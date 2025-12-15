HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Dấu ấn của thế hệ trẻ tại SEA Games 33

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - SEA Games 33 là kỳ đại hội đặc biệt nhất trong lịch sử thể thao Đông Nam Á bởi làn sóng “trẻ hóa” mạnh mẽ.

Kỷ lục đã được thiết lập vào ngày thi đấu chính thức thứ tư của SEA Games 33 khi VĐV người Philippines Mazel Paris Alegado (11 tuổi) giành HCV. Sau khi bước lên bục cao nhất ở môn trượt ván, Alegado đã trở thành VĐV trẻ tuổi nhất đoạt được HCV tại một kỳ SEA Games.

Dấu ấn của thế hệ trẻ tại SEA Games 33 - Ảnh 1.

Chankao Udomphen trở thành VĐV trẻ tuổi nhất giành được HCV SEA Games (Ảnh: SEA Games 2025)

Thế nhưng, chỉ sau một ngày, kỷ lục đó đã nhanh chóng bị xô đổ. VĐV Chankao Udomphen đến từ Thái Lan đã xuất sắc đoạt HCV ở môn trượt ván đường phố nữ khi mới 10 tuổi. 

Ở chung kết, Chankao đạt 160,34 điểm, vượt qua cả đàn chị Vareeraya Sukasem từng tham dự Thế vận hội Olympic 2024 tại Paris. Thành tích này không chỉ khiến khán giả kinh ngạc mà còn phản ánh chiến lược đầu tư bài bản, dài hơi của thể thao Thái Lan trong việc phát hiện và đào tạo tài năng trẻ.

Trong khi đó, Myra Chanthara Brown (9 tuổi) đã trở thành VĐV trẻ nhất từng tham dự SEA Games. Ở nội dung trượt ván nữ, Brown thi đấu đầy tự tin và vào đến vòng chung kết. Dù chưa thể giành huy chương, cô bé Thái Lan đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần thể thao và cơ hội công bằng cho mọi tài năng.

Đoàn Thể thao Việt Nam cũng ghi dấu ấn khi Trần Hoàng Khôi giành HCV đầu tiên cho bowling nước nhà tại SEA Games. Hoàng Khôi năm nay 16 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 11. 

Hình ảnh một học sinh trung học bước lên bục cao nhất tại đại hội thể thao khu vực cho thấy tiềm năng lớn của thế hệ kế cận nếu được đầu tư và trao niềm tin đúng cách.

Dấu ấn của thế hệ trẻ tại SEA Games 33 - Ảnh 2.

Trần Hoàng Khôi giành HCV cho thể thao Việt Nam khi còn là học sinh (Ảnh: Liên đoàn Bowling Thái Lan)

Hay ở nội dung bơi 200m tự do cá nhân nam, chàng trai 17 tuổi Trần Văn Nguyễn Quốc đã mang về tấm HCB với thành tích 1 phút 48,70 giây. Đáng chú ý, kình ngư Việt Nam chỉ thua người về nhất là Khiew Hoe Yean 0,06 giây mặc dù đối thủ người Malaysia đã thống trị nội dung này trong nhiều kỳ SEA Games liên tiếp.

Có thể thấy, SEA Games 33 không chỉ là cuộc chạy đua thành tích mà còn trở thành bệ phóng cho những giấc mơ trẻ. Với việc các vận động viên nhỏ tuổi đủ bản lĩnh thi đấu sòng phẳng trước các "tượng đài", kỳ đại hội năm nay đang khẳng định tương lai của thể thao Đông Nam Á đã thực sự bắt đầu.

SEA Games 33
