Thái Lan - Campuchia bắt đầu đàm phán về xung đột biên giới

Cuộc họp Ban Thư ký Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan diễn ra tại cửa khẩu Prom-Pak Kard, nằm giữa tỉnh Pailin - Campuchia và tỉnh Chanthaburi - Thái Lan hôm 24-12.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết hai bên tiến hành thảo luận và trao đổi tài liệu để chuẩn bị cho kỳ họp đặc biệt lần thứ ba của GBC, dự kiến diễn ra vào ngày 27-12. Mục tiêu là bảo đảm chấm dứt các hành động thù địch, tìm giải pháp khôi phục ổn định quan hệ giữa hai nước và sớm đưa tình hình khu vực biên giới trở lại bình thường. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri cho biết nếu cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ và đạt được thỏa thuận thì bộ trưởng quốc phòng của hai nước sẽ họp vào ngày 27-12.

Cuộc họp trên diễn ra 2 ngày sau hội nghị đặc biệt của các bộ trưởng ngoại giao Đông Nam Á tại thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia nhằm cứu vãn lệnh ngừng bắn do Malaysia - với tư cách Chủ tịch ASEAN - cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Lệnh ngừng bắn này đạt được sau khi Thái Lan và Campuchia có cuộc đụng độ tại biên giới hồi tháng 7. Đến ngày 7-12, xung đột tại biên giới hai nước bùng phát trở lại và tiếp diễn cho đến giờ.

Cuộc họp Ban Thư ký Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan hôm 24-12 Ảnh: Bộ Quốc phòng Campuchia

Chính phủ Úc hôm 24-12 ra tuyên bố khuyến khích Thái Lan và Campuchia tham gia các cuộc đàm phán với thiện chí trong khuôn khổ cuộc họp GBC nhằm đạt được giải pháp hòa bình và bền vững. Tuyên bố cũng kêu gọi hai nước tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, hạ nhiệt căng thẳng và nhanh chóng thực hiện những biện pháp hiệu quả nhằm chấm dứt các hành động thù địch, trong đó có việc triển khai thực hiện Tuyên bố chung Kuala Lumpur.

Trước đó một ngày, theo hãng tin Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi Campuchia và Thái Lan giải quyết tình hình biên giới một cách hòa bình thông qua đối thoại trong thời gian sớm nhất có thể. Cũng trong ngày 23-12, Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về các vấn đề châu Á Deng Xijun đã kết thúc chuyến đi kéo dài 6 ngày tới Campuchia và Thái Lan. Đây là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm làm trung gian hòa giải cuộc xung đột biên giới giữa hai quốc gia Đông Nam Á này. Trong chuyến đi, ông Deng tái khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện và làm cầu nối để Campuchia và Thái Lan đối thoại, đàm phán với nhau.