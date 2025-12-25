HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thái Lan - Campuchia bắt đầu đàm phán về xung đột biên giới

Hoàng Phương

Cuộc họp này dự kiến kéo dài đến ngày 26-12 dưới sự quan sát của Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT) tại Campuchia và Thái Lan.

Cuộc họp Ban Thư ký Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan diễn ra tại cửa khẩu Prom-Pak Kard, nằm giữa tỉnh Pailin - Campuchia và tỉnh Chanthaburi - Thái Lan hôm 24-12.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết hai bên tiến hành thảo luận và trao đổi tài liệu để chuẩn bị cho kỳ họp đặc biệt lần thứ ba của GBC, dự kiến diễn ra vào ngày 27-12. Mục tiêu là bảo đảm chấm dứt các hành động thù địch, tìm giải pháp khôi phục ổn định quan hệ giữa hai nước và sớm đưa tình hình khu vực biên giới trở lại bình thường. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri cho biết nếu cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ và đạt được thỏa thuận thì bộ trưởng quốc phòng của hai nước sẽ họp vào ngày 27-12.

Cuộc họp trên diễn ra 2 ngày sau hội nghị đặc biệt của các bộ trưởng ngoại giao Đông Nam Á tại thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia nhằm cứu vãn lệnh ngừng bắn do Malaysia - với tư cách Chủ tịch ASEAN - cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Lệnh ngừng bắn này đạt được sau khi Thái Lan và Campuchia có cuộc đụng độ tại biên giới hồi tháng 7. Đến ngày 7-12, xung đột tại biên giới hai nước bùng phát trở lại và tiếp diễn cho đến giờ.

Thái Lan - Campuchia bắt đầu đàm phán về xung đột biên giới - Ảnh 1.

Cuộc họp Ban Thư ký Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan hôm 24-12 Ảnh: Bộ Quốc phòng Campuchia

Chính phủ Úc hôm 24-12 ra tuyên bố khuyến khích Thái Lan và Campuchia tham gia các cuộc đàm phán với thiện chí trong khuôn khổ cuộc họp GBC nhằm đạt được giải pháp hòa bình và bền vững. Tuyên bố cũng kêu gọi hai nước tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, hạ nhiệt căng thẳng và nhanh chóng thực hiện những biện pháp hiệu quả nhằm chấm dứt các hành động thù địch, trong đó có việc triển khai thực hiện Tuyên bố chung Kuala Lumpur.

Trước đó một ngày, theo hãng tin Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi Campuchia và Thái Lan giải quyết tình hình biên giới một cách hòa bình thông qua đối thoại trong thời gian sớm nhất có thể. Cũng trong ngày 23-12, Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về các vấn đề châu Á Deng Xijun đã kết thúc chuyến đi kéo dài 6 ngày tới Campuchia và Thái Lan. Đây là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm làm trung gian hòa giải cuộc xung đột biên giới giữa hai quốc gia Đông Nam Á này. Trong chuyến đi, ông Deng tái khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện và làm cầu nối để Campuchia và Thái Lan đối thoại, đàm phán với nhau.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo