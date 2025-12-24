HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Campuchia đề xuất nội dung đàm phán với Thái Lan

Hoàng Phương

Campuchia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tổ chức cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) với Thái Lan vào ngày 24-12.

GBC là cơ chế song phương cấp cao chủ chốt giữa Thái Lan và Campuchia nhằm quản lý an ninh và duy trì hòa bình dọc theo đường biên giới chung dài 800 km của hai nước. Cơ chế này do bộ trưởng quốc phòng của mỗi bên đồng chủ trì.

Trong thư đề ngày 22-12 gửi Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha tái khẳng định cam kết của nước này đối với đối thoại và giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế trong bối cảnh căng thẳng biên giới vẫn đang tiếp diễn. Theo trang Khmer Times, Campuchia cũng đề xuất cuộc họp GBC tập trung vào một số nội dung then chốt, trong đó có việc ngừng ngay lập tức mọi hành động thù địch và tôn trọng, thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn ngày 28-7, Tuyên bố chung Kuala Lumpur ngày 26-10 và các thỏa thuận khác đạt được trong cùng khuôn khổ này.

Campuchia đề xuất nội dung đàm phán với Thái Lan - Ảnh 1.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt tại thủ đô Kuala Lumpur – Malaysia hôm 22-12 Ảnh: Bộ Ngoại giao Malaysia

Các nội dung ưu tiên khác là bảo đảm việc hồi hương an toàn, có trật tự và không bị cản trở của người dân tại các khu vực biên giới bị ảnh hưởng; giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua việc ngay lập tức nối lại và thực thi đầy đủ Tuyên bố chung Kuala Lumpur; khẩn trương tái kích hoạt các cơ chế hiện có trong khuôn khổ này, bao gồm phân định biên giới và rà phá bom mìn vì mục đích nhân đạo.

Theo nội dung lá thư, Campuchia đã đề nghị cuộc họp sắp tới của GBC được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia vì lý do an ninh, thay vì tại tỉnh Chanthaburi - Thái Lan như kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, tờ The Nation hôm 23-12 dẫn một nguồn tin an ninh Thái Lan cho biết nước này đã bác bỏ đề nghị trên.

Trong tuyên bố đưa ra sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt tại Kuala Lumpur hôm 22-12, Nhật Bản đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các nỗ lực ngoại giao của ASEAN nhằm hạ nhiệt căng thẳng Campuchia - Thái Lan. Tuyên bố cho biết Nhật Bản luôn kêu gọi hai nước kiềm chế tối đa và giải quyết hòa bình thông qua đối thoại ở nhiều cấp độ khác nhau, cũng như khẳng định Tokyo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN và các đối tác khác nhằm thúc đẩy kéo giảm căng thẳng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo