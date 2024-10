Tham gia Bảo Việt Nhân thọ, trúng ô tô điện

Vừa qua, tại tỉnh Bình Phước, trong lễ quay thưởng đợt 1 chương trình "Bảo vệ cả nhà - Vi vu thả ga" của Bảo Việt Nhân thọ, chiếc ô tô VF5 Plus cùng 48 giải thưởng giá trị khác đã được trao đến các khách hàng may mắn. Chương trình khuyến mãi lớn nhất năm này nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến 60 năm ngày thành lập Bảo Việt và kỷ niệm 28 năm thành lập Bảo Việt Nhân thọ.



Quay thưởng đợt 2 ngày 12-10

Dịp này, Bảo Việt Nhân thọ đã triển khai chương trình tri ân lớn nhất năm "Bảo vệ cả nhà - Vi vu thả ga" với các giải thưởng hướng tới lối sống xanh có tổng trị giá gần 5 tỉ đồng, gồm: 3 ô tô điện VinFast VF5 Plus, 60 xe máy điện VinFast Feliz S và nhiều giải thưởng giá trị khác.

Chương trình diễn ra từ ngày 1-8 đến hết 31-10, dành cho các khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ tham gia hợp đồng mới và đáp ứng đủ các điều kiện. Sau 2 tháng triển khai, đã có hơn 13.000 hợp đồng thỏa mãn điều kiện chương trình và 21.000 mã dự quay thưởng được phát hành.

Tại lễ quay thưởng đợt 1 diễn ra ngày 14-9 vừa qua, Bảo Việt Nhân thọ đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên của giải thưởng. Trong đó, 1 người trúng giải thưởng ô tô VinFast VF5 Plus, 20 khách hàng trúng xe máy điện VinFast Feliz S và 28 người trúng các giải thưởng giá trị khác.

Cùng với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giúp bảo vệ toàn diện trước các rủi ro, các giải thưởng ý nghĩa này của Bảo Việt Nhân thọ sẽ đồng hành với khách hàng và gia đình trong cuộc sống hằng ngày, cùng lan tỏa tinh thần sống chủ động về tài chính và sức khỏe cho tương lai bền vững.

Chị Mai Thị Thanh Thảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), tham gia hợp đồng bảo hiểm Bảo Việt Nhân thọ với mục đích bảo vệ bản thân, đã bất ngờ may mắn trúng giải thưởng cao nhất là ô tô VinFast VF5 Plus. "Khi nghe tin, tôi rất vui và cảm thấy may mắn, không tin đó là sự thật vì biết bao người tham gia quay thưởng mà mình lại được giải thưởng lớn nhất" - chị bày tỏ.

Là một trong số những khách hàng may mắn trúng giải thưởng xe máy điện VinFast Feliz S, chị Bích Nhan (tỉnh Đồng Nai) cho biết bản thân nghĩ bảo hiểm nhân thọ là "thứ dắt lưng" để phòng rủi ro. Sau khi cân nhắc, tính toán, chị đã quyết định tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. "Lúc nhận tin trúng giải, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì có thêm phương tiện đi lại, lo vì sợ thông tin chỉ để truyền thông chứ không có thật. Khi được tư vấn viên và cán bộ công ty gọi điện rồi được hướng dẫn nhận giải, tôi mới thở phào nhẹ nhõm" - chị Nhan kể.

Lễ quay thưởng đợt 2 của chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 12-10 tại tỉnh Trà Vinh. Danh sách khách hàng trúng giải sẽ được đăng tải trên website chính thức của Bảo Việt Nhân thọ, đồng thời công ty cũng thông báo trực tiếp tới từng khách hàng.

Lễ quay thưởng đợt 2 chương trình khuyến mãi “Bảo vệ cả nhà - Vi vu thả ga” dự kiến được tổ chức vào tháng 10-2024

Chị Mai Thị Thanh Thảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là khách hàng may mắn trúng giải thưởng ô tô điện VinFast VF5 Plus

Vì lợi ích của người Việt

Bảo Việt Nhân thọ được thành lập năm 1996 theo quyết định của Bộ Tài chính và là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam.

Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Bảo Việt Nhân thọ có mạng lưới vững mạnh với 76 công ty thành viên, hơn 400 văn phòng khu vực trên toàn quốc. Công ty đã phục vụ hơn 18,5 triệu lượt khách hàng, trở thành người bạn đồng hành tin cậy và là điểm tựa tài chính cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Công ty chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 86.000 tỉ đồng, đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 319.000 tỉ đồng.

Luôn hoạt động vì lợi ích của người Việt, Bảo Việt Nhân thọ đã nỗ lực nghiên cứu và triển khai nhiều sản phẩm bảo hiểm ngày càng ưu việt, đáp ứng nhu cầu được bảo vệ và an tâm của các gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống. Các sản phẩm của Bảo Việt Nhân thọ như An Khang Hạnh Phúc, An Phát Cát Tường, An Khoa Trạng Nguyên đã và đang được đông đảo gia đình Việt lựa chọn là giải pháp bảo vệ tài chính vững chắc.

Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, Bảo Việt Nhân thọ cũng không ngừng triển khai các chương trình ý nghĩa nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an. Trong đó, nổi bật là chương trình "Quỹ xe đạp chở ước mơ", đã trao tặng gần 33.000 chiếc xe đạp, gần 14.000 chiếc balô, gần 1.000 bộ sách và hàng chục ngàn quà tặng thiết thực cho trẻ em nghèo hiếu học trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Hơn 15.000 người dân nghèo và gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng đã được khám bệnh miễn phí. Trong đợt bão lũ tại các địa phương miền Bắc vừa qua, Bảo Việt Nhân thọ cũng đã triển khai các hoạt động quyên góp, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng với số tiền lên đến gần 1 tỉ đồng.

Với những đóng góp giá trị và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, Bảo Việt Nhân thọ vinh dự đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022, 8 năm dẫn đầu "Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam" do Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam xét duyệt và công bố, Giải thưởng "Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2024" và "Công ty bảo hiểm nhân thọ mang tới sự hài lòng và hạnh phúc cho khách hàng".