Vợ dùng búa đánh chết chồng, nghi do ghen tuông

Ngày 22-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ vợ sát hại chồng nghi do ghen tuông.

Khu vực hiện trường vụ án.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 21-4, ông L.H.H. và vợ là bà Trần Thị Thanh Tuyết (52 tuổi; ngụ xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra tranh cãi gay gắt.

Nguyên nhân bước đầu được xác định nghi do ghen tuông.

Trong lúc xô xát, bà Tuyết bất ngờ dùng búa đánh liên tiếp vào người ông H.

Hậu quả, do vết thương quá nặng nên ông H. đã gục xuống và tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ một cây búa và ghi nhận nhiều vết máu. Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, bà Tuyết đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.