sự và loại đạn này không được thiết kế để gây sát thương cho dân thường.

Ông Winthai nhấn mạnh rằng Công ước về Bom đạn chùm, vốn cấm các bên sử dụng, sản xuất hoặc tàng trữ loại vũ khí này, không có hiệu lực ràng buộc trong trường hợp này, bởi cả Thái Lan và Campuchia đều không tham gia công ước.

Chỉ vài giờ trước khi các quan chức quân sự cấp cao của Thái Lan và Campuchia gặp nhau hôm 24-12 tại cuộc họp Ban Thư ký Ủy ban Biên giới Chung (GBC) để thảo luận về các điều khoản hòa bình, Không quân Thái Lan đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội sâu hơn 100km vào lãnh thổ Campuchia.

Quân đội Campuchia cho biết thông tin trên, đồng thời nói thêm các cuộc tấn công nhắm vào cả cơ sở hạ tầng quân sự lẫn dân sự.

Lần đầu tiên, Không quân Thái Lan sử dụng máy bay T-50TH Golden Eagle do Hàn Quốc sản xuất, bên cạnh các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ và Saab Gripen của Thụy Điển để tấn công sâu qua biên giới vào huyện Banan, tỉnh Battambang trong cả buổi sáng và chiều. 

Cuộc tấn công được cho là nhằm gây sức ép lên Phnom Penh trên bàn đàm phán.

Theo Khmer Times, Bộ Nội vụ nhắc lại lời kêu gọi của Campuchia về sự tham gia tiếp tục của các đối tác quốc tế bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Malaysia và ASEAN, nhằm giảm leo thang và hướng tới hòa bình lâu dài. 

Campuchia tái khẳng định lập trường đã nêu tại Cuộc họp đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hôm 22-12, theo đó tranh chấp biên giới cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và các cơ chế hiện có.

Campuchia cáo buộc Thái Lan huy động chiến đấu cơ "Đại bàng vàng"

Campuchia cáo buộc Thái Lan huy động chiến đấu cơ "Đại bàng vàng"

(NLĐO) - Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn vào chiều 24-12 tại tỉnh Chanthaburi - Thái Lan.

Phát hiện loài chim mới trên đảo quốc Thái Bình Dương

(NLĐO) - Loài chim mới đã lộ diện trong vùng rừng núi đá vôi thuộc Papua New Guinea, một đảo quốc ở Tây Nam Thái Bình Dương.

Campuchia đề xuất nội dung đàm phán với Thái Lan

Campuchia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tổ chức cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) với Thái Lan vào ngày 24-12.

bom chùm căng thẳng biên giới Campuchia Thái Lan Banteay Meanchey
