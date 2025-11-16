HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Không có bằng cơ trưởng dám lái máy bay chở hàng trăm hành khách khắp châu Âu?

Tường Như

(NLĐO) - Avion Express (Lithuania) đang điều tra một người bị cáo buộc điều khiển nhiều chuyến bay thương mại chở hàng trăm khách dù không có bằng cơ trưởng.

Người này bị cho là đã làm giả chứng chỉ để được tuyển dụng vào vị trí cơ trưởng, dù thực tế chỉ đủ điều kiện làm cơ phó.

Theo Aero Telegraph, người đàn ông chưa được tiết lộ danh tính này đã lái nhiều chuyến bay khắp châu Âu và chỉ bị phát hiện vào mùa hè năm ngoái. Trước đó, ông từng làm cơ phó tại hãng hàng không Garuda Indonesia.

Cơ phó bị tố dùng giấy tờ giả để lái hàng trăm hành khách khắp châu Âu - Ảnh 1.

Avion Express thành lập năm 2005, là hãng hàng không của Lithuania. Ảnh: Plane Spotters

Hãng Avion Express xác nhận từng tuyển dụng phi công nói trên và đã lập tức chấm dứt hợp đồng sau khi phát hiện hồ sơ của ông có dấu hiệu bất thường. Một cuộc điều tra nội bộ vẫn đang diễn ra.

Đại diện hãng cho biết: "Cuộc điều tra đang được tiến hành với sự phối hợp của các cơ quan chức năng ở nhiều quốc gia để xác minh kinh nghiệm thực tế của phi công. An toàn và tuân thủ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".

Trong thời gian làm việc cho Avion Express, người đàn ông này còn được bố trí bay cho một số hãng châu Âu khác, bao gồm Eurowings. Hãng bay Đức xác nhận đang phối hợp với chuyên gia an toàn để xem xét vụ việc.

Theo New York Post, vụ việc thu hút sự chú ý lớn từ dư luận quốc tế do mức độ nghiêm trọng và nguy cơ tiềm ẩn đối với an toàn hàng không, nhất là trong bối cảnh nhiều hãng bay sử dụng mô hình thuê ướt (tức thuê trọn gói cả máy bay và tổ bay từ bên ngoài).

Tháng 2-2024, sân bay Vilnius ở Lithuania phải tạm đóng cửa khi một máy bay Avion Express trượt khỏi đường băng. Trên máy bay có 179 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, may mắn không ai bị thương.

Avion Express khẳng định không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa sự cố này và phi công bị cáo buộc dùng giấy tờ giả nói trên.

Sự việc tại Avion Express tiếp tục làm dấy lên câu hỏi về mức độ giám sát hồ sơ và quy trình đánh giá năng lực phi công tại một số hãng bay châu Âu, song cũng cho thấy ngành hàng không vốn không xa lạ với những vụ giả danh phi công.

Tháng 8-2024, một phi công không đủ điều kiện hạ cánh xuống Jackson Hole, bang Wyoming – Mỹ khiến chuyến bay của hãng Alaska Airlines phải đổi hướng khẩn cấp.

Theo Times of India, năm 2019, một người đàn ông mặc đồng phục và dùng thẻ phi công Lufthansa giả lên máy bay AirAsia tại sân bay Delhi đã bị bắt.

Lithuania cơ trưởng bằng phi công giả
