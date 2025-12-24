Campuchia đề xuất nội dung đàm phán với Thái Lan

GBC là cơ chế song phương cấp cao chủ chốt giữa Thái Lan và Campuchia nhằm quản lý an ninh và duy trì hòa bình dọc theo đường biên giới chung dài 800 km của hai nước. Cơ chế này do bộ trưởng quốc phòng của mỗi bên đồng chủ trì.

Trong thư đề ngày 22-12 gửi Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha tái khẳng định cam kết của nước này đối với đối thoại và giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế trong bối cảnh căng thẳng biên giới vẫn đang tiếp diễn. Theo trang Khmer Times, Campuchia cũng đề xuất cuộc họp GBC tập trung vào một số nội dung then chốt, trong đó có việc ngừng ngay lập tức mọi hành động thù địch và tôn trọng, thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn ngày 28-7, Tuyên bố chung Kuala Lumpur ngày 26-10 và các thỏa thuận khác đạt được trong cùng khuôn khổ này.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt tại thủ đô Kuala Lumpur – Malaysia hôm 22-12 Ảnh: Bộ Ngoại giao Malaysia

Các nội dung ưu tiên khác là bảo đảm việc hồi hương an toàn, có trật tự và không bị cản trở của người dân tại các khu vực biên giới bị ảnh hưởng; giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua việc ngay lập tức nối lại và thực thi đầy đủ Tuyên bố chung Kuala Lumpur; khẩn trương tái kích hoạt các cơ chế hiện có trong khuôn khổ này, bao gồm phân định biên giới và rà phá bom mìn vì mục đích nhân đạo.

Theo nội dung lá thư, Campuchia đã đề nghị cuộc họp sắp tới của GBC được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia vì lý do an ninh, thay vì tại tỉnh Chanthaburi - Thái Lan như kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, tờ The Nation hôm 23-12 dẫn một nguồn tin an ninh Thái Lan cho biết nước này đã bác bỏ đề nghị trên.

Trong tuyên bố đưa ra sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt tại Kuala Lumpur hôm 22-12, Nhật Bản đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các nỗ lực ngoại giao của ASEAN nhằm hạ nhiệt căng thẳng Campuchia - Thái Lan. Tuyên bố cho biết Nhật Bản luôn kêu gọi hai nước kiềm chế tối đa và giải quyết hòa bình thông qua đối thoại ở nhiều cấp độ khác nhau, cũng như khẳng định Tokyo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN và các đối tác khác nhằm thúc đẩy kéo giảm căng thẳng.