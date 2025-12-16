Tấm HCV gây "sốc" làng bowling





Chiến thắng thuyết phục

Một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc của thể thao Việt Nam xuất hiện tại SEA Games 33 khi Trần Hoàng Khôi, tuyển thủ 16 tuổi đang theo học lớp 11 tại Hà Nội - xuất sắc giành HCV nội dung đơn nam môn bowling. Chiến thắng không chỉ gây bất ngờ cho giới chuyên môn khu vực mà còn đánh dấu cột mốc chưa từng có của bowling Việt Nam tại đấu trường SEA Games.

Trần Hoàng Khôi, nhà vô địch trẻ tuổi của thể thao Việt Nam. (Ảnh: TTBASSOCIATION)

Trong trận chung kết diễn ra chiều 14-12, Trần Hoàng Khôi đã thi đấu đầy bản lĩnh để đánh bại đối thủ người Thái Lan Napat Buspanikonkul. Trước sức ép từ khán giả nhà và một đối thủ dày dạn kinh nghiệm, tay ném trẻ của Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung cao độ, thực hiện tới 9 cú strike (một lần ném đổ tất cả 10 ki) cùng 2 cú spare (9 ki +1), qua đó tạo thế áp đảo và khép lại trận đấu bằng chiến thắng thuyết phục 235-210.

Hành trình lên ngôi vô địch của Trần Hoàng Khôi càng trở nên đáng nhớ khi trước đó, tuyển thủ trẻ tuổi này lần lượt vượt qua những đối thủ rất mạnh như Mike Ong Jing Loong (Singapore) ở tứ kết rồi Mark Jesus San Jose (Philippines) ở bán kết. Việc hạ gục đại diện chủ nhà ở trận đấu quyết định đã giúp tay ném 16 tuổi bước lên bục cao nhất trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Vượt ngoài dự đoán

Bowling vốn không phải là môn được kỳ vọng mang về huy chương cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Trong bối cảnh lực lượng mỏng, điều kiện tập luyện còn hạn chế so với các đối thủ trong khu vực, mục tiêu của đội tuyển bowling Việt Nam là vượt qua chính mình, cải thiện thành tích. Tuy vậy, chiến tích lịch sử của Trần Hoàng Khôi đã vượt xa kỳ vọng, giúp bowling Việt Nam lần đầu tiên giành chiến thắng cao nhất tại một kỳ SEA Games.

Sinh năm 2009, Trần Hoàng Khôi được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng của bowling Việt Nam. Hoàng Khôi từng giành chức vô địch giải U13 Thái Lan mở rộng năm 2022 và đoạt HCV đơn nam tại Giải Vô địch bowling các đội mạnh quốc gia 2024. Những thành tích đó cho thấy tiềm năng lớn của tay ném trẻ, nhưng việc cậu đăng quang SEA Games khi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường vẫn là điều vượt ngoài dự đoán.

Chiến thắng của Trần Hoàng Khôi không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích, mà còn mở ra hy vọng mới cho bowling Việt Nam trên đấu trường khu vực. Từ một môn thể thao ít được chú ý, bowling chắc chắn sẽ có cú hích mạnh mẽ nhờ tấm HCV lịch sử.

Cậu học sinh lớp 11 Trần Hoàng Khôi trở thành một trong những VĐV trẻ nhất từng giành huy chương vàng SEA Games cho thể thao Việt Nam, tiếp nối những câu chuyện truyền cảm hứng như trường hợp của golf thủ 15 tuổi Lê Khánh Hưng giành HCV cá nhân tại SEA Games 32 hai năm trước.



