Thảm án nghi mâu thuẫn tình cảm, sát hại người mẹ cùng 2 con nhỏ rồi tự sát

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thảm án nghi mâu thuẫn tình cảm, sát hại người mẹ cùng 2 con nhỏ rồi tự sát

Như Quỳnh

(NLĐO) - Nghi mâu thuẫn tình ái, người đàn ông 36 tuổi đã dùng dao sát hại người mẹ cùng 2 con nhỏ rồi tự sát.

Tối 20-6, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên xảy ra án mạng khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương.

Nghi mâu thuẫn tình cảm, sát hại 3 mẹ con rồi tự sát - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: MXH

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ giết người xảy ra vào khoảng 18 giờ cùng ngày 20-6, tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã đến hiện trường phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nội dung vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khoảng 18 giờ cùng ngày, tại gia đình ông N.V.C. (SN 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên), do mâu thuẫn tình cảm giữa chị N.T.N. (SN 1995, con đẻ ông C.) với đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh), nên Tuyên dùng dao chém chị T.N., cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.), cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi ông C.), sau đó đối tượng tự sát. 

Hậu quả, chị T.N., cháu P., cháu B. và đối tượng Tuyên tử vong; chị B.N., con nuôi ông C. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đang tiến hành điều tra theo quy định.

Tin liên quan

Sát hại mẹ con “người tình” rồi dùng dao tự đâm nhiều nhát để tự sát

Sát hại mẹ con “người tình” rồi dùng dao tự đâm nhiều nhát để tự sát

(NLĐO) - Sau khi sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cản tình cảm, Hàng A Hồ đã đóng cửa dùng dao đâm nhiều nhát vào cơ thể để tự sát

Tài xế xe đầu kéo bị bắt vì nhiều lần siết cổ, dọa giết vợ do ghen tuông

(NLĐO) - Ghen tuông vì nghi vợ ngoại tình, tài xế xe đầu kéo ở Quảng Trị nhiều lần siết cổ, đánh đập và đe dọa giết vợ suốt hành trình dài qua nhiều tỉnh thành.

Vợ dùng búa đánh chết chồng, nghi do ghen tuông

(NLĐO) – Sau khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nghi do ghen tuông, người vợ ở tỉnh Đồng Tháp đã dùng búa đánh chết chồng.

mâu thuẫn sát hại tình cảm tự sát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo